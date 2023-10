Ισραήλ: Δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς στην Ιερουσαλήμ (vid)

Τουλάχιστον δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς κοντά στην Πύλη της Δαμασκού στην Παλαιά Πόλη της Ιερουσαλήμ το βράδυ της Πέμπτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης της επίθεσης άνοιξε πυρ σε αστυνομικό τμήμα και στη συνέχεια έπεσε νεκρός από πυρά ισραηλινών στρατιωτών.

Gunmen are reported to have Opened-Fire on the Shalem Police Station in Eastern Jerusalem resulting in at least 2 Injuries. pic.twitter.com/5MD7Kf0H3O