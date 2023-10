«Πάγωσαν» οι υπουργοί Άμυνας του ΝΑΤΟ - Ο Γιοάβ Γκαλάντ τους έδειξε βίντεο εγκλημάτων της Χαμάς

Οι Υπουργοί Άμυνας του ΝΑΤΟ στην έδρα του οργανισμού στις Βρυξέλλες παρακολούθησαν συγκλονισμένοι ένα «σοκαριστικό» και «φρικιαστικό» βίντεο που τους έδειξε ο Ισραηλινός ομόλογός τους Γιόαβ Γκάλαντ από την επίθεση της Χαμάς σε Ισραηλινούς αμάχους, δήλωσαν διπλωμάτες.

Το Ισραήλ ορκίστηκε να αφανίσει το κίνημα Χαμάς που διοικεί τη Γάζα σε αντίποινα για την πιο φονική επίθεση εναντίον Εβραίων αμάχων από την εποχή του Ολοκαυτώματος, όταν εκατοντάδες μαχητές δημιούργησαν άνοιγμα στον συνοριακό φράχτη και επιτέθηκαν σε γειτονικές ισραηλινές κοινότητες το Σάββατο.

I briefed the @NATO meeting of Defense Ministers in Brussels on developments in the war against Hamas. I described the atrocities committed by Hamas against infants, women, the elderly. The "ISIS" of Gaza will not exist on our borders. The IDF will destroy Hamas. pic.twitter.com/XlTIU1npGQ