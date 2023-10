Πόλεμος στο Ισραήλ

Η έκτη μέρα του πολέμου βρίσκει τις χερσαίες δυνάμεις του Ισραήλ να είναι «παρά πόδα», καθώς χιλιάδες έφεδροι έχουν συγκεντρωθεί στα σύνορα με τη Γάζα, παρότι δεν είναι ακόμα γνωστό το πότε και αν θα ξεκινήσουν οι χερσαίες επιχειρήσεις. Στο μεταξύ, σειρήνες ήχησαν στο κεντρικό Ισραήλ με την Χαμάς να ανακοινώνει ότι εκτόξευσε ρουκέτες προς το Τελ Αβίβ μετά τις ισραηλινές επιδρομές.

O εκπρόσωπος των Ενόπλων Δυνάμεων του Ισραήλ (IDF) αντισυνταγματάρχης Ρίτσαρντ Χεχτ τόνισε πως οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας ετοιμάζονται για το επόμενο στάδιο, υπογράμμισε όμως ότι η χερσαία επίθεση είναι «πολιτική απόφαση».

«Οι Δυνάμεις μας εξακολουθούν να διασφαλίζουν τη συνοριακή περιοχή γύρω από τη Γάζα, χτίζοντας μικρά οδοφράγματα με τανκς και κάλυψη για να διασφαλίσουν σιγά σιγά τα σύνορα, ενώ έχουν "ξεχειλίσει την περιοχή", με στρατιώτες. Όποιος πλησιάζει τα σύνορα της Γάζας, είπε ο Χεχτ, «θα εκτελείται. Οποιοσδήποτε. Κανείς δεν μπαίνει, κανείς δεν βγαίνει».

«Κάθε μέλος της Χαμάς είναι ένας νεκρός άνθρωπος», δήλωσε χθες, Τετάρτη, ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου στη διάρκεια της πρώτης επίσημης ομιλίας του στο πλαίσιο της κυβέρνησης έκτακτης ανάγκης που σχημάτισε επίσης χθες με τον Μπένι Γκαντζ, έναν από τους κύριους επικεφαλής της αντιπολίτευσης.

«Η Χαμάς είναι ο Νταές (σ.σ.: η τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος) και θα τη συντρίψουμε και θα την καταστρέψουμε όπως ο κόσμος κατέστρεψε το Νταές», πρόσθεσε αφού χαρακτήρισε την επίθεση «αγριότητα πρωτοφανή μετά το Ολοκαύτωμα».

Ο στρατός του Ισραήλ αναφέρει ότι οι τελευταίες αεροπορικές επιδρομές του στη Λωρίδα της Γάζας έχουν στόχο να καταστρέψουν το δίκτυο τούνελ που επί δεκαετίες χρησίμευε ως κέντρο επιχειρήσεων της Χαμάς.

«Σκεφτείτε τη λωρίδα της Γάζας ως ένα στρώμα για τους πολίτες και ένα στρώμα για τη Χαμάς», δήλωσε ο Τζόναθαν Κονρίκους, εκπρόσωπος των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων, σε ένα βιντεοσκοπημένο μήνυμα που αναρτήθηκε στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter).

Οι σήραγγες που χτίστηκαν με την πάροδο των ετών από τότε που η Χαμάς ανέλαβε την εξουσία στη Γάζα το 2007, χρησίμευσαν ως τρόπος για τη Χαμάς να μεταφέρει προμήθειες καθώς και να σχεδιάζει και να εξαπολύει επιχειρήσεις εναντίον του Ισραήλ, πρόσθεσε.

Το τεράστιο μέγεθος και η σημασία των σηράγγων επισκιάζεται από τις πυκνοκατοικημένες κοινότητες στο έδαφος από πάνω, πολλές από τις οποίες τώρα βρίσκονται σε ερείπια, είπε.

«Υπάρχουν πολύ περισσότερα από όσα βλέπει το μάτι. Η ισραηλινή πολεμική αεροπορία έχει πλήξει πολλές γειτονιές στη Γάζα. Αυτό που κάνουμε είναι να δίνουμε προτεραιότητα στο να χτυπάμε διοικητές, ανώτερους ηγέτες της Χαμάς σε όλα τα κλιμάκια», είπε.

«Ό,τι κι αν είναι, αν ανήκει στη Χαμάς, το χτυπάμε», κατέληξε.

Οι τρομοκράτες της Χαμάς απήγαγαν δεκάδες ισραηλινούς και ξένους ομήρους, τους οποίους απειλεί να εκτελέσει.

Μεταξύ των ομήρων περιλαμβάνονται νέοι που συνελήφθησαν όμηροι στη διάρκεια μουσικού φεστιβάλ στο οποίο επιτέθηκαν το Σάββατο παλαιστίνιοι μαχητές, σκοτώνοντας 270 ανθρώπους, σύμφωνα με τις αρχές. Οι ισραηλινές αρχές κάνουν λόγο για 150 ομήρους, ενώ εκατοντάδες άνθρωποι εξακολουθούν να θεωρούνται αγνοούμενοι και πτώματα δεν έχουν ακόμα ταυτοποιηθεί.

Οι ΗΠΑ στο μεταξύ βρίσκονται σε συνομιλίες με το Ισραήλ, τον ΟΗΕ και την Αίγυπτο για να επιτραπεί η είσοδος βοήθειας στη Γάζα και να δοθεί ασφαλής διέλευση από την περιοχή σε ορισμένους κατοίκους.

Ο Άντονι Μπλίνκεν, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, είναι ήδη στο Ισραήλ, όπου αναμένεται να επαναλάβει την υποστήριξη της Αμερικής προς το Ισραήλ.

Ο σαουδάραβας πρίγκιπας Μοχάμεντ μπεν Σαλμάν και ο ιρανός πρόεδρος Εμπραχίμ Ραϊσί, η χώρα του οποίου χειροκρότησε την επίθεση της Χαμάς, επικοινώνησαν από την πλευρά τους τηλεφωνικά χθες, Τετάρτη.

Ο πρίγκιπας διάδοχος της Σαουδικής Αραβίας δήλωσε στον ιρανό πρόεδρο πως το Ριάντ «επικοινωνεί με όλα τα διεθνή και περιφερειακά μέρη για να βάλει τέλος στην τρέχουσα κλιμάκωση», σύμφωνα με το επίσημο σαουδαραβικό πρακτορείο ειδήσεων SPA. Υπογράμμισε επίσης «τη σταθερή στάση του βασιλείου υπέρ της παλαιστινιακής υπόθεσης».

Δεκάδες χιλιάδες κάτοικοι της Γάζας δεν έχουν ηλεκτρικό ρεύμα από τότε που ο μοναδικός σταθμός ηλεκτροπαραγωγής της Γάζας έπαψε να λειτουργεί λόγω έλλειψης καυσίμων χθες. Το μεγαλύτερο μέρος της ηλεκτροδότησης της Γάζας προερχόταν από το Ισραήλ, το οποίο διέκοψε την παροχή ρεύματος στην περιοχή μετά την επίθεση της Χαμάς.

Τουλάχιστον 1.203 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί και άλλοι 5.763 έχουν τραυματιστεί από το Σάββατο που άρχισε ο βομβαρδισμός της Γάζας από το Ισραήλ, ανακοίνωσε την Πέμπτη το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας στη Γάζα.

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, λέει ότι απαιτείται ταχεία και απρόσκοπτη ανθρωπιστική πρόσβαση. Οι πιέσεις αυξάνονται για τη δημιουργία ασφαλών διαδρόμων που θα επιτρέψουν την είσοδο βοήθειας και φαρμάκων στη λωρίδα της Γάζας, καθώς και τη δυνατότητα στους Παλαιστίνιους να φύγουν.

Ο ΟΗΕ δήλωσε ότι περισσότεροι από 338.000 άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί στη Γάζα

12:30 Πάνω από 3.200 οι τραυματίες

Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας του Ισραήλ, από τις 9 το πρωί της Πέμπτης, 3.297 τραυματίες έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομεία σε όλη τη χώρα από το πρωί του Σαββάτου.

Από αυτούς, 28 ήταν σε κρίσιμη κατάσταση, 335 σε σοβαρή κατάσταση, 581 σε μέτρια κατάσταση και 1.805 σε καλή κατάσταση.

Υπάρχουν ακόμη 115 άτομα που υποβάλλονται σε ιατρική εκτίμηση και 142 άτομα που έφτασαν στα νοσοκομεία μεταφέρθηκαν λόγω ψυχολογικού σοκ.

Επί του παρόντος, 423 τραυματίες εξακολουθούν να νοσηλεύονται σε νοσοκομεία: 111 σε σοβαρή κατάσταση, 189 σε μέτρια κατάσταση και 113 ελαφρά τραυματίες.

12:24 Αν/χης Ισραηλινού στρατού: Ετοιμαζόμαστε για το επόμενο στάδιο

O εκπρόσωπος των Ενόπλων Δυνάμεων του Ισραήλ (IDF) αντισυνταγματάρχης Ρίτσαρντ Χεχτ τόνισε πως οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας ετοιμάζονται για το επόμενο στάδιο, υπογράμμισε όμως ότι η χερσαία επίθεση είναι «πολιτική απόφαση».

12:13 Ισραήλ: Ταυτοποιήθηκαν οι 97 όμηροι που είναι στα χέρια της Χαμάς

Ο στρατιωτικός εκπρόσωπος του Ισραήλ δήλωσε την Πέμπτη πως επιβεβαίωσαν την ταυτότητα των 97 ανθρώπων που κρατούνται όμηροι στη Γάζα μετά την επίθεση της Χαμάς το Σάββατο.

11:48 Ένοπλες Δυνάμεις Ισραήλ: Βρέθηκε σημαία του ISIS σε τρομοκράτη της Χαμάς

Μια σημαία του Ισλαμικού Κράτους βρέθηκε σε έναν τρομοκράτη της Χαμάς στο κιμπούτς, με τις IDF να σχολιάζουν πως «η Χαμάς έφερε σημαίες του ISIS για να σφάξει ισραηλινά παιδιά, γυναίκες και άνδρες. Η Χαμάς είναι μια τρομοκρατική οργάνωση που κάνει γενοκτονίες. Η Χαμάς είναι χειρότερη από το ISIS.»

Hamas brought ISIS flags to massacre Israeli children, women and men.



Hamas is a genocidal terrorist organization.



Hamas is worse than ISIS