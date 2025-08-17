Μακρόν: Ο Πούτιν δεν επιδιώκει ειρήνη - Aν δείξουμε αδυναμία, το τίμημα θα είναι βαρύ

Ο Εμανουέλ Μακρόν μίλησε σε δημοσιογράφους μετά την ολοκλήρωση της τηλεδιάσκεψης των Ευρωπαίων ηγετών σχετικά με τις προτεραιότητες στις συζητήσεις κατά τη διάρκεια της αυριανής συνάντησής τους με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Γάλλος πρόεδρος σημείωσε ότι θέλουν να υπενθυμίσουν στον Τραμπ «τι ενώνει τις ΗΠΑ, την Ουκρανία και την ΕΕ», αναφέροντας την κοινή τους επιθυμία για ειρήνη και για την τήρηση του «διεθνούς δικαίου και της εδαφικής κυριαρχίας» από τη Ρωσία.

Τόνισε ότι η «Συμμαχία των Προθύμων» επιβεβαίωσε τη θέση της ότι «δεν μπορούμε να έχουμε εδαφικές συζητήσεις χωρίς τους εκλεγμένους εκπροσώπους της Ουκρανίας».

Ο Μακρόν συνεχίζει, προειδοποιώντας ότι η επίδειξη αδυναμίας τώρα ενέχει τον κίνδυνο «να τεθούν οι βάσεις για μελλοντικές συγκρούσεις» - επισημαίνοντας, όπως λέει, την προηγούμενη απροθυμία της Ρωσίας να σεβαστεί τις ειρηνευτικές συμφωνίες.

«Αν η Ευρώπη θέλει να είναι ελεύθερη και ανεξάρτητη, πρέπει να μας φοβούνται και να είμαστε δυνατοί. Αν είμαστε αδύναμοι σήμερα, θα πληρώσουμε βαρύ τίμημα αύριο», προειδοποίησε και πρόσθεσε πως τώρα είναι η ώρα να προχωρήσουμε σε μια «νέα διπλωματική φάση» για την επίλυση του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο Γάλλος πρόεδρος είπε ότι η ασφάλεια της Ευρώπης είναι στενά συνδεδεμένη με την τρέχουσα σύγκρουση και ότι οι ηγέτες της πρέπει να καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για να εκπροσωπήσουν καλύτερα τους πολίτες τους.

Ερωτηθείς αν πιστεύει ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν θέλει να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία, απάντησε «Όχι» και επανέλαβε ότι υπάρχει ανάγκη η Ουκρανία να αποκτήσει έναν ισχυρό στρατό. «Αν πιστεύω πως ο πρόεδρος Πούτιν θέλει την ειρήνη; Αν θέλετε την προσωπική πεποίθησή μου, όχι. Θέλει τη συνθηκολόγηση της Ουκρανίας, αυτό είναι που πρότεινε», δήλωσε.

Την παραμονή μιας συνάντησης ανάμεσα στον Τραμπ και τον ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι αύριο, Δευτέρα, στην Ουάσινγκτον, στην οποία πρόκειται επίσης να συμμετάσχουν ο Μακρόν και Ευρωπαίοι αξιωματούχοι, «βούλησή μας είναι να παρουσιάσουμε ένα ενιαίο μέτωπο μεταξύ Ευρωπαίων και Ουκρανών» και να ρωτήσουμε τους Αμερικανούς «μέχρι ποίου σημείου» είναι έτοιμοι να συνεισφέρουν στις εγγυήσεις ασφαλείας που θα προσφερθούν στην Ουκρανία στο πλαίσιο μιας συμφωνίας ειρήνης, δήλωσε ακόμα ο Γάλλος πρόεδρος.

Ο Μακρόν φάνηκε επιφυλακτικός σχετικά με τη δυνατότητα, που αναφέρθηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ, να επωφεληθεί η Ουκρανία από προστασίες παρόμοιες με αυτές του ΝΑΤΟ, χωρίς ωστόσο το Κίεβο να γίνει μέλος της ατλαντικής Συμμαχίας. «Πιστεύω ότι ένα θεωρητικό άρθρο δεν είναι αρκετό. Το ζήτημα είναι η ουσία», δήλωσε.

«Πώς να εξασφαλίσουμε συλλογικά ότι η διεθνής τάξη γίνεται σεβαστή και ότι η ασφάλεια όλων μας προστατεύεται, επειδή πρόκειται για την ασφάλεια των Ευρωπαίων και της Γαλλίας», σημείωσε.

Τόνισε ότι «καμία χώρα δεν μπορεί να αποδεχθεί την απώλεια εδαφών, εκτός εάν έχει σαφείς εγγυήσεις ασφαλείας για τα υπόλοιπα εδάφη της». «Δεν μπορεί να υπάρξουν εδαφικές συζητήσεις για την Ουκρανία χωρίς τους Ουκρανούς» και «κατά τον ίδιο τρόπο, όχι συζήτηση για την ασφάλεια των Ευρωπαίων χωρίς αυτούς», πρόσθεσε ο Εμανουέλ Μακρόν, ζητώντας να προσκληθούν οι Ευρωπαίοι στις επόμενες συνόδους κορυφής για την Ουκρανία.

«Πηγαίνουμε αύριο (στην Ουάσινγκτον) όχι για να συνοδεύσουμε απλώς τον Ουκρανό πρόεδρο, πηγαίνουμε εκεί για να υπερασπισθούμε τα συμφέροντα των Ευρωπαίων», υπογράμμισε.

Πηγή: Reuters, BBC