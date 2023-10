Το Ισραήλ έριξε 6.000 βόμβες κατά των τρομοκρατών στη Γάζα (pics)

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι μέχρι στιγμής έχει ρίξει περίπου 6.000 βόμβες - βάρους 4.000 τόνων - στην Λωρίδα της Γάζας μετά την επίθεση της Χαμάς το Σάββατο.

Ο βομβαρδισμός έχει σκοτώσει μέχρι στιγμής τουλάχιστον 1.417 ανθρώπους -περίπου τα μισά παιδιά και γυναίκες- και έχει τραυματίσει περισσότερους από 6.000, σύμφωνα με Παλαιστίνιους υγειονομικούς αξιωματούχους.

Dozens of fighter jets and helicopters attacked a series of terrorist targets of the Hamas terrorist organization throughout the Gaza Strip.

So far, the IAF has dropped about 6,000 bombs against Hamas targets. pic.twitter.com/3Xm1vxvq7D