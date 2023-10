ΗΠΑ - Βρετανία: Στέλνουν αεροπορικές και ναυτικές δυνάμεις για στήριξη του Ισραήλ

Ξεκίνησε η αποστολή δυνάμεων στην Εγγύς Ανατολή από τις ΗΠΑ και τη Βρετανία. Αεροπλανοφόρα, φρεγάτες, σκάφη υποστήριξης και ελικόπτερα θα παρευρίσκονται στην περιοχή για να υποστηρίξουν το Ισραήλ.

Όπως έγινε γνωστό η Βρετανία θα αναπτύξει δύο πολεμικά πλοία αλλά και ελικόπτερα και αεροσκάφη εποπτείας στην ανατολική Μεσόγειο προκειμένου να στηρίξει το Ισραήλ και να ενισχύσει την περιφερειακή σταθερότητα, ανακοίνωσε απόψε το γραφείο του πρωθυπουργού Ρίσι Σούνακ.

Σύμφωνα με το BBC, η βρετανική βοήθεια προς το Ισραήλ περιλαμβάνει αεροσκάφη ναυτικών επιχειρήσεων P8, μέσα επιτήρησης, δύο πλοία του Βασιλικού Ναυτικού – RFA Lyme Bay και RFA Argus – τρία ελικόπτερα Merlin και μια ομάδα Βρετανών πεζοναυτών Royal Marines.

Αεροσκάφη θαλάσσιας περιπολίας και επιτήρησης θα αρχίσουν να πετούν στην περιοχή από αύριο, Παρασκευή για να παρακολουθούν απειλές για την περιφερειακή σταθερότητα, συμπεριλαμβανομένης της δραστηριότητας παρακολούθησης όπως η «μεταφορά όπλων σε τρομοκρατικές ομάδες», είπε η Ντάουνινγκ Στριτ.

Μια ομάδα εργασίας του πολεμικού βασιλικού Ναυτικού θα μεταφερθεί στην ανατολική Μεσόγειο την επόμενη εβδομάδα ως μέτρο έκτακτης ανάγκης για την υποστήριξη των ανθρωπιστικών προσπαθειών, ανέφερε.

Στο μεταξύ, το πρώτο αεροσκάφος της αμερικανικής Αεροπορίας προσγειώθηκε σήμερα τα ξημερώματα στο Ισραήλ μεταφέροντας στρατιωτική βοήθεια στη χώρα την ώρα που ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται.

Αμερικανοί αξιωματούχοι ανέφεραν πως τόσο η κεντρική αμερικανική Διοίκηση όσο και το αμερικανικό Πεντάγωνο ελέγχουν τα αποθέματά τους για να ικανοποιήσουν ισραηλινά αιτήματα για περισσότερους αντιαεροπορικούς πυραύλους και βόμβες SDB.

Υπενθυμίζεται ότι ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Λόιντ Όστιν, δήλωσε προ ημερών ότι οι ΗΠΑ στέλνουν επιπλέον πυρομαχικά στο Ισραήλ και τόνισε ότι ο αμερικανικός στρατός βρίσκεται σε διαδικασία ενίσχυσης της στρατιωτικής του παρουσίας στη Μέση Ανατολή.

Watch: An Israeli cargo plane lands, delivering an initial shipment of advanced weaponry from the United States to Israel. pic.twitter.com/TEv2g9gXyW