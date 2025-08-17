Ζελένσκι για «Συμμαχία Προθύμων»: Συμφωνούν ότι τα σύνορα δεν πρέπει να αλλάξουν με τη βία

Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, χαρακτήρισε «ιδιαίτερα χρήσιμη» τη σημερινή συνάντηση στις Βρυξέλλες, υπογραμμίζοντας ότι υπάρχει σαφής και αποφασιστική στήριξη για την ανεξαρτησία και την κυριαρχία της Ουκρανίας.

Όπως τόνισε, οι ηγέτες συμφωνούν ότι «τα σύνορα δεν μπορούν να αλλάζουν με τη βία», ενώ τα κρίσιμα ζητήματα θα πρέπει να επιλυθούν μέσα από τριμερείς διαπραγματεύσεις με τη συμμετοχή της Ουκρανίας, των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ρώσου προέδρου.

Ο Ζελένσκι χαρακτήρισε «ιστορική απόφαση» την προθυμία των ΗΠΑ να συμμετάσχουν σε μηχανισμούς εγγυήσεων ασφαλείας για την Ουκρανία. Σημείωσε ότι αυτές οι εγγυήσεις πρέπει να είναι «πρακτικές», παρέχοντας προστασία «στην ξηρά, στον αέρα και στη θάλασσα», με ενεργό ρόλο της Ευρώπης.

Παράλληλα, ανέφερε ότι συζητήθηκαν τρόποι για να τερματιστεί το συντομότερο δυνατό η αιματοχυσία, ενώ επισημάνθηκε η ανάγκη να διαμορφωθεί μια συμφωνία ειρήνης που θα είναι «δίκαιη, άμεση και αποτελεσματική».

«Συζητήσαμε βεβαίως και πώς θα σταματήσουν οι θάνατοι το συντομότερο δυνατό», είπε, προσθέτοντας ότι καταρτίζεται μια κοινή αντίληψη για το πώς πρέπει να είναι μια συμφωνία ειρήνης, «δίκαιη, άμεση και αποτελεσματική».

Αναλυτικά ο Ουκρανός πρόεδρος ανέφερε:

«Είμαι ευγνώμων σε όλους τους συμμετέχοντες του Συνασπισμού των Προθύμων για τη σημερινή συζήτηση στις Βρυξέλλες - την παραμονή της συνάντησης στην Ουάσινγκτον με τον Πρόεδρο Τραμπ. Ήταν πολύ χρήσιμη. Συνεχίζουμε να συντονίζουμε τις κοινές μας θέσεις. Υπάρχει σαφής υποστήριξη για την ανεξαρτησία και την κυριαρχία της Ουκρανίας. Όλοι συμφωνούν ότι τα σύνορα δεν πρέπει να αλλάξουν με τη βία. Όλοι υποστηρίζουν ότι τα βασικά ζητήματα πρέπει να επιλυθούν με τη συμμετοχή της Ουκρανίας σε τριμερή μορφή - Ουκρανία, ΗΠΑ και ο επικεφαλής της Ρωσίας.

Πρόκειται για μια ιστορική απόφαση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να συμμετάσχουν στις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία. Οι εγγυήσεις ασφαλείας, ως αποτέλεσμα της κοινής μας εργασίας, πρέπει πραγματικά να είναι πολύ πρακτικές, να παρέχουν προστασία στην ξηρά, στον αέρα και στη θάλασσα, και πρέπει να αναπτυχθούν με τη συμμετοχή της Ευρώπης.

Φυσικά, συζητήσαμε επίσης πώς να σταματήσουμε τις δολοφονίες το συντομότερο δυνατό. Επεξεργαζόμαστε ένα κοινό όραμα για το πώς πρέπει να είναι μια ειρηνευτική συμφωνία - πραγματικά δίκαιη, γρήγορη και αποτελεσματική. Ευχαριστώ».

I am grateful to all participants of the Coalition of the Willing for today’s conversation in Brussels – on the eve of the meeting in Washington, D.C. with President Trump. It was very useful. We continue coordinating our joint positions. There is clear support for Ukraine’s… pic.twitter.com/Rp3qKkX7vn — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 17, 2025

Επίσης, σε ουκρανός πρόεδρος αναφέρθηκε ειδικά στο Ντόνετσκ, σε δηλώσεις λίγο μετά την ολοκλήρωση της τηλεδιάσκεψης της «Συμμαχίας των Προθύμων», όπου συμμετείχε, επισημαίνοντας ότι η Ρωσία «δεν κατάφερε να καταλάβει την περιοχή», παρά τις προσπάθειες που ξεκίνησαν το 2014.

«Δεν κατάφερε να την καταλάβει για 12 χρόνια, και το Σύνταγμα της Ουκρανίας καθιστά αδύνατη οποιαδήποτε παραχώρηση ή ανταλλαγή εδαφών», τόνισε ο Ζελένσκι.

NOW - Zelensky says Ukraine's constitution makes giving up land "impossible," and should only be discussed at a trilateral meeting; if Russia "refuses," more sanctions "must" be imposed. pic.twitter.com/7wicKa5erW — Disclose.tv (@disclosetv) August 17, 2025

Η θέση του για κατάπαυση του πυρός, εδαφικές παραχωρήσεις, εγγυήσεις ασφαλείας

Ακολούθως, μέσα από ανάρτησή του στο Χ, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναφέρθηκε στην τηλεδιάσκεψη των Ευρωπαίων ηγετών, με τον ίδιο να τονίζει ότι «είναι ζωτικής σημασίας η Ευρώπη να παραμείνει ενωμένη». «Αυτή η ισχυρή ενότητα είναι απαραίτητη για την επίτευξη πραγματικής ειρήνης», πρόσθεσε.

Αναλυτικά όσα ανέφερε:

«Σήμερα στις Βρυξέλλες, παρουσίασα τις θέσεις μας σχετικά με τη διατλαντική ενότητα, τις ειρηνευτικές προσπάθειες, τα εδαφικά ζητήματα και τις εγγυήσεις ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένης της ένταξης της Ουκρανίας στην ΕΕ.

Είναι ζωτικής σημασίας η Ευρώπη να παραμείνει ενωμένη όπως ήταν το 2022. Αυτή η ισχυρή ενότητα είναι απαραίτητη για την επίτευξη πραγματικής ειρήνης».

Today in Brussels, I outlined our positions on transatlantic unity, peace efforts, territorial issues, and security guarantees, including Ukraine’s EU accession.



It’s crucial that Europe remains as united as it was in 2022. This strong unity is essential to achieve a real peace. pic.twitter.com/PcT2CNgY8G — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 17, 2025

Ο Ζελένσκι, σε μετέπειτα αναρτήσεις του σκιαγραφεί περαιτέρω τη θέση της Ουκρανίας και αναφέρεται σε θέματα όπως η πιθανή κατάπαυση του πυρός, το ζήτημα της παραχώρησης γης στη Ρωσία και τη σημασία των εγγυήσεων ασφαλείας.

Για κατάπαυση του πυρός

Τονίζοντας τη σημασία της και επισημαίνοντας την απροθυμία της Ρωσίας: «Είναι απαραίτητο να καταπαύσουμε τον πυρ και να εργαστούμε γρήγορα για μια τελική συμφωνία. Θα το συζητήσουμε στην Ουάσινγκτον. Ο Πούτιν δεν θέλει να σταματήσει τις δολοφονίες. Αλλά πρέπει να το κάνει».

Εδαφικές παραχωρήσεις

Ο Ζελένσκι επαναλαμβάνει ότι η Ουκρανία δεν μπορεί να παραχωρήσει γη: «Το Σύνταγμα της Ουκρανίας καθιστά αδύνατη την παραχώρηση ή την ανταλλαγή γης. Δεδομένου ότι το εδαφικό ζήτημα είναι τόσο σημαντικό, θα πρέπει να συζητηθεί μόνο από τους ηγέτες της Ουκρανίας και της Ρωσίας στην τριμερή συνάντηση - Ουκρανία, ΗΠΑ, Ρωσία.»

«Μέχρι στιγμής, η Ρωσία δεν δίνει κανένα σημάδι ότι αυτό θα συμβεί και, εάν η Ρωσία αρνηθεί, θα πρέπει να ακολουθήσουν νέες κυρώσεις».

Εγγυήσεις ασφαλείας

«Είναι σημαντικό η Αμερική να συμφωνήσει να συνεργαστεί με την Ευρώπη για να παράσχει εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία και, επομένως, για ολόκληρη την Ευρώπη.»

«Πρόκειται για μια σημαντική αλλαγή, αλλά δεν υπάρχουν λεπτομέρειες για το πώς θα λειτουργήσει - ποιος θα είναι ο ρόλος της Αμερικής, ποιος της Ευρώπης, τι μπορεί να κάνει η ΕΕ. Χρειαζόμαστε ασφάλεια για να λειτουργήσουμε στην πράξη, όπως το Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ».