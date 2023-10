Ισραηλινός στρατός: Η Χαμάς ευθύνεται για ό,τι συμβαίνει στη Γάζα (vid)

Ένα αποκαλυπτικό βίντεο για το τι πραγματικά συμβαίνει στη Λωρίδα της Γάζας και τον ρόλο της Χαμάς, δημοσίευσαν στο κανάλι τους στην πλατφόρμα X, οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF).

«Πρέπει να μιλήσουμε για τους πολίτες στη Γάζα. Κάθε παράμετρος της ζωής στη Γάζα υπαγορεύεται και κινδυνεύει από την Χαμάς. Η Χαμάς εκπαιδεύει παιδιά στα στρατόπεδα των τρομοκρατών της. Η Χαμάς προχωράει στην κατάσχεση ανθρωπιστικών πόρων για τον άμαχο πληθυσμό για να κατασκευάζει ρουκέτες που εκτοξεύονται από γειτονιές αμάχων. Η Χαμάς ενσωματώνει σκόπιμα κάτω και μέσα σε σπίτια, σχολεία και τζαμιά, βεβηλώνοντας αυτούς τους χώρους και μετατρέποντας τους σε νόμιμους στρατιωτικούς στόχους. Η Χαμάς χρησιμοποιεί χωρίς έλεος πολίτες ως πιόνια για να εκπληρώσει τον δηλωμένο στόχο της: "Πρέπει να επιτεθούμε σε κάθε Εβραίο στον πλανήτη Γη! Θάνατος στο Ισραήλ!". Η Χαμάς έθεσε σε κίνδυνο τους πολίτες για τους οποίους είναι υπεύθυνη όταν ξεκίνησε τον πόλεμο εναντίον του Ισραήλ. Η Χαμάς, η γενοκτόνος τρομοκρατική οργάνωση είναι υπεύθυνη για οτιδήποτε συμβαίνει στη Γάζα», αναφέρεται στο βίντεο.

THIS is what the world needs to know about the civilians in Gaza: pic.twitter.com/b8HOsstwqC