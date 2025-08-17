«Συμμαχία των Προθύμων»

Ολοκληρώθηκε η τηλεδιάσκεψη των Ευρωπαίων ηγετών με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ενόψει των συνομιλιών στην Ουάσινγκτον που θα έχει με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, στον Λευκό Οίκο, και στις οποίες θα συμμετέχουν επτά Ευρωπαίοι ηγέτες (φον ντερ Λάιεν, Μερτς, Μακρόν, Ρούτε, Μελόνι και Στάρμερ, Στουμπ). Στο τραπέζι των Βρυξελλών τέθηκαν οι βασικές γραμμές της κοινής ευρωπαϊκής θέσης για μία ειρηνευτική συμφωνία, την οποία θα θέσουν στον Τραμπ.

Κορυφαίο θέμα στην ατζέντα της συνάντησης της Κυριακής ήταν η εξασφάλιση μιας συγκεκριμένης δέσμευσης από τον Ντόναλντ Τραμπ για μια εγγύηση ασφαλείας που θα λειτουργήσει ως ισχυρό αντίβαρο σε οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Ο πρόεδρος του Συμβουλίου της ΕΕ, Αντόνιο Κόστα, τόνισε ότι «αν δεν συμφωνηθεί εκεχειρία, οι ΗΠΑ και η ΕΕ θα πρέπει να αυξήσουν την πίεση προς τη Ρωσία», ενώ ο Γάλλος πρόεδρος υπογράμμισε πως «στόχος μας είναι να χαράξουμε στρατηγική ενόψει της αυριανής επίσκεψης του προέδρου Ζελένσκι στην Ουάσινγκτον».

Στην τηλεδιάσκεψη ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε τις πάγιες θέσεις της Ελλάδας για την ανάγκη άμεσης εκεχειρίας και τη σημασία ισχυρών εγγυήσεων ασφαλείας, με τη συμμετοχή των ΗΠΑ, στο ουκρανικό ζήτημα. Παράλληλα, επισημάνθηκε ότι σε ζητήματα που αφορούν την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα, αποκλειστικά η Ουκρανία είναι εκείνη που έχει τον λόγο και την ευθύνη λήψης αποφάσεων.

Ο Πολωνός υπουργός Εξωτερικών, γνωστοποίησε με ανάρτησή του ότι κατά τη διάρκεια της συζήτησης τόνισε την ανάγκη άσκησης πίεσης στη Ρωσία.

«Η συνάντηση του Δυτικού Συνασπισμού των Προθύμων για την Ουκρανία ολοκληρώθηκε ενόψει των αυριανών συνομιλιών στην Ουάσινγκτον», έγραψε ο Ράντοσλαβ Σικόρσκι στο X. «Τόνισα ότι, για να επιτευχθεί ειρήνη, πρέπει να ασκηθεί πίεση στον επιτιθέμενο και όχι στο θύμα».

Zakończyło się spotkanie zachodniej Koalicji Chętnych na rzecz Ukrainy przed jutrzejszymi rozmowami w Waszyngtonie. Podkreśliłem, że aby nastał pokój, trzeba wywrzeć nacisk na agresora a nie na ofiarę agresji. pic.twitter.com/SXRvHmj2Ea — Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) August 17, 2025

Στη βιντεοκλήση συμμετείχαν μεταξύ άλλων, ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ο Ούλφ Κρίστερσον

Σύμφωνα με το Sky News, η συμμαχία έχει απώτερο στόχο να φέρει κοντά τις χώρες προκειμένου να ακολουθήσουν κοινή γραμμή για την προστασία της ειρηνευτικής συμφωνίας στην Ουκρανία.

ARD: Εγγυήσεις ασφάλειας, εδαφικά και διαδικαστικά ζητήματα στο Λ. Οίκο τη Δευτέρα

Οι εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία, τα εδαφικά ζήτημα και οι διαδικασίες που θα ακολουθηθούν θα είναι τα κεντρικά ζητήματα των συνομιλιών που θα πραγματοποιηθούν αύριο στον Λευκό Οίκο, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές τις οποίες επικαλείται η δημόσια τηλεόραση ARD.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ARD, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα συνομιλήσει κατ' ιδίαν με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και θα ακολουθήσουν οι διευρυμένες συνομιλίες με τους Ευρωπαίους ηγέτες.

Στην ημερήσια διάταξη της συνάντησης θα βρίσκονται οι εγγυήσεις ασφάλειας, εδαφικά ζητήματα και ζητήματα διαδικασίας, όπως το εάν είναι απαραίτητο των διαπραγματεύσεων για την ειρηνευτική συμφωνία να προηγηθεί κατάπαυση του πυρός. Αυτά είναι επίσης τα βασικά θέματα συζήτησης και στην τηλεδιάσκεψη των «Προθύμων» η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη.

Φον ντερ Λάιεν: Η Ουκρανία καθορίζει μόνη της τα σύνορά της, δεν αλλάζουν με τη βία

Συνεχίζουμε τη συνεργασία μας για την επίτευξη μιας δίκαιης ειρήνης που σέβεται τα ζωτικά συμφέροντα ασφαλείας της Ουκρανίας και της Ευρώπης, ανέφερε νωρίτερα στην κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Ζελένσκι η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, λίγο πριν ξεκινήσει η τηλεδιάσκεψη της «Συμμαχίας των Προθύμων», στην οποία θα συμμετέχουν και οι δυο εν λόγω ηγέτες.

Great to have you here, dear @ZelenskyyUa.



We continue our cooperation to achieve a just peace that respects Ukraine & Europe's vital security interests.



With the Coalition of the Willing in Brussels today, and in the White House with @POTUS tomorrow ↓ https://t.co/HF9Tj5TLgj — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 17, 2025

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σημείωσε ότι χαιρετίζει την προθυμία του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να συμβάλει σε «εγγυήσεις ασφάλειας» παρόμοιες με αυτές που προβλέπει το άρθρο 5. Πρόσθεσε ότι η ΕΕ είναι «έτοιμη να αναλάβει το μερίδιό της», χαρακτηρίζοντας ως «ευθύνη της» την υπεράσπιση της Ευρώπης.

Επίσης, δήλωσε ότι δεν μπορούν να τεθούν όρια στις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας ούτε στην εξωτερική βοήθεια προς αυτήν.

«Δεν μπορούν να υπάρξουν περιορισμοί στις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις, είτε πρόκειται για συνεργασία με άλλες χώρες είτε για βοήθεια από τρίτους. Κανένας περιορισμός δεν πρέπει να υφίσταται για τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις», τόνισε η φον ντερ Λάιεν ενόψει της συνάντησης Ευρωπαίων ηγετών και της Συνόδου Κορυφής στην Ουάσινγκτον τη Δευτέρα, όπου θα συζητηθεί πιθανό ειρηνευτικό σχέδιο μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας.

Παράλληλα, υπογράμμισε πως η Ουκρανία πρέπει να είναι σε θέση να διατηρήσει την εδαφική της ακεραιότητα. «Όπως έχω πει συχνά, η Ουκρανία πρέπει να γίνει ένας ατσάλινος σκαντζόχοιρος, άπεπτος για πιθανούς εισβολείς», πρόσθεσε και συμπλήρωσε πως η ειρήνη «πρέπει να επιτευχθεί με δύναμη»

«Πρώτον αυτή πρέπει να περιλαμβάνει εγγυήσεις ασφάλειας για την προστασία τόσο της Ουκρανίας όσο και της Ευρώπης. Και η Ουκρανία πρέπει επίσης να είναι σε θέση να διατηρήσει την εδαφική της κυριαρχία και δεν πρέπει να υπάρχουν περιορισμοί στις ένοπλες δυνάμεις της, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής σε διεθνείς οργανισμούς και της λήψης βοήθειας από άλλες χώρες», επισήμανε.

Ακολούθως υπογράμμισε, ότι οι Βρυξέλλες στηρίζουν την πορεία της Ουκρανίας προς την ένταξή της στην ΕΕ και ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι «έτοιμη να αναλάβει το μερίδιό της» χαρακτηρίζοντας «ευθύνη της» την υπεράσπιση της Ευρώπης.

Η ίδια επανέλαβε πως «τα διεθνή σύνορα δεν μπορούν να αλλάξουν με τη βία. Οι αποφάσεις αυτές πρέπει να λαμβάνονται από την Ουκρανία και μόνο από αυτήν, χωρίς να αποκλείεται η συμμετοχή της» και ξεκαθάρισε πως όσο συνεχίζεται η αιματοχυσία στην Ουκρανία, η ΕΕ θα συνεχίσει τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας.

Ζελένσκι: Το Σύνταγμα της Ουκρανίας δεν επιτρέπει παραχώρηση εδαφών

Ο πρόεδρος Ζελένσκι μίλησε δίπλα στην Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, τονίζοντας ότι είναι ζωτικής σημασίας η Ευρώπη να παραμείνει «τόσο ενωμένη τώρα» όσο ήταν όταν ξέσπασε ο πόλεμος το 2022, προκειμένου να επιτευχθεί «πραγματική ειρήνη».

«Ο Πούτιν έχει πολλές απαιτήσεις, αλλά δεν τις γνωρίζουμε όλες», πρόσθεσε, επισημαίνοντας ότι θα χρειαστεί χρόνος για να εξεταστούν, αλλά είναι «αδύνατο να γίνει αυτό υπό την πίεση των όπλων».

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας τόνισε ότι το ουκρανικό σύνταγμα καθιστά αδύνατη την παραχώρηση εδαφών. «Ο Πούτιν έχει πολλές απαιτήσεις, αλλά δεν τις γνωρίζουμε όλες», σημείωσε, προσθέτοντας ότι θα χρειαστεί χρόνος για να εξεταστούν όλες, εφόσον είναι τόσες όσες έχουν μέχρι στιγμής γνωστοποιηθεί.

Ο Ζελένσκι επανέλαβε ότι το ζήτημα της εδαφικής ακεραιότητας μπορεί να συζητηθεί μόνο σε τριμερή Σύνοδο Κορυφής ανάμεσα στους ηγέτες της Ουκρανίας και της Ρωσίας, συμπλήρωσε.

«Αυτό, όμως, είναι αδύνατο να γίνει τώρα, υπό την πίεση των μαχών, οπότε χρειάζεται κατάπαυση του πυρός για να εργαστούμε γρήγορα σε μια τελική συμφωνία. Ως αποτέλεσμα, είναι απαραίτητες «πραγματικές διαπραγματεύσεις» που θα ξεκινήσουν από το σημείο όπου βρίσκεται σήμερα η πρώτη γραμμή», τόνισε, προβάλλοντας τη θέση της Ουκρανίας.

Ο Ζελένσκι υπογράμμισε ακόμα την ανάγκη για μια τριμερή Σύνοδο Κορυφής μεταξύ Ουκρανίας, Ρωσίας και ΗΠΑ, σημειώνοντας όμως ότι η Ρωσία δεν δίνει «κανένα σημάδι» ότι κάτι τέτοιο θα πραγματοποιηθεί. «Και αν η Ρωσία αρνηθεί, τότε πρέπει να ακολουθήσουν νέες κυρώσεις», είπε.

Εκφράζοντας ευγνωμοσύνη προς τον Τραμπ και τις ΗΠΑ για τη συνεργασία με την Ευρώπη στην παροχή εγγυήσεων ασφαλείας προς την Ουκρανία, τόνισε ότι «δεν υπάρχουν ακόμη λεπτομέρειες για το πώς θα λειτουργήσει αυτό», ωστόσο υπογράμμισε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν πράγματα που μπορούν να προσφέρουν οι ΗΠΑ

«Όπως το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ, θεωρούμε επίσης την ένταξη στην ΕΕ ως μέρος των εγγυήσεων ασφαλείας», πρόσθεσε, ενώ τόνισε ότι η Ουκρανία χρειάζεται και μια σαφή εγγύηση πως η Ρωσία δεν θα συνεχίσει να κατέχει εδάφη της γειτονικής χώρας.