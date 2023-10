«Η Χαμάς είναι όπως ο ISIS και πρέπει να συντριβεί όπως ο ISIS», δήλωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου κατά την κοινή συνέντευξη τύπου που παραχώρησε με τον Αμερικανό υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν βρίσκεται σήμερα στο Τελ Αβίβ στο πλαίσιο ευρύτερης περιοδείας στη Μέση Ανατολή.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ευχαρίστησε δε τις ΗΠΑ που είναι στο πλευρό του Ισραήλ «σήμερα, αύριο και πάντα».

Prime Minister Benjamin Netanyahu is currently meeting with US Secretary of State Antony Blinken.



At the start of the expanded meeting, Prime Minister Netanyahu thanked @SecBlinken for his statement: 'We are here; we are not going anywhere'.https://t.co/pHudXoVijS pic.twitter.com/q6esbNR9ax