Συνεχίζουμε τη συνεργασία μας για την επίτευξη μιας δίκαιης ειρήνης που σέβεται τα ζωτικά συμφέροντα ασφαλείας της Ουκρανίας και της Ευρώπης, ανέφερε στην κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Ζελένσκι η Ούρσουλα φον ντε Λάιεν, λίγο πριν ξεκινήσει η τηλεδιάσκεψη της «Συμμαχίας των Προθύμων», στην οποία θα συμμετέχουν και οι δυο εν λόγω ηγέτες.

With the Coalition of the Willing in Brussels today, and in the White House with @POTUS tomorrow ↓ https://t.co/HF9Tj5TLgj — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 17, 2025

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σημείωσε ότι χαιρετίζει την προθυμία του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να συμβάλει σε «εγγυήσεις ασφάλειας» παρόμοιες με αυτές που προβλέπει το άρθρο 5. Πρόσθεσε ότι η ΕΕ είναι «έτοιμη να αναλάβει το μερίδιό της», χαρακτηρίζοντας ως «ευθύνη της» την υπεράσπιση της Ευρώπης.

Επίσης, δήλωσε ότι δεν μπορούν να τεθούν όρια στις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας ούτε στην εξωτερική βοήθεια προς αυτήν.

«Δεν μπορούν να υπάρξουν περιορισμοί στις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις, είτε πρόκειται για συνεργασία με άλλες χώρες είτε για βοήθεια από τρίτους. Κανένας περιορισμός δεν πρέπει να υφίσταται για τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις», τόνισε η φον ντερ Λάιεν ενόψει της συνάντησης Ευρωπαίων ηγετών και της Συνόδου Κορυφής στην Ουάσινγκτον τη Δευτέρα, όπου θα συζητηθεί πιθανό ειρηνευτικό σχέδιο μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας.

Παράλληλα, υπογράμμισε πως η Ουκρανία πρέπει να είναι σε θέση να διατηρήσει την εδαφική της ακεραιότητα. «Όπως έχω πει συχνά, η Ουκρανία πρέπει να γίνει ένας ατσάλινος σκαντζόχοιρος, άπεπτος για πιθανούς εισβολείς», πρόσθεσε και συμπλήρωσε πως η ειρήνη «πρέπει να επιτευχθεί με δύναμη»

«Πρώτον αυτή πρέπει να περιλαμβάνει εγγυήσεις ασφάλειας για την προστασία τόσο της Ουκρανίας όσο και της Ευρώπης. Και η Ουκρανία πρέπει επίσης να είναι σε θέση να διατηρήσει την εδαφική της κυριαρχία και δεν πρέπει να υπάρχουν περιορισμοί στις ένοπλες δυνάμεις της, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής σε διεθνείς οργανισμούς και της λήψης βοήθειας από άλλες χώρες», επισήμανε.

Ακολούθως υπογράμμισε, ότι οι Βρυξέλλες στηρίζουν την πορεία της Ουκρανίας προς την ένταξή της στην ΕΕ και ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι «έτοιμη να αναλάβει το μερίδιό της» χαρακτηρίζοντας «ευθύνη της» την υπεράσπιση της Ευρώπης.

Η ίδια επανέλαβε πως «τα διεθνή σύνορα δεν μπορούν να αλλάξουν με τη βία. Οι αποφάσεις αυτές πρέπει να λαμβάνονται από την Ουκρανία και μόνο από αυτήν, χωρίς να αποκλείεται η συμμετοχή της» και ξεκαθάρισε πως όσο συνεχίζεται η αιματοχυσία στην Ουκρανία, η ΕΕ θα συνεχίσει τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας.

Ζελένσκι: Το Σύνταγμα της Ουκρανίας δεν επιτρέπει παραχώρηση εδαφών

Ο πρόεδρος Ζελένσκι μίλησε δίπλα στην Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, τονίζοντας ότι είναι ζωτικής σημασίας η Ευρώπη να παραμείνει «τόσο ενωμένη τώρα» όσο ήταν όταν ξέσπασε ο πόλεμος το 2022, προκειμένου να επιτευχθεί «πραγματική ειρήνη».

«Ο Πούτιν έχει πολλές απαιτήσεις, αλλά δεν τις γνωρίζουμε όλες», πρόσθεσε, επισημαίνοντας ότι θα χρειαστεί χρόνος για να εξεταστούν, αλλά είναι «αδύνατο να γίνει αυτό υπό την πίεση των όπλων».

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας τόνισε ότι το ουκρανικό σύνταγμα καθιστά αδύνατη την παραχώρηση εδαφών. «Ο Πούτιν έχει πολλές απαιτήσεις, αλλά δεν τις γνωρίζουμε όλες», σημείωσε, προσθέτοντας ότι θα χρειαστεί χρόνος για να εξεταστούν όλες, εφόσον είναι τόσες όσες έχουν μέχρι στιγμής γνωστοποιηθεί.

Ο Ζελένσκι επανέλαβε ότι το ζήτημα της εδαφικής ακεραιότητας μπορεί να συζητηθεί μόνο σε τριμερή Σύνοδο Κορυφής ανάμεσα στους ηγέτες της Ουκρανίας και της Ρωσίας, συμπλήρωσε.

«Αυτό, όμως, είναι αδύνατο να γίνει τώρα, υπό την πίεση των μαχών, οπότε χρειάζεται κατάπαυση του πυρός για να εργαστούμε γρήγορα σε μια τελική συμφωνία. Ως αποτέλεσμα, είναι απαραίτητες «πραγματικές διαπραγματεύσεις» που θα ξεκινήσουν από το σημείο όπου βρίσκεται σήμερα η πρώτη γραμμή», τόνισε, προβάλλοντας τη θέση της Ουκρανίας.

Ο Ζελένσκι υπογράμμισε ακόμα την ανάγκη για μια τριμερή Σύνοδο Κορυφής μεταξύ Ουκρανίας, Ρωσίας και ΗΠΑ, σημειώνοντας όμως ότι η Ρωσία δεν δίνει «κανένα σημάδι» ότι κάτι τέτοιο θα πραγματοποιηθεί. «Και αν η Ρωσία αρνηθεί, τότε πρέπει να ακολουθήσουν νέες κυρώσεις», είπε.

Εκφράζοντας ευγνωμοσύνη προς τον Τραμπ και τις ΗΠΑ για τη συνεργασία με την Ευρώπη στην παροχή εγγυήσεων ασφαλείας προς την Ουκρανία, τόνισε ότι «δεν υπάρχουν ακόμη λεπτομέρειες για το πώς θα λειτουργήσει αυτό», ωστόσο υπογράμμισε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν πράγματα που μπορούν να προσφέρουν οι ΗΠΑ

«Όπως το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ, θεωρούμε επίσης την ένταξη στην ΕΕ ως μέρος των εγγυήσεων ασφαλείας», πρόσθεσε, ενώ τόνισε ότι η Ουκρανία χρειάζεται και μια σαφή εγγύηση πως η Ρωσία δεν θα συνεχίσει να κατέχει εδάφη της γειτονικής χώρας.