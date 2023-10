Πόλεμος στο Ισραήλ

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ ανακοίνωσε επίσης κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου ότι θα μεταβεί στη Σαουδική Αραβία, στην Αίγυπτο και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα στο πλαίσιο μιας περιοδείας για να συζητήσει για την κατάσταση στο Ισραήλ και στη Λωρίδα της Γάζας.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ είχε ήδη ανακοινώσει ότι ο Μπλίνκεν θα μετέβαινε την Παρασκευή στην Ιορδανία και το Κατάρ.

Εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ ανακοίνωσε απόψε ότι ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας θα συζητήσει με τον πρωθυπουργό τις εξελίξεις στη σύγκρουση μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, τρόπους για την αποκλιμάκωσή της και την προστασία των αμάχων.

Παράλληλα, ο Μπλίνκεν δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον έχει αυστηρή εποπτεία των ιρανικών κεφαλαίων ύψους 6 δισεκ. δολαρίων που μεταφέρθηκαν από λογαριασμούς της Νότιας Κορέας σε λογαριασμούς του Κατάρ στο πλαίσιο μιας συμφωνίας ανταλλαγής κρατουμένων νωρίτερα φέτος. Ο Αμερικανός αξιωματούχος τόνισε ότι κανένα από τα κεφάλαια αυτά δεν έχει δαπανηθεί ούτε υπάρχει πρόσβαση σε αυτά.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έδειξε σήμερα στον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν τις "ειδεχθείς φωτογραφίες των σκοτωμένων και καμένων βρεφών από τα τέρατα της Χαμάς" στις επιθέσεις του Σαββάτου, ανακοινώθηκε από το γραφείο του.

Σε μια φωτογραφία, διακρίνεται το αιματοβαμμένο πτώμα ενός βρέφους μέσα σε έναν σάκο και στις δύο άλλες απανθρακωμένα ανθρώπινα υπολείμματα από αυτό που μοιάζει με ένα ή δύο μωρά, σύμφωνα με τις εικόνες αυτές που δημοσιεύθηκαν επίσης στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Χ (πρώην Twitter).

Σε συνέντευξη Τύπου στο Τελ-Αβίβ ο Μπλίνκεν δήλωσε ότι η ισραηλινή κυβέρνηση κοινοποίησε φωτογραφίες και βίντεο στις συναντήσεις. Μια από αυτές τις φωτογραφίες δείχνει ένα μωρό διάτρητο από σφαίρες, άλλη αποκεφαλισμένους στρατιώτες, άλλη νέους που κάηκαν ζωντανοί μέσα στα αυτοκίνητά τους ή σε καταφύγια.

"Αυτό είναι απλά αχρειότητα με τον χειρότερο τρόπο που μπορεί να φανταστεί κανείς", δήλωσε ο Μπλίνκεν. "Οι εικόνες αξίζουν όσο χίλιες λέξεις. Αυτές οι εικόνες ίσως αξίζουν όσο ένα εκατομμύριο".

I met with @IsraeliPM Netanyahu in Israel today to reiterate ironclad U.S. support for Israel’s right to defend itself from Hamas’ terrorist attacks. pic.twitter.com/hhuqRS3UrA