Ισραήλ: Ταυτοποιήθηκαν οι 97 όμηροι που είναι στα χέρια της Χαμάς

Ο στρατιωτικός εκπρόσωπος του Ισραήλ δήλωσε την Πέμπτη πως επιβεβαίωσαν την ταυτότητα των 97 ανθρώπων που κρατούνται όμηροι στη Γάζα μετά την επίθεση της Χαμάς το Σάββατο.

Η επίθεση που εξαπέλυσε το Ισραήλ στον αποκλεισμένο παλαιστινιακό θύλακα από τότε «έχει στόχο να εξαλείψει την ικανότητα του ισλαμιστικού μαχητικού κινήματος να κυβερνά», δήλωσε ο Ντάνιελ Χαγκάρι σε τηλεοπτική ενημέρωση Τύπου.

«Ο στρατός προετοιμάζεται για το επόμενο στάδιο του πολέμου», είπε, προσθέτοντας ότι 222 στρατιώτες έχουν σκοτωθεί από το Σάββατο.

Για την ώρα θεωρείται πάντως πως πάνω από 100 άνθρωποι κρατούνται όμηροι της Χαμάς στη Γάζα.

Jerusalem Post: Ο πόνος που όλες οι μητέρες του κόσμου θα καταλάβουν

Ένα βίντεο το οποίο δείχνει τα παιδιά που έχουν απαχθεί από τη Χαμάς και τις οικογένειές τους που τα αναζητούν με αγωνία πόσταρε στον λογαριασμό της στην πλατφόρμα Χ η ισραηλινή εφημερίδα.

Με τον τίτλο «ο πόνος που όλες οι μητέρες του κόσμου θα καταλάβουν», το βίντεο δείχνει μωρά, νήπια και μεγαλύτερα παιδιά, σε παλιές ευτυχισμένες στιγμές.

