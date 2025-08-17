Κυρ. Μητσοτάκης στη «Συμμαχία των Προθύμων»: Μόνο η Ουκρανία μπορεί να λάβει αποφάσεις για την εδαφική της ακεραιότητα

Τις πάγιες θέσεις της Ελλάδας για την ανάγκη άμεσης εκεχειρίας και τη σημασία ισχυρών εγγυήσεων ασφαλείας, με τη συμμετοχή των ΗΠΑ, στο ουκρανικό ζήτημα, υπογράμμισε στην τηλεδιάσκεψη της «Συμμαχίας των Προθύμων», όπου συμμετείχε, ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Παράλληλα, επισημάνθηκε ότι σε ζητήματα που αφορούν την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα, αποκλειστικά η Ουκρανία είναι εκείνη που έχει τον λόγο και την ευθύνη λήψης αποφάσεων.

Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης οι ηγέτες ενημερώθηκαν για τα αποτελέσματα της συνάντησης του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλάντιμιρ Πούτιν.

Ακόμη, αντάλλαξαν απόψεις ενόψει της αυριανής συνάντησης του Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, στην οποία θα συμμετάσχουν και Ευρωπαίοι ηγέτες.