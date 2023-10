Ισραηλινός στρατός: Βίντεο με την ανακατάληψη φυλακίου όπου είχαν εισβάλει τρομοκράτες της Χαμάς (vid)

Βίντεο στο οποίο καταγράφεται η επιχείρηση της ειδικής μονάδας του Ισραηλινού Ναυτικού (Shayetet 13) για την ανακατάληψη του φυλακίου της Σούφα στα σύνορα με τη Γάζα, το οποίο είχε πέσει στα χέρια τρομοκρατών της Χαμάς, έδωσαν στη δημοσιότητα οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF).

Το οπτικοακουστικό υλικό από κάμερα σε κράνος στρατιώτη, δείχνει τους άνδρες της ισραηλινής μονάδας να μάχονται εναντίον των τρομοκρατών που βρίσκονται μέσα στη βάση, να σκοτώνουν αρκετούς και να συλλαμβάνουν κάποιους.

IDF publishes footage showing troops of the Navy's elite Shayetet 13 commando unit retaking the Sufa military post on the Gaza border from Palestinian terrorists on Saturday. pic.twitter.com/hthv0sWPXY