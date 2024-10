Χεζμπολάχ: Εκτόξευσε πυραύλους προς ισραηλινή αεροπορική βάση κοντά στο Τελ Αβίβ (vid)

Η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε σήμερα ότι εκτόξευσε πυραύλους προς την ισραηλινή αεροπορική βάση Σντε Ντοβ κοντά στο Τελ Αβίβ, τη δεύτερη επίθεση που εξαπολύει μέσα σε λίγες ώρες η λιβανέζικη οργάνωση με στόχο αυτήν την ισραηλινή περιοχή.

Η σιιτική οργάνωση τόνισε πως «εκτόξευσε πυραύλους τύπου Fadi 4 στην αεροπορική βάση Σντε Ντοβ», ως απάντηση στις «επιθέσεις εναντίον αμάχων και στις σφαγές που διέπραξε ο εχθρός». Είπε ότι αυτές οι δύο επιθέσεις ήταν αντίποινα για τη δολοφονία του ηγέτη της Χασάν Νασράλα από ισραηλινό πλήγμα την Παρασκευή στη Βηρυτό.

This is supposed to be Hezbollah's revenge for the elimination of Nasrallah…



Fadi 4 rockets aimed at Sde Dov (which has long been inactive and is now a construction site) meet the water of the Mediterranean Sea…SMH…



BTW Hezbollah said it was the response to Nasrallah's death pic.twitter.com/MhYxp6lcX9