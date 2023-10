Επιχείρηση στη Γάζα

Θέμα χρόνου πρέπει να θεωρείται η χερσαία επέμβαση των Ισραηλινών στη Λωρίδα της Γάζας, παρά τις δυσκολίες που αναμένεται να αντιμετωπίσουν (όμηροι, δίκτυο τούνελ στην πυκνοκατοικημένη Γάζα). Οι ισραηλινές δυνάμεις δηλώνουν αποφασισμένες να συντρίψουν τους τρομοκράτες και συνεχίζουν τα αεροπορικά πλήγματα εναντίον στόχων της Χαμάς.

Ελικόπτερα Απάτσι της ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας, εξοπλισμένα με πυραύλους, πετούν σε χαμηλό ύψος και ανά διαστήματα μπαίνουν για λίγο στον θύλακα της Γάζας. Κάθε 30 δευτερόλεπτα, το ισραηλινό πυροβολικό βάλλει εναντίον κάποιου στόχου που μόλις και μετά βίας διακρίνεται, κάπου στη Λωρίδα της Γάζας.

Την ίδια ώρα πυροβόλα των 155 χιλιοστών έχουν πάρει θέση στους αγρούς, στα σύνορα με τη Λωρίδα της Γάζας, σε απόσταση μερικών δεκάδων μέτρων το ένα από το άλλο. Κοιτούν προς τα δυτικά. Ο θόρυβος είναι εκκωφαντικός, φλόγες ξεπηδούν με κάθε ριπή. Στο βάθος, ανάμεσα στην αντάρα και τη σκόνη που σηκώνουν τα άρματα τελευταίας γενιάς Merkava, διακρίνεται πυκνός μαύρος καπνός να υψώνεται στον ουρανό, από τη συνοικία Ριμάλ της Γάζας, μεταδίδει το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων.

Τα γεγονότα με μια ματιά

Η έκτη μέρα του πολέμου βρίσκει τις χερσαίες δυνάμεις του Ισραήλ να είναι «παρά πόδα» , καθώς χιλιάδες έφεδροι έχουν συγκεντρωθεί στα σύνορα με τη Γάζα, παρότι δεν είναι ακόμα γνωστό το πότε και αν θα ξεκινήσουν οι χερσαίες επιχειρήσεις.





Στο μεταξύ, σειρήνες ήχησαν στο κεντρικό Ισραήλ με την Χαμάς να ανακοινώνει ότι εκτόξευσε ρουκέτες προς το Τελ Αβίβ μετά τις ισραηλινές επιδρομές. O εκπρόσωπος των Ενόπλων Δυνάμεων του Ισραήλ (IDF) αντισυνταγματάρχης Ρίτσαρντ Χεχτ τόνισε πως οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας ετοιμάζονται για το επόμενο στάδιο , υπογράμμισε όμως ότι η χερσαία επίθεση είναι «πολιτική απόφαση». « Η Χαμάς είναι ο Νταές (σ.σ.: η τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος) και θα τη συντρίψουμε και θα την καταστρέψουμε όπως ο κόσμος κατέστρεψε το Νταές», πρόσθεσε αφού χαρακτήρισε την επίθεση « αγριότητα πρωτοφανή μετά το Ολοκαύτωμα ».





Τουλάχιστον 150 Ισραηλινοί παραμένουν όμηροι της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς στη Γάζα κατά τη διάρκεια των πολύνεκρων επιθέσεων της Χαμάς το Σαββατοκύριακο που στοίχισαν τη ζωή σε 1.300 ανθρώπους.





Ο επικεφαλής της ισραηλινής άμυνας παραδέχθηκε αποτυχίες στο καθήκον του στρατού να διατηρήσει την ασφάλεια και να προστατεύσει τους Ισραηλινούς πολίτες.





Νωρίτερα, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν υποσχέθηκε αμερικανική υποστήριξη στο Ισραήλ κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στη χώρα. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι ο τρόπος με τον οποίο το Ισραήλ υπερασπίζεται τον εαυτό του «έχει σημασία» και «είναι τόσο σημαντικό να λαμβάνουμε κάθε δυνατή προφύλαξη για να αποφύγουμε να βλάψουμε τους πολίτες».

Περισσότεροι από 1.400 έχουν σκοτωθεί στη Γάζα από τότε που το Ισραήλ εξαπέλυσε αεροπορικές επιδρομές αντιποίνων.





ΗΠΑ: Στους 27 οι νεκροί Αμερικανοί από την επίθεση της Χαμάς.





Από τους 300.000 Ισραηλινούς έφεδρους στρατιώτες που κινητοποιούνται αυτή τη στιγμή, ένας μεγάλος αριθμός αποστέλλεται για να ενισχύσει τα βόρεια σύνορα με τον Λίβανο. Αυτό συμβαίνει επειδή ακόμη άλλη μια τρομοκρατική ομάδα, η Χεζμπολάχ, απειλεί να χτυπήσει το Ισραήλ.

Τα γεγονότα της έκτης ημέρας του πολέμου όπως καλύφθηκαν από το Liberal

23:44 Πώς η Χαμάς χρησιμοποιεί κρυπτονομίσματα για την συγκέντρωση κεφαλαίων για την τρομοκρατική της δράση

Η Χαμάς έχει καταφέρει να εξασφαλίζει δωρεές και σε κρυπτονομίσματα, προκειμένου να αυξάνει τα κεφάλαιά της για την τρομοκρατική της δράση, σύμφωνα με το CNN.

23:26 Παλαιστινιακά ΜΜΕ: Σκοτώθηκε ο αδελφός του ηγέτη της Χαμάς

Ο αδελφός του ηγέτη της Χαμάς φέρεται να σκοτώθηκε σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στη Γάζα.

23:03 Οι ΗΠΑ ναυλώνουν πτήσεις για να απομακρύνουν Αμερικανούς πολίτες από το Ισραήλ

Οι ΗΠΑ θα ναυλώσουν από την Παρασκευή πτήσεις για την απομάκρυνση προς την Ευρώπη των Αμερικανών πολιτών που θέλουν να φύγουν από το Ισραήλ.

23:01 Ισραήλ: Καλεί τους Ισραηλινούς σε όλο τον κόσμο να είναι σε εγρήγορση - Η Χαμάς κάλεσε «Ημέρα της Οργής» την Παρασκευή

Το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας και το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ κάλεσαν τους Ισραηλινούς σε όλο τον κόσμο να παραμείνουν σε επαγρύπνηση, καθώς η Χαμάς καλεί για μια διεθνή «Ημέρα Οργής» την Παρασκευή.

22:40 ΗΠΑ - Βρετανία: Στέλνουν αεροπορικές και ναυτικές δυνάμεις για στήριξη του Ισραήλ

Ένα αμερικανικό αεροπλανοφόρο (USS Gerald Ford) βρίσκεται στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο, άλλο ένα βρίσκεται σε ετοιμότητα για να καταπλεύσει στην περιοχή, ενώ η Βρετανία έκανε γνωστό πως θα αναπτύξει δύο πολεμικά πλοία ανοιχτά του Ισραήλ.

22:29 Απειλές Ιρανού ΥΠΕΞ σε Ισραήλ: Το άνοιγμα ενός νέου μετώπου θα εξαρτηθεί από τις ενέργειές σας στη Γάζα

Οι ΗΠΑ έχουν εκφράσει φόβους για το άνοιγμα ενός δεύτερου μετώπου στο βόρειο Ισραήλ, στα σύνορα με τον Λίβανο, ενώ η Χεζμπολάχ, επίσης σύμμαχος της Χαμάς και του Ιράν, αποφάσισε να επέμβει.

22:17 Νέα επιστολή της ΕΕ σε Μασκ για «τρομοκρατικό περιεχόμενο» στην πλατφόρμα X μετά τις επιθέσεις της Χαμάς

Ο Επίτροπος της ΕΕ, Τιερί Μπρετόν, έστειλε στον Ίλον Μασκ δύο επιστολές προειδοποιώντας τον ότι εάν δεν ικανοποιηθεί το αίτημα της Κομισιόν μπορεί να κινηθούν επίσημες διαδικασίες βάσει του νόμου για τις ψηφιακές υπηρεσίες που τέθηκε σε ισχύ τον Αύγουστο.

22:08 Ισραηλινός συνταγματάρχης: Είδαμε αρκετούς πολίτες με σφαίρες στα κεφάλια τους

«Είδαμε αυτοκίνητα στους δρόμους με αρκετούς πολίτες μέσα με σφαίρες στα κεφάλια τους», δήλωσε Ισραηλινός αξιωματικός που περιέγραψε την κατάσταση που αντίκρισε στο νότιο Ισραήλ μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις της Χαμάς.

22:02 Χαμάς: Η επίθεση στο Ισραήλ προετοιμαζόταν επί μήνες

Αξιωματούχος της Χαμάς λέει ότι η επίθεση στο Ισραήλ προετοιμαζόταν επί μήνες και μόνο η ηγεσία της παλαιστινιακής οργάνωσης γνώριζε την «ώρα μηδέν».

21:53 Στους 247 οι νεκροί Ισραηλινοί στρατιώτες

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε την Πέμπτη ότι 247 στρατιώτες έχουν σκοτωθεί από την έναρξη του πολέμου, ενώ μια ημέρα νωρίτερα ο αριθμός έφτανε τους 222.

21:47 Ισραήλ: Ντροπή η «διασπορά προπαγάνδας» υπέρ της Χεζμπολάχ από τον Τραμπ

«Ντροπή» χαρακτηρίζει το Ισραήλ τη «διασπορά προπαγάνδας» υπέρ της Χεζμπολάχ από τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ενώ «επικίνδυνα και τρελά» αποκάλεσε τα σχόλια του ο Λευκός Οίκος.

21:25 Μπλίνκεν: Επισκέπτεται Σαουδική Αραβία, Αίγυπτο, ΗΑΕ, Κατάρ και Ιορδανία

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι θα μεταβεί στη Σαουδική Αραβία, Αίγυπτο και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για να συζητήσει για την κατάσταση στο Ισραήλ και στη Λωρίδα της Γάζας. Την Παρασκευή θα μεταβεί σε Ιορδανία και Κατάρ.

21:20 Μακρόν: Τρομοκρατική οργάνωση η Χαμάς - Επιζητά το θάνατο του ισραηλινού λαού

Ο Πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, χαρακτήρισε τρομοκρατική οργάνωση της Χαμάς και καταδίκασε τις ωμότητες που διαπράττονται σε βάρος του ισραηλινού λαού, κατά τη διάρκεια διαγγέλματός του προς τους Γάλλους πολίτες.

21:10 Ο αριθμός των Ισραηλινών νεκρών έφτασε τους 1.300 περίπου, με τον αριθμό των τραυματιών να είναι γύρω στους 3.000 και πάνω από 100 να έχουν απαχθεί από τη Χαμάς, σύμφωνα με τη Jerusalem Post.

20:58 Γαλλία: Απαγορεύονται οι φιλοπαλαιστινιακές διαδηλώσεις - Σε κίνδυνο η δημόσια τάξη

Η γαλλική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι απαγορεύει όλες τις φιλοπαλαιστινιακές διαδηλώσεις μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις της Χαμάς στο Ισραήλ.

20:48 Ισραηλινός στρατός: Βίντεο με την ανακατάληψη φυλακίου όπου είχαν εισβάλει τρομοκράτες της Χαμάς

Βίντεο στο οποίο καταγράφεται η επιχείρηση της ειδικής μονάδας του Ισραηλινού Ναυτικού ( Shayetet 13) για την ανακατάληψη φυλακίου που είχε πέσει στα χέρια των τρομοκρατών της Χαμάς, έδωσαν στη δημοσιότητα οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF).

IDF publishes footage showing troops of the Navy's elite Shayetet 13 commando unit retaking the Sufa military post on the Gaza border from Palestinian terrorists on Saturday. pic.twitter.com/hthv0sWPXY — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) October 12, 2023

20:38 ΗΠΑ: Στους 27 οι νεκροί Αμερικανοί από την επίθεση της Χαμάς

Ο αριθμός των νεκρών Αμερικανών πολιτών που σκοτώθηκαν στις επιθέσεις της Χαμάς στο Ισραήλ αυξήθηκε στους 27, ενώ ο αριθμός των αγνοουμένων Αμερικανών ανέρχεται πλέον σε 14, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας των ΗΠΑ, Τζον Κίρμπι.

20:29 Νετανιάχου: Η κυβέρνηση ενότητας στέλνει ένα τεράστιο μήνυμα - Το Ισραήλ θα εξαλείψει τη «βάρβαρη» Χαμάς

Το Ισραήλ θα «εξολοθρεύσει» τη «βάρβαρη» τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς, διαβεβαίωσε από το βήμα της Κνεσέτ πριν από την έγκριση της κυβέρνησης εθνικής ενότητας ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, υπογραμμίζοντας ότι ο σχηματισμός της στέλνει ένα «τεράστιο μήνυμα».

20:27 Ισραήλ: Δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς στην Ιερουσαλήμ (vid)

Τουλάχιστον δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς κοντά στην Πύλη της Δαμασκού στην Παλαιά Πόλη της Ιερουσαλήμ το βράδυ της Πέμπτης.

Gunmen are reported to have Opened-Fire on the Shalem Police Station in Eastern Jerusalem resulting in at least 2 Injuries. pic.twitter.com/5MD7Kf0H3O — OSINTdefender (@sentdefender) October 12, 2023

20:03 Βρετανία: Στέλνει πολεμικά πλοία και κατασκοπευτικά αεροπλάνα για να στηρίξει το Ισραήλ

Η Βρετανία θα αποστείλει δύο πλοία του πολεμικού ναυτικού στην ανατολική Μεσόγειο και θα ξεκινήσει πτήσεις επιτήρησης πάνω από το Ισραήλ σε μια επίδειξη στρατιωτικής υποστήριξης με σκοπό να καθησυχάσει το Ισραήλ, ανέφερε η εφημερίδα Times, χωρίς να κατονομάσει κάποια πηγή.

19:44 Ολλανδία: Τα εβραϊκά σχολεία στο Άμστερνταμ θα είναι κλειστά την Παρασκευή

Τα εβραϊκά σχολεία στο Άμστερνταμ θα είναι κλειστά αύριο, ανακοίνωσε σήμερα η εβραϊκή οργάνωση παίδων Cheider στο Reuters, μεσούσης της πολύνεκρης σύγκρουσης μεταξύ του Ισραήλ και των τρομοκρατών της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης Χαμάς.

19:35 Ισραηλινός στρατός: Η Χαμάς ευθύνεται για ό,τι συμβαίνει στη Γάζα (vid)

Ένα αποκαλυπτικό βίντεο για το τι πραγματικά συμβαίνει στη Λωρίδα της Γάζας και τον ρόλο της Χαμάς, δημοσίευσαν στο κανάλι τους στην πλατφόρμα X, οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF).

THIS is what the world needs to know about the civilians in Gaza: pic.twitter.com/b8HOsstwqC — Israel Defense Forces (@IDF) October 12, 2023

19:28 Εκπρόσωπος Νετανιάχου: «Θα εξαφανίσουμε τη Χαμάς» - Ευθύνη τους ό,τι συμβαίνει στην περιοχή

Για το αιματοκύλισμα που σκόρπισε η τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς στο Ισραήλ, μίλησε η εκπρόσωπος του Νετανιάχου, Ταλ Χάινριχ, επισημαίνοντας ότι «έχει μετατρέψει τη Γάζα σε βάση τρομοκρατών είναι το νέο ισλαμικό χαλιφάτο» και ξεκαθάρισε ότι «η χώρα που προσφέρει καταφύγιο στους τρομοκράτες της Χαμάς θα πρέπει να υποστεί τις κυρώσεις».

18:59 Το Ισραήλ έριξε 6.000 βόμβες κατά των τρομοκρατών στη Γάζα (pics)

18:56 ΗΠΑ: Δεν είχαμε καμία ένδειξη ότι η Χαμάς ετοίμαζε επίθεση κατά του Ισραήλ

Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν καμία ένδειξη ότι προετοιμαζόταν επίθεση της Χαμάς κατά του Ισραήλ, δήλωσε σήμερα από τις Βρυξέλλες, την έδρα του ΝΑΤΟ, ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Λόιντ Οστιν.

18:53 Επικοινωνία Σούνακ - Σίσι: «Ιστορικός» ο ρόλος της Αιγύπτου

Ο Ρίσι Σούνακ συνομίλησε με τον πρόεδρο της Αιγύπτου και προσέφερε τη βοήθεια του Ηνωμένου Βασιλείου, ώστε να παραμείνει ανοιχτή η δίοδος παροχής βοήθειας μέσω του συνόρου της Ράφα.

18:51 Τσελίκ: Οι ΗΠΑ οδηγούν τον κόσμο στον Μεσαίωνα, επικίνδυνη προσέγγιση η στήριξη του Ισραήλ

Νέα επίθεση κατά των ΗΠΑ για τη στήριξή τους στο Ισραήλ εξαπέλυσε η Τουρκία, με τον εκπρόσωπο του AKP Ομέρ Τσελίκ να κάνει λόγο για «επικίνδυνη προσέγγιση».

18:37 Φρίκη: Φωτογραφίες με καμένα βρέφη έδειξε ο Νετανιάχου στον Μπλίνκεν (Μη δημοσιεύσιμες εικόνες)

Τις απίστευτες θηριωδίες της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς στο Ισραήλ, σε φωτογραφικό υλικό με καμένα βρέφη που έδειξε στον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν κατά την επίσκεψή του στην Ιερουσαλήμ ο Μπενιαμίν Νετανιάχου ανάρτησε στο Twitter το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού.

18:16 Συγγενείς ομήρων κάνουν αγωνιώδη έκκληση για την απελευθέρωσή τους

Οικογένειες Ισραηλινών που πιστεύεται ότι κρατούνται όμηροι από τη Χαμάς στη Γάζα απηύθυναν έκκληση σήμερα για την απελευθέρωση των δικών τους ανθρώπων, σε μια συνέντευξη Τύπου με έντονη συναισθηματική φόρτιση στο Λονδίνο.

18:11 Πυρά Σχοινά κατά Τουρκίας: Να επιλέξει αν είναι με τις δυτικές αξίες ή με Ρωσία, Ιράν, Χαμάς και Χεζμπολάχ

Η Τουρκία πρέπει να επιλέξει εάν είναι με την πλευρά της ΕΕ, του ΝΑΤΟ και των αξιών τους ή με τη Ρωσία, το Ιράν, τη Χαμάς και τη Χεζμπολάχ, τόνισε ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν, Μαργαρίτης Σχοινάς.

18:01 Ισραήλ: Πατέρας 8χρονης ανακουφίστηκε όταν έμαθε ότι η κόρη του ήταν νεκρή και δεν κρατείτο όμηρος από τη Χαμάς

Ένας πατέρας με τρεμάμενη φωνή ανέφερε ότι με ανακούφιση άκουσε ότι η 8χρονη κόρη του, που αγνοείτο από την επίθεση της Χαμάς, ήταν νεκρή και δεν κρατείτο όμηρος στη Γάζα.

18:01 Γιουβάλ Νώαχ Χαράρι: Τα δύο άμεσα βήματα για να σταματήσει ο πόλεμος Ισραήλ - Χαμάς

Δύο σημαντικά βήματα με σκοπό την άμεση αποκλιμάκωση του πολέμου ανάμεσα στο Ισραήλ και την τρομοκρατική οργάνωση της Χαμάς προτείνει ο ιστορικός, συγγραφέας κι ένας από τους κορυφαίους διανοούμενους, Γιουβάλ Νώαχ Χαράρι.

17:54 Στόλτενμπεργκ: Το Ισραήλ έχει δικαίωμα στην αυτοάμυνα - Στον πόλεμο υπάρχουν κανόνες

«O υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Γιόαβ Γκάλαντ, μας ενημέρωσε για τις θηριωδίες που διέπραξε η Χαμάς εναντίον Ισραηλινών αμάχων», δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, λίγο μετά το πέρας της Υπουργικής Συνόδου Άμυνας στις Βρυξέλλες.

17:43 Γιατί το Ισραήλ δεν έχει ξεκινήσει τη χερσαία επίθεση στη Γάζα και η «βαριά σκιά» του Ιράν

Οι όμηροι, το δίκτυο τούνελ της Χαμάς στην πυκνοκατοικημένη Γάζα και ο ρόλος των τεθωρακισμένων σε μια τέτοια περιοχή, είναι οι λόγοι που το Ισραήλ δεν έχει ξεκινήσει τη χερσαία επίθεση. Σε μια σύγκρουση, πάνω από την οποία πέφτει «βαριά η σκιά» του Ιράν, σύμφωνα με τον Βρετανό στρατιωτικό αναλυτή Σον Μπελ.

17:35 Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις: Έχουν χτυπηθεί 3.600 τρομοκρατικοί στόχοι στη Γάζα

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις αναφέρουν ότι έχουν πραγματοποιήσει μέχρι στιγμής πλήγματα κατά περίπου 3.600 στόχων στη Λωρίδα της Γάζας, χρησιμοποιώντας περισσότερα από 6.000 πυρομαχικά.

החל משעות הבוקר עשרות מטוסי קרב, מסוקי קרב וכלי טיס של צה"ל תקפו שורת יעדי טרור של ארגון הטרור חמאס ברחבי רצועת עזה.



בתוך כך, צה"ל חיסל מפקד בארגון הטרור חמאס וקבוצת פעילים ששהתה עימו ועסקה בהכוונת טרור נגד מדינת ישראל וכן חדר ניהול לחימה של חטיבת רפיח בדרום הרצועה >> pic.twitter.com/PAE2hMs8WQ — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 12, 2023

17:35 Δώδεκα Γάλλοι έχουν χάσει τη ζωή τους από την επίθεση της Χαμάς - Αγνοούνται άλλοι 17

Στους 12 ανέρχονται οι Γάλλοι πολίτες που έχουν χάσει τη ζωή τους στο Ισραήλ μετά την επίθεση της Χαμάς, ανακοίνωσε σήμερα το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών, σημειώνοντας ότι αγνοείται η τύχη άλλων 17 Γάλλων των οποίων, όπως αναφέρει, «η εξαφάνιση κρίνεται εξαιρετικά ανησυχητική».

17:10 Η Jerusalem Post επιβεβαιώνει τη φρικαλεότητα με τις σφαγές μωρών στην Κφαρ Αζά

Η Jerusalem Post επιβεβαιώνει με βάση φωτογραφίες σορών ότι οι αναφορές για μωρά που κάηκαν και αποκεφαλίστηκαν στην επίθεση της Χαμάς στην Κφαρ Αζά είναι σωστές.

The Jerusalem Post can now confirm based on verified photos of the bodies that the reports of babies being burnt and decapitated in Hamas's assault on Kfar Aza are correct.



May their memory be a blessing.https://t.co/LaVs1aXR50 — The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) October 12, 2023

16:14 «Πάγωσαν» οι υπουργοί Άμυνας του ΝΑΤΟ - Ο Γιοάβ Γκαλάντ τους έδειξε βίντεο εγκλημάτων της Χαμάς

Η φρίκη του πολέμου στο Ισραήλ μεταφέρθηκε σήμερα Πέμπτη στις Βρυξέλλες, στη Σύνοδο των υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ.

Διπλωμάτες στις Βρυξέλλες ανέφεραν ότι οι υπουργοί Άμυνας στη σημερινή Σύνοδο «πάγωσαν» όταν ο Ισραηλινός ομόλογός τους Γιοάβ Γκαλάντ τούς έδειξε σοκαριστικά και φρικτά βίντεο από την επίθεση της Χαμάς σε Ισραηλινούς αμάχους.

15:41 Γαλλία: Διοργάνωση πολλών ειδικών πτήσεων για τον επαναπατρισμό πολιτών

Πολλές ειδικές πτήσεις θα οργανωθούν αύριο, Παρασκευή (13/10), και μεθαύριο, Σάββατο (14/10), μεταξύ του Ισραήλ και της Γαλλίας για να επιτραπεί στους πολίτες που δεν έχουν βρει ακόμη εμπορική πτήση να επιστρέψουν στη Γαλλία, ανακοίνωσε το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών.

«Προτεραιότητα θα δοθεί στους ανθρώπους που είναι ευάλωτοι, ιδιαιτέρως οι ασυνόδευτοι ανήλικοι και οι έγκυες γυναίκες, σε αυτούς που βρίσκονται σε κατάσταση αναπηρίας ή σε ιδιαιτέρως επείγουσα κατάσταση υγείας».

Μια πρώτη ειδική πτήση της Air France για επαναπατρισμό Γάλλων θα αναχωρήσει από το Τελ Αβίβ σήμερα Πέμπτη (12/10) στις 16:40 (17:40 ώρα Ελλάδος) με αναμενόμενη άφιξη στις 20:35 (21:35 ώρα Ελλάδος) στο αεροδρόμιο του Παρισιού Σαρλ ντε Γκωλ.

15:39 Ένας Τούρκος πολίτης με διπλή υπηκοότητα σκοτώθηκε στην επίθεση της Χαμάς

Ένας Τούρκος πολίτης με διπλή υπηκοότητα σκοτώθηκε στις συγκρούσεις μεταξύ ισραηλινών δυνάμεων και Χαμάς, δήλωσαν σήμερα τουρκικές διπλωματικές πηγές, χωρίς να δώσουν περισσότερες λεπτομέρειες.

Νωρίτερα σήμερα, η ισραηλινή πρεσβεία στην Άγκυρα ανέφερε ότι ένας Τούρκος υπήκοος σκοτώθηκε και ένας ακόμη αγνοείται μετά την αιφνιδιαστική χερσαία επίθεση που εξαπέλυσε το Σάββατο η παλαιστινιακή τρομοκρατική οργάνωση στην ισραηλινή επικράτεια.

15:30 Βρετανία: Εντολή στις οικογένειες των διπλωματών της να εγκαταλείψουν το Ισραήλ για λόγους ασφαλείας

Η βρετανική κυβέρνηση έδωσε σήμερα Πέμπτη (12/10) εντολή στις οικογένειες των διπλωματών της στο Ισραήλ, να εγκαταλείψουν τη χώρα στο πλαίσιο προληπτικών μέτρων που λαμβάνει μετά την επίθεση της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς, που οδήγησε το Ισραήλ να κηρύξει πόλεμο και να δώσει εντολή για πολιορκία της Γάζας.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Βρετανίας ανακοίνωσε, ότι οι διπλωμάτες του θα παραμείνουν σε ενεργό υπηρεσία στη χώρα.

15:26 Μπλίνκεν: Τουλάχιστον 25 Αμερικανοί σκοτώθηκαν στην επίθεση της Χαμάς

Τουλάχιστον 25 Αμερικανοί έχουν σκοτωθεί στην επίθεση της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης Χαμάς στο Ισραήλ, δήλωσε σήμερα ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν, κατά τη διάρκεια ταξιδιού του στο Ισραήλ προκειμένου να δείξει την αλληλεγγύη των ΗΠΑ με τη χώρα.

Σε κοινή ανακοίνωση με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο Μπλίνκεν δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον εργάζεται στενά με το Ισραήλ για να διασφαλίσει την απελευθέρωση των ανθρώπων που αιχμαλωτίστηκαν από τη Χαμάς.

15:21 Περιορισμένης κλίμακας ο μέχρι τώρα ρόλος της Χεζμπολάχ, λένε οι αναλυτές

Πανίσχυρη στον Λίβανο, η φιλοϊρανική οργάνωση Χεζμπολάχ έχει μέχρι στιγμής αρκεσθεί σε μία πολύ περιορισμένη συμμετοχή στον πόλεμο που εξαπέλυσε η σύμμαχός της, η παλαιστινιακή Χαμάς, κατά του Ισραήλ, που έχει ήδη προκαλέσει τον θάνατο χιλιάδων ανθρώπων.

Ομως, οι στενοί δεσμοί ανάμεσα στις δύο οργανώσεις θα μπορούσαν να φθάσουν μέχρι το άνοιγμα νέου μετώπου στα βόρεια σύνορα του Ισραήλ, κυρίως σε περίπτωση χερσαίας επίθεσης των ισραηλινών δυνάμεων κατά της Λωρίδας της Γάζας, σύμφωνα με τους αναλυτές.

15:08 Η Χαμάς είναι σαν τον ISIS και πρέπει να αντιμετωπιστεί με τον ίδιο τρόπο

«Η Χαμάς είναι όπως ο ISIS και πρέπει να συντριβεί όπως ο ISIS», δήλωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου κατά την κοινή συνέντευξη τύπου που παραχώρησε με τον Αμερικανό υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν βρίσκεται σήμερα στο Τελ Αβίβ στο πλαίσιο ευρύτερης περιοδείας στη Μέση Ανατολή.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ευχαρίστησε δε τις ΗΠΑ που είναι στο πλευρό του Ισραήλ «σήμερα, αύριο και πάντα».

14:44 Συρία: Αναφορές για ισραηλινές επιθέσεις στα αεροδρόμια της Δαμασκού και Χαλεπίου

Η κρατική τηλεόραση της Συρίας δήλωσε ότι το Ισραήλ εξαπέλυσε επιθέσεις στα κύρια αεροδρόμια της πρωτεύουσας Δαμασκού και της βόρειας πόλης Χαλέπι την Πέμπτη.

Το τοπικό κανάλι Sham FM δήλωσε ότι η συριακή αεράμυνα ενεργοποιήθηκε ως απάντηση και στις δύο επιθέσεις. Είπε εδώ ότι υπήρξαν ζημιές αλλά όχι θύματα στο αεροδρόμιο του Χαλεπιού, αλλά δεν έδωσε καμία πληροφορία σχετικά με τον αντίκτυπο της επίθεσης στο αεροδρόμιο της Δαμασκού.

Ο ισραηλινός στρατός δεν σχολιάζει συνήθως τέτοια περιστατικά και δεν υπήρξε άμεση δήλωσή του την Πέμπτη.

13:54: Σειρήνες στη δυτική Ιερουσαλήμ λόγω ρίψης ρουκετών

13:34 Γαλλία: Απέλαση των μεταναστών που προβαίνουν σε ενέργειες κατά του Ισραήλ

Την άμεση απέλαση όσων αλλοδαπών προχωρούν σε αντισημιτικές πράξεις ζητεί ο Γάλλος υπουργός Εσωτερικών, Ζεράλ Νταρμανέν.

Ο Νταρμανέν προχώρησε στην συγκεκριμένη δήλωση χθες μετά από την τοποθέτηση της Γαλλίδας πρωθυπουργού, Ελιζαμπέτ Μπόρν την Τρίτη, η οποία ξεκαθάρισε ότι η Γαλλία δεν θα δεχτεί καμία μορφή αντισημιτισμού.

13:11 Πρόεδρος Ισραήλ: «Η Χαμάς βασάνισε άγρια τα θύματα της - Bρίσκουμε νεκρούς σε χαντάκια»

Για «άγρια βασανιστήρια» των θυμάτων από τη Χαμάς έκανε λόγο ο πρόεδρος του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτσογκ, σε μια φορτισμένη συνέντευξη Τύπου προς τους ξένους ανταποκριτές.

Αναφορικά με τις επιχειρήσεις τόνισε πως «ουσιαστικά είναι μια μακρά και παρατεταμένη εκστρατεία κατά του ISIS», ενώ τόνισε πως πολλοί Παλαιστίνιοι διαφωνούν με τις πολιτικές της οργάνωσης, αλλά φοβούνται να τις αμφισβητήσουν.

12:54 Ερντογάν: Τηλεφωνική επικοινωνία με τον επικεφαλής των ΗΑΕ για τον πόλεμο στο Ισραήλ

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν συζήτησε τη σύρραξη μεταξύ ισραηλινών και παλαιστινιακών δυνάμεων με τον ομόλογό του από τα Εμιράτα Μοχάμεντ μπιν Ζαγιέντ σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε την Πέμπτη, ανακοίνωσε η τουρκική προεδρία.

12:53 Πέντε τραυματίες από ρίψεις ρουκετών της Χαμάς σε πόλη στα σύνορα με τη Γάζα

Από τη ρίψη επτά ρουκετών από τους τρομοκράτες της Χαμάς, τραυματίστηκαν τουλάχιστον πέντε άτομα στην πόλη Σντερότ που είναι στα σύνορα με τη Γάζα.

.@RichardEngel took cover from what appeared to be mortar fire and rockets while reporting in Sderot, Israel. He and his crew are safe.https://t.co/QZw5BZdxkm pic.twitter.com/F5eKxmtFsn — NBC News (@NBCNews) October 9, 2023

12:40 ΝΑΤΟ: Είναι σαφές ότι το Ισραήλ έχει δικαίωμα άμυνας έναντι των τρομοκρατικών ενεργειών της Χαμάς

Οι Σύμμαχοι του ΝΑΤΟ καταδίκασαν τις φρικτές τρομοκρατικές επιθέσεις της Χαμάς κατά του Ισραήλ, στη Σύνοδο των Υπουργών Άμυνας της Συμμαχίας στις Βρυξέλλες, αναφέρει σχετική ανακοίνωση.

Εξέφρασαν την αλληλεγγύη τους στο Ισραήλ, καθιστώντας σαφές, ότι έχει το δικαίωμα να αμύνεται με αναλογικότητα έναντι αυτών των αδικαιολόγητων τρομοκρατικών ενεργειών. Ορισμένοι Σύμμαχοι του ΝΑΤΟ ξεκαθάρισαν, ότι παρέχουν πρακτική υποστήριξη στο Ισραήλ για να αντιμετωπίσει την κατάσταση.

12:30 Στους 423 οι τραυματίες στο Ισραήλ

Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας του Ισραήλ, από τις 9 το πρωί της Πέμπτης, 3.297 τραυματίες έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομεία σε όλη τη χώρα από το πρωί του Σαββάτου.

Από αυτούς, 28 ήταν σε κρίσιμη κατάσταση, 335 σε σοβαρή κατάσταση, 581 σε μέτρια κατάσταση και 1.805 σε καλή κατάσταση.

Υπάρχουν ακόμη 115 άτομα που υποβάλλονται σε ιατρική εκτίμηση και 142 άτομα που έφτασαν στα νοσοκομεία μεταφέρθηκαν λόγω ψυχολογικού σοκ.

Επί του παρόντος, 423 τραυματίες εξακολουθούν να νοσηλεύονται σε νοσοκομεία: 111 σε σοβαρή κατάσταση, 189 σε μέτρια κατάσταση και 113 ελαφρά τραυματίες.

Όσον αφορά στις απώλειες του Στρατού, 222 στρατιώτες έχουν χάσει τη ζωή τους.

12:24 Αν/χης Ισραηλινού στρατού: Ετοιμαζόμαστε για το επόμενο στάδιο

O εκπρόσωπος των Ενόπλων Δυνάμεων του Ισραήλ (IDF) αντισυνταγματάρχης Ρίτσαρντ Χεχτ τόνισε πως οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας ετοιμάζονται για το επόμενο στάδιο, υπογράμμισε όμως ότι η χερσαία επίθεση είναι «πολιτική απόφαση».

12:13 Ισραήλ: Ταυτοποιήθηκαν οι 97 όμηροι που είναι στα χέρια της Χαμάς

Ο στρατιωτικός εκπρόσωπος του Ισραήλ δήλωσε την Πέμπτη πως επιβεβαίωσαν την ταυτότητα των 97 ανθρώπων που κρατούνται όμηροι στη Γάζα μετά την επίθεση της Χαμάς το Σάββατο.

11:48 Ένοπλες Δυνάμεις Ισραήλ: Βρέθηκε σημαία του ISIS σε τρομοκράτη της Χαμάς

Μια σημαία του Ισλαμικού Κράτους βρέθηκε σε έναν τρομοκράτη της Χαμάς στο κιμπούτς, με τις IDF να σχολιάζουν πως «η Χαμάς έφερε σημαίες του ISIS για να σφάξει ισραηλινά παιδιά, γυναίκες και άνδρες. Η Χαμάς είναι μια τρομοκρατική οργάνωση που κάνει γενοκτονίες. Η Χαμάς είναι χειρότερη από το ISIS.»

Hamas brought ISIS flags to massacre Israeli children, women and men.



Hamas is a genocidal terrorist organization.



Hamas is worse than ISIS pic.twitter.com/j3BagCudor — Israel Defense Forces (@IDF) October 12, 2023

11.15 Σολτς: Η Χαμάς δεν θα μπορούσε να έχει κάνει την επίθεση χωρίς την βοήθεια του Ιράν

Ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς ανακοίνωσε την καταστολή των οργανώσεων που υποστηρίζουν τη Χαμάς, λέγοντας στους βουλευτές ότι το Ιράν φέρει την ευθύνη για το γεγονός ότι επέτρεψε στην ομάδα να αναπτυχθεί σε σημείο που να εξαπολύσει την επίθεση του Σαββατοκύριακου στο Ισραήλ.

«Παρόλο που δεν έχουμε αδιάσειστες αποδείξεις ότι το Ιράν υποστήριξε επιχειρησιακά αυτή την άνανδρη επίθεση, είναι σαφές σε όλους μας ότι χωρίς την ιρανική υποστήριξη η Χαμάς δεν θα ήταν ποτέ σε θέση να εξαπολύσει αυτή την πρωτοφανή επίθεση», δήλωσε την Πέμπτη.

11:01 Έφτασε στο Τελ Αβίβ ο Άντονι Μπλίνκεν - Οι δύο στόχοι του

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν προσγειώθηκε στο Τελ Αβίβ την Πέμπτη στο πλαίσιο ευρύτερης περιοδείας στη Μέση Ανατολή για να επιδείξει την αλληλεγγύη της Ουάσινγκτον προς το Ισραήλ μετά την επίθεση των τρομοκρατών της Χαμάς και να προσπαθήσει να καταστείλει τη σύγκρουση.

10:45 Σε επιχειρησιακή ετοιμότητα το μεγαλύτερο υπόγειο νοσοκομείο στον κόσμο

Η οργανωτική μηχανή του Ισραήλ βρίσκεται σε πλήρη ανάπτυξη ακόμα και υπογείως.

Το οχυρωμένο υπόγειο νοσοκομείο έκτακτης ανάγκης Sammy Ofer στο Rambam Healthcare Campus στη βόρεια ισραηλινή πόλη Χάιφα φέρεται να έχει ήδη μπει σε επιχειρησιακή ετοιμότητα μετά από εντολή της Διοίκησης Εσωτερικού Μετώπου των IDF.

10:43 Υπ. Ενέργειας Ισραήλ: Μέχρι να ελευθερωθούν οι όμηροι, η Γάζα θα μείνει χωρίς καύσιμα, ρεύμα και νερό

ΟΊσραελ Κατζ ξεκαθάρισε ότι η πολιορκία της Γάζας θα συνεχιστεί μέχρι να απελευθερωθούν οι Ισραηλινοί όμηροι.

09:52 Διεθνής Επιτροπή Ερυθρού Σταυρού: Σε επαφή με τη Χαμάς για την απελευθέρωση των ομήρων

Διεθνής Επιτροπή Ερυθρού Σταυρού (ΔΕΕΣ - ICRC) βρίσκεται σε επαφή με τη Χαμάς και τις ισραηλινές αρχές προκειμένου να αφεθούν ελεύθεροι οι όμηροι που κρατά η Χαμάς στο Ισραήλ, σύμφωνα με σημερινή της ανακοίνωση. Η ΔΕΕΣ κάλεσε και τις δύο πλευρές να περιορίσουν τα δεινά των αμάχων.

«Ως ουδέτερος μεσολαβητής, είμαστε έτοιμοι να πραγματοποιήσουμε ανθρωπιστικές επισκέψεις, να διευκολύνουμε την επικοινωνία μεταξύ των ομήρων και των μελών των οικογενειών τους όπως και οποιαδήποτε απελευθέρωση»

08:58 Ηχούν σειρήνες στο κεντρικό Ισραήλ

Σύμφωνα με το λογαριασμό των IDF (Ένοπλες Δυνάμεις του Ισραήλ) στην πλατφόρμα X σειρήνες ηχούν στο κεντρικό Ισραήλ.