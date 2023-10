Πόλεμος στο Ισραήλ

Δραματικές είναι οι ανθρώπινες ιστορίες που έρχονται από το Ισραήλ μετά την επίθεση της Χαμάς που έχει προκαλέσει τον θάνατο τουλάχιστον 1.200 Ισραηλινών.

Πέρα από τους περίπου 1.200 Ισραηλινούς που η Χαμάς σκότωσε το Σαββατοκύριακο, οι Παλαιστίνιοι τρομοκράτες απήγαγαν δεκάδες Ισραηλινούς, των οποίων η κατάσταση και η τύχη παραμένουν άγνωστες. Οι πράκτορες της Χαμάς διέπραξαν αδιανόητες πράξεις βίας εναντίον αθώων Ισραηλινών, μεταξύ των οποίων βιασμοί και σύρσιμο στους δρόμους των σωμάτων γυναικών και κοριτσιών, κάψιμο οικογενειών ζωντανών και, σύμφωνα με δημοσιογράφους διεθνών πρακτορείων, αποκεφαλισμούς μωρών.

Σοκαριστικά βίντεο που έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας μαρτυρούν τη φρίκη που βιώνουν οι Ισραηλινοί, οι οποίοι βλέπουν συγγενείς και φίλους να χάνονται μπροστά στα μάτια τους.

Ισραηλινός αναγνώρισε τον αδελφό του στους ομήρους της Χαμάς: «Έχουμε χάσει το μυαλό μας»

Τον αδελφό του αναγνώρισε ένας Ισραηλινός ανάμεσα στους ομήρους των τρομοκρατών της Χαμάς, από ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στο Διαδίκτυο.

Συγκεκριμένα, ένας φίλους του 31χρονου Ούριελ Μπόμποτ του έστειλε το βίντεο στο οποίο φαίνεται ο αδελφός του, ο 34χρονος Ελκάνα, μεταξύ των αιχμαλώτων στο μουσικό φεστιβάλ Supernova, όταν η Χαμάς άρχισε την εισβολή της το Σάββατο.

Ο Ούριελ δήλωσε: «Τον αναγνώρισα αμέσως χάρη στα ξανθά μαλλιά του και είπα: «Ω Θεέ μου! Έχουν πιάσει τον αδερφό μου».

Το βίντεο έδειχνε τον Ελκάνα ζωντανό, να μπαίνει με τη βία σε ένα φορτηγό που κατευθυνόταν πίσω προς τη Γάζα. Υπολογίζεται πως 150 άτομα αιχμαλωτίστηκαν από τη Χαμάς το Σάββατο κατά τη διάρκεια της επίθεσής της στο Ισραήλ.

Αφού είδε το βίντεο στο Σαν Φρανσίσκο, ο Ούριελ πήρε την πρώτη πτήση για την Ιερουσαλήμ προκειμένου να βρεθεί με την οικογένειά του.

«Όταν συνειδητοποιήσαμε πως η Χαμάς επιτίθεται, τηλεφωνήσαμε στον Ελκάνα και είπε στη μαμά μας «Είμαι καλά και απλώς βοηθάω τους ανθρώπους να φύγουν από εδώ» περιέγραψε.

«Ξέρω τον αδερφό μου και δεν θα άφηνε ποτέ κανέναν πίσω - και νομίζω ότι γι’ αυτό τον έπιασαν. Τουλάχιστον όμως έχουμε αυτό το βίντεο, που είναι ένα σημάδι ζωής».

Ενώ πρόσθεσε: «Θέλω να δείξω στον κόσμο το πρόσωπό του. Θέλω να τον φέρω πίσω. Είμαστε φοβισμένοι και η μητέρα μας είναι συντετριμμένη, αλλά είναι δυνατός και ξέρω ότι θα κάνει υπομονή. Γνωρίζει ότι ο κόσμος παρακολουθεί. Η μητέρα μας κλαίει με λυγμούς στο κρεβάτι κρατώντας το πουκάμισό του. Έχουμε χάσει το μυαλό μας».

Ο Ούριελ (δεξιά) με τον αδερφό του Ελκάνα (αριστερά), τον οποίο απήγαγαν οι μαχητές της Χαμάς.

Σύμφωνα με την The Sun, ο Ελκάνα είναι παντρεμένος με παιδιά και έχει ένα παγωτατζίδικο στο Τελ Αβίβ.

Υπενθυμίζεται πως πάνω από 260 άτομα έχασαν τη ζωή τους στο φεστιβάλ στο νότιο Ισραήλ αφότου μαχητές της Χαμάς με αλεξίπτωτα πλαγιάς και ένοπλοι άνδρες με φορτηγάκια εισέβαλαν στην εκδήλωση λίγο μετά τα ξημερώματα του Σαββάτου.

Περίπου 150 άτομα φέρονται να έχουν τεθεί πλέον σε ομηρία από την ομάδα, με πλάνα να δείχνουν κάποιους να μεταφέρονται πίσω στη Γάζα με αμαξίδια του γκολφ και φορτηγά. Η Χαμάς έχει χρησιμοποιήσει τους ομήρους ως μοχλό πίεσης, υποσχόμενη τη Δευτέρα πως θα εκτελεί έναν αιχμάλωτο για κάθε απροειδοποίητη αεροπορική επιδρομή σε σπίτια αμάχων στη Γάζα. Την ίδια ημέρα η οργάνωση δήλωσε ότι είναι ανοιχτή σε συζητήσεις για μια πιθανή εκεχειρία, έχοντας «επιτύχει τους στόχους της».

Jerusalem Post: Τα παιδιά που έχουν απαχθεί από τη Χαμάς - Πόνος που όλες οι μητέρες του κόσμου θα καταλάβουν

Βίντεο «μαχαιριά» στην καρδιά δημοσιεύει η Jerusalem Post το οποίο δείχνει τα παιδιά που έχουν απαχθεί από τη Χαμάς και οι οικογένειές τους αναζητούν με αγωνία.

Με τον τίτλο «ο πόνος που όλες οι μητέρες του κόσμου θα καταλάβουν», το βίντεο δείχνει μωρά, νήπια και μεγαλύτερα παιδιά, σε παλιές ευτυχισμένες στιγμές.

The pain that all mothers around the world will understand. pic.twitter.com/XyNMT9Q2BC — The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) October 12, 2023

Δημοσιογράφος του Fox News μπήκε σε κιμπούτς που έγινε η σφαγή - «Αντίκρισα το σπίτι του τρόμου» (pics&vid)

Προσοχή: Πολύ σκληρές εικόνες

Η φρίκη που προκάλεσε η Χαμάς στους Ισραηλινούς κατοίκους ενός κιμπούτς κοντά στα σύνορα με τη Γάζα αποκαλύφθηκε χθες, καθώς τα παγκόσμια μέσα ενημέρωσης ξεναγήθηκαν στον γεμάτο σφαίρες και αίμα οικισμό όπου δολοφονήθηκαν πάνω από 100 άνθρωποι.

Η Ισραηλινή Δύναμη Άμυνας (IDF) έστειλε δημοσιογράφους μεταξύ των οποίων και ένα συνεργείο του Fox News στο Be’eri, μόλις 5 χιλιόμετρα από τα σύνορα με τη Γάζα, την Τρίτη.

Το κιμπούτς ήταν γνωστό ως μια καλλιτεχνική και αγροτική κοινότητα 1.200 ανθρώπων, αλλά το Σάββατο δέχτηκε επίθεση από τους τρομοκράτες της Χαμάς που επιτέθηκαν με χειροβομβίδες, όπλα και μαχαίρια.

Οι στρατιώτες των IDF πάλεψαν επί οκτώ ώρες για να εκδιώξουν τη Χαμάς από τον καταυλισμό, πηγαίνοντας πόρτα - πόρτα για να σκοτώσουν τους τρομοκράτες και κατάφεραν να τον απελευθερώσουν την Κυριακή. Η περιοχή κηρύχθηκε ασφαλής για τους ξένους την Τρίτη: όλα τα πτώματα των ισραηλινών θυμάτων είχαν απομακρυνθεί, αλλά τα καμένα πτώματα των μαχητών της Χαμάς εξακολουθούσαν να κείτονται σε σωρούς στα περίχωρα του κιμπούτς.

Η μυρωδιά ήταν αποκρουστική, είπαν οι δημοσιογράφοι, ενώ ο ανταποκριτής του Fox News, Τρέι Γινγκστ, θέλησε να δείξει στην κάμερα το εσωτερικό ενός από τα σπίτια που ήταν σημαδεμένα από σφαίρες και καλυμμένα με αίμα. «Μπορείτε να δείτε τα πατώματα που είναι γεμάτα με αίμα» είπε. «Ήταν Σάββατο πρωί, γύρω στις 7 π.μ., όταν οι μαχητές της Χαμάς εισέβαλαν σε αυτό το χωριό. Μπορείτε να δείτε τα όπλα που έφεραν μαζί τους, επιπλέον πυρομαχικά, τρύπες από σφαίρες στο πλάι του σπιτιού και μαχαίρια το πάτωμα».

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο του Fox News η κοινότητα ήταν «γεμάτη πτώματα». «Έχει καταστραφεί εντελώς. Φαίνεται ότι μερικά από τα κτίρια χτυπήθηκαν με RPGs, εκρηκτικά». Είπε επίσης, ότι είδε «κρεβάτια καλυμμένα με αίμα» καθώς οι κάτοικοι είχαν δολοφονηθεί στα κρεβάτι τους.

⚠️ WARNING GRAPHIC ⚠️



My photos from Be’eri, Israel.



1. A burnt house.

2. Blood stained patio.

3. A pile of Hamas bodies in the distance.

4. A bodies near to a post. pic.twitter.com/nqVzLf1SvT — Trey Yingst (@TreyYingst) October 11, 2023

«Αντίκρισα το σπίτι του τρόμου»

Ο Γινγκς είπε ότι ήταν σαν να βρισκόταν στην «κόλαση επί τη γης», περιγράφοντας τη σκηνή ως την πιο φρικτή που είχε δει στην καριέρα του σε όλο τον κόσμο. «Κάποιοι μπορεί να είναι μαχητές. Δεν έχουν ακόμα ταυτοποιηθεί όλα τα πτώματα. Μερικά είναι δύσκολο να αναγνωριστούν. Θέλω να σας πω μόνο αυτό που μου είπε ο διοικητής όταν φτάσαμε εδώ.

Είδε πολλές από τις οικογένειες που σφαγιάστηκαν στα κρεβάτια τους και στα καταφύγιά τους από τους μαχητές της Χαμάς. Μας είπε ότι υπήρχαν άνθρωποι αποκεφαλισμένοι, άνθρωποι με τα χέρια δεμένα πίσω από την πλάτη τους και πυροβολισμένοι - εκτελεσμένοι ουσιαστικά. Και είδατε μέσα σε αυτό το σπίτι: είναι το πιο φρικτό πράγμα που έχω δει ποτέ».

We entered the town of Be’eri with the Israeli army. 10% of the community was slaughtered by Hamas. A Major General told us on-camera that people were found without heads. Others with hands tied behind their backs. Don’t look away. pic.twitter.com/1bva9ilLwz — Trey Yingst (@TreyYingst) October 11, 2023

Και συνεχίζει: «Είναι μια κοινότητα όπου είδαμε πιάτα με πρωινό επάνω στα τραπέζια, Είδαμε ψυγεία όπως θα βλέπαμε σε οποιοδήποτε άλλο μέρος στον κόσμο με φωτογραφίες μικρών παιδιών. Είδαμε ποδήλατα και ανεμιστήρες οροφής να λειτουργούν ακόμη μέσα το σπίτι και κρεβάτια ποτισμένα με αίμα. Είδαμε παντού όπλα πεταμένα από αυτούς τους μαχητές. Μπορείτε να δείτε μερικά από τα οχήματά τους ακριβώς έξω. Είναι το σπίτι του τρόμου πίσω μου και ολόκληρη η γειτονιά είναι ακριβώς έτσι».

«Καλύτερα νεκρή παρά όμηρος της Χαμάς»: Λυγίζει πατέρας 8χρονης που δολοφονήθηκε

«Καλύτερα νεκρή παρά όμηρος της Χαμάς»: Αυτή ήταν η αντίδραση ενός πατέρα όταν έμαθε πως η 8χρονη κόρη του σκοτώθηκε από ενόπλους της Χαμάς κατά τη διάρκεια της βάρβαρης επίθεσης στο κιμπούτς Be’eri.

Ο Τόμας Χαντ πέρασε δύο ημέρες ανυπομονώντας να μάθει νέα σχετικά με την κόρη του Έμιλι, μετά την έφοδο των Παλαιστίνιων τρομοκρατών στο κιμπούτς τους γύρω στις 7 το πρωί του Σαββάτου, σκοτώνοντας τουλάχιστον 100 ανθρώπους.

Ο Χαντ δήλωσε ότι το κιμπούτς τους δεχόταν τα πυρά των ενόπλων της Χαμάς για περίπου 12 ώρες εκείνη την ημέρα, κατά τη διάρκεια των οποίων δεν γνώριζε πού βρισκόταν ή ποια ήταν η τύχη του παιδιού του, καθώς είχε πάει να κοιμηθεί στο σπίτι μιας φίλης της – κάτι που σπάνια έκανε.

Είχε πάει να κοιμηθεί στο σπίτι φίλης της

Σε μια σπαρακτική συνέντευξη στο CNN, o Χαντ ξέσπασε σε δάκρυα καθώς αφηγήθηκε τη στιγμή που τελικά του είπαν ότι βρέθηκε το πτώμα της κόρης του - και πως η αντίδρασή του ήταν ανακούφιση που δεν την είχαν απαγάγει. Όπως είπε: «Βρήκαμε την Έμιλι. Είναι νεκρή και η απάντησή μου ήταν ΄Ναι!’. Είπα ‘ναι’ και χαμογέλασα, γιατί αυτή είναι η καλύτερη είδηση από τις πιθανότητες που ήξερα» είπε ο Χαντ με τρεμάμενη φωνή.

In a heart-wrenching interview on @CNNsitRoom, CNN reporter Clarissa Ward speaks with @WolfBlitzer about a grieving father who finally received confirmation of his daughter's tragic death during the Hamas attack. Watch: pic.twitter.com/F9Yh3lW5KI — CNN (@CNN) October 12, 2023

«Δεν το κάνει πολύ συχνά, αλλά δυστυχώς εκείνο το βράδυ, το συγκεκριμένο βράδυ - Παρασκευή βράδυ - πήγε να κοιμηθεί στο σπίτι της φίλης της» αφηγήθηκε ο Χαντ.

Το επόμενο πρωί, το κιμπούτς δέχτηκε επίθεση. Ο Χαντ περιέγραψε πώς αισθανόταν κατά τη διάρκεια της πολιορκίας. «Σκέφτηκα πως ο στρατός θα ερχόταν σύντομα. Απλά έπρεπε να κρατηθώ λίγο ακόμα και ακόμα περισσότερο, και ακόμα περισσότερο».

«Ο θάνατος της ήταν μια ευλογία»

Αργότερα, όταν ο Χαντ ενημερώθηκε για τη δολοφονία της κόρης του, η αντίδρασή του ήταν απλά να πει «Ναι!». «Αυτή ήταν η καλύτερη δυνατή είδηση που θα μπορούσα να μάθω» είπε με δάκρυα στα μάτια. «Ήταν είτε νεκρή, είτε στη Γάζα. Και αν ξέρετε τι κάνουν στους ανθρώπους στη Γάζα, αυτό είναι χειρότερο από το θάνατο» είπε.

«Δε θα έχουν φαγητό. Δεν έχουν νερό. Θα ήταν σε ένα σκοτεινό δωμάτιο γεμάτο με έναν Θεό ξέρει πόσους ανθρώπους. Και τρομοκρατημένη κάθε λεπτό, ώρα, μέρα και πιθανόν και τα επόμενα χρόνια. Έτσι ο θάνατος ήταν μια ευλογία. Μια απόλυτη ευλογία».

Η στιγμή που νεαρή μητέρα μαθαίνει ότι ο σύζυγός της βρέθηκε νεκρός

Χωρίς τέλος είναι το δράμα των ισραηλινών οικογενειών μέλη των οποίων έπεσαν θύματα της φρικτής επίθεσης της Χαμάς στο Ισραήλ.

Πολλές από αυτές έχουν χάσει μέλη τους στη σφαγή, σε άλλες συγγενείς τους έχουν απαχθεί από τους τρομοκράτες της Χαμάς, ενώ κάποιες περιμένουν με αγωνία να μάθουν για την τύχη των δικών τους ανθρώπων.

Στις τελευταίες ανήκε μέχρι πρόσφατα και η οικογένεια της Shaylee Atary, η οποία με την κόρη της, Shaya, δραπέτευσαν αφού κρύβονταν για πάνω από 24 ώρες, ενώ τρομοκράτες της Χαμάς προσπάθησαν να εισβάλουν στο σπίτι τους στο Kfar Aza κιμπούτς - όπου ένοπλοι σκότωσαν οικογένειες, μεταξύ των οποίων 40 παιδιά, σε μια επίθεση που έχει προκαλέσει παγκόσμια οργή.

Η Ισραηλινή σκηνοθέτις επέλεξε να μιλήσει στο Sky News για τον σύζυγό της Yahav Winner, ο οποίος αγνοούνταν από τότε που το κιμπούτς -δημοφιλές στους νεαρούς γονείς- δέχτηκε επίθεση από περίπου 70 τρομοκράτες της Χαμάς τα ξημερώματα του Σαββάτου.

Σε πλάνα -για τη μετάδοση των οποίων έδωσε άδεια η οικογένεια με σκοπό να τονίσουν τη φρίκη του πολέμου- φαίνεται η Atary να κρατά αγκαλιά το μόλις ενός μηνός νεογέννητο μωρό της καθώς λέει ότι ο σύζυγός της κινηματογραφιστής μπορεί να «έχει τραυματιστεί κάπου» ή να «έχει απαχθεί». Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης η κυρία Atary εμφανίζεται στη συνέχεια να μιλάει στη μητέρα της, η οποία έπεσε στο πάτωμα στον διάδρομο με το κεφάλι στα χέρια της αφού έλαβε μια αποκαρδιωτική ενημέρωση σε τηλεφώνημα των δυνάμεων ασφαλείας του Ισραήλ.

Η νεαρή γυναίκα φωνάζει επανειλημμένως «μαμά, μαμά!» καθώς η μητέρα της μένει σιωπηλή, την ίδια στιγμή που άλλα μέλη της οικογένειας παίρνουν το νεογέννητο από τα χέρια της για να μάθει τι έχει συμβεί. Τότε αρχίζει να κλαίει ανεξέλεγκτα καθώς συγγενείς συγκεντρώνονται γεμάτοι θλίψη γύρω της. Είναι η στιγμή που η νεαρή γυναίκα έλαβε τη φρικτή είδηση ότι ο σύζυγός της σκοτώθηκε.

Ο επικεφαλής ανταποκριτής του Sky, Stuart Ramsay, που διεξήγαγε τη συνέντευξη, είπε: «Αυτή είναι η φρίκη του πολέμου. Η οικογένεια μας επέτρεψε να το δείξουμε αυτό, ώστε να καταλάβουν όλοι πώς είναι».

Σε άλλη συνέντευξη νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, η κυρία Atary είχε αποκαλύψει πώς κρύφτηκε σε αποθήκη με το μωρό της χωρίς φαγητό ή νερό για 27 ώρες, την ώρα που οι μαχητές της Χαμάς εξαπέλυαν τρομακτική σφαγή.

Η κυρία Ατάρι είπε ότι έτρεξε σε μια αποθήκη προτού καλύψει εκείνη και το μωρό της με σακιά χώμα. Όταν άκουσε τους ενόπλους να πλησιάζουν ξανά, διέσχισε το γκαζόν καθώς οι τρομοκράτες πυροβόλησαν εναντίον της. Την παρέλαβε μια οικογένεια, που την άφησε να κρυφτεί στο καταφύγιό της, όπου περίμεναν μέχρι να διασωθούν. «Πραγματικά δεν ξέρω πού ήταν η πολιτεία μας. Μας εγκατέλειψαν. Ήταν στο Twitter. Εκεί ήταν» είπε.

Η ίδια και η κόρη εισέπνευσαν καπνό, αλλά τελικά διασώθηκαν από τις δυνάμεις ασφαλείας και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο.

Όπως σημειώνει, τέλος, το ScreenDaily.com, ο σύζυγός είχε κερδίσει στο φετινό Φεστιβάλ Φοιτητών του Τελ Αβίβ το βραβείο καλύτερης κινηματογράφησης για τη μικρού μήκους ταινία του «The Boy»