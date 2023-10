Μαζικές νυχτερινές επιθέσεις με ρουκέτες στο Ισραήλ από τη Χαμάς (vid)

Ολονύχτιες επιθέσεις κατά ισραηλινών πόλεων πραγματοποιεί με μπαράζ ρουκετών η τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς, με τις προειδοποιητικές σειρήνες να ηχούν κατά διαστήματα, και τον πληθυσμό να καταφεύγει στα καταφύγια.

Όπως μεταδίδουν τα διεθνή ΜΜΕ ρουκέτες εκτοξεύτηκαν προς την πόλη «φάντασμα» Σντερότ - καθώς έχει εκκενωθεί - ενώ εισερχόμενες ρουκέτες από τη Λωρίδα της Γάζας ήχησαν ξανά λίγο πριν τις 8.00 το βράδυ στο Τελ Αβίβ και στο κεντρικό Ισραήλ.

⚡️Rockets towards Tel Aviv pic.twitter.com/E2X4rK0OYv — War Monitor (@WarMonitors) October 16, 2023

Ακούγονται εκρήξεις, ωστόσο μέχρι αργά το βράδυ δεν υπήρξαν άμεσες αναφορές για τραυματισμούς. Η Χαμάς ανακοίνωσε ότι εκτόξευσε «πυραύλους».

Multiple rocket interceptions by the Iron Dome over central Israel pic.twitter.com/PBWJY46Dks — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) October 16, 2023

Just imagine the rocket 🚀 over Israel just one night 🌃#IsraelGazaWar #IsraelFightsBack pic.twitter.com/1BegxuSDLc — Mark Mogul (@Mogul51) October 16, 2023

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν και ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου παρέμειναν σε καταφύγιο για πέντε λεπτά τη Δευτέρα όταν ήχησαν οι σειρήνες στο Τελ Αβίβ κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους.

BREAKING:



U.S. Secretary of State, Antony Blinken and Members of the Israeli War Cabinet are currently in a Bomb Shelter beneath Tel Aviv due to the ongoing Rocket Attack on the City. pic.twitter.com/5nvRXg9zN8 — Megatron (@Megatron_ron) October 16, 2023

⚡️Scenes from Tel Aviv a short while ago pic.twitter.com/KIFPKZmQat — War Monitor (@WarMonitors) October 16, 2023

Air sirens are blaring now in Tel Aviv as we waited for Blinken to finish his meeting with Israel’s war cabinet pic.twitter.com/qnlzjTLt2Q — John Hudson (@John_Hudson) October 16, 2023

Νωρίτερα, οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις πριν από λίγο γνωστοποίησαν ότι έπεσαν πυροβολισμοί εναντίον δύναμης του Ισραηλινού Στρατού που επιχειρούσε στα σύνορα του Λιβάνου. «Δεν υπάρχουν θύματα στις δυνάμεις μας», ανέφεραν.

לפני זמן קצר בוצע ירי לעבר כוח צה"ל שפועל בגבול לבנון. אין נפגעים לכוחותינו. בתגובה, צה"ל תוקף באמצעות ארטילריה את מקור הירי בשטח לבנון — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 16, 2023

Η τρομοκρατική οργάνωση Χεζμπολάχ ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση με ελαφρά όπλα σε έναν αριθμό ισραηλινών στρατιωτικών θέσεων κατά μήκος των συνόρων με τον Λίβανο. Ανακοίνωσε ότι στόχευσε σήμερα πέντε θέσεις του ισραηλινού στρατού στο βόρειο Ισραήλ, ενώ μια πηγή ασφαλείας στον Λίβανο και το τηλεοπτικό δίκτυο al-Manar που ελέγχεται από την Χεζμπολάχ ανέφεραν ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο βόρειο Λίβανο.

Η υποστηριζόμενη από το Ιράν Χεζμπολάχ και το Ισραήλ ανταλλάσσουν εδώ και μέρες πυρά στα σύνορα Λιβάνου-Ισραήλ, μετά την έναρξη του πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς.

Επίσης σήμερα ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως ενεργοποίησε σχέδιο για την απομάκρυνση των κατοίκων 28 χωριών που βρίσκονται σε απόσταση έως δύο χιλιομέτρων κατά μήκος των βορείων συνόρων του με τον Λίβανο.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο των ισραηλινών Ενόπών Δυνάμεων, ναύαρχο Ντάνιελ Χαγκάρι οι νεκροί στρατιώτες ανέρχονται σε 291, ενώ 199 Ισραηλινοί έχουν απαχθεί από τη Χαμάς.

Δείτε LIVE όλες τις βασικότερες εξελίξεις

22:18 Εκπρόσωπος ισραηλινού στρατού: Μια επίσκεψη του Μπάιντεν στο Ισραήλ θα έχει «στρατηγική σημασία»

Όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους για ενδεχόμενη επίσκεψη του Μπάιντεν, την οποία ισραηλινά μέσα ενημέρωσης θεωρούν πιθανή αυτήν την εβδομάδα, ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού υποναύαρχος Ντάνιελ Χαγκάρι απάντησε ότι μια «επίσκεψη του προέδρου των ΗΠΑ έχει στρατηγική σημασία».

21:22 Σε καταφύγιο Μπλίνκεν και Νετανιάχου εν μέσω σειρήνων στο Τελ Αβίβ

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν και ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου παρέμειναν σε καταφύγιο για πέντε λεπτά τη Δευτέρα όταν ήχησαν οι σειρήνες στο Τελ Αβίβ κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους.

21:21 Αγνοούνται δύο αδελφές από την Βρετανία 13 και 16 ετών μετά την επίθεση της Χαμάς

Δύο αδελφές 16 και 13 ετών είναι μεταξύ των αγνοουμένων μετά την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ το περασμένο Σαββατοκύριακο. Σύμφωνα με το BBC, πρόκειται για την Noiya, 16 ετών, και την Yahel, 13 ετών, με την οικογένειά τους να λέει ότι εξαφανίστηκαν από το κιμπούτς Be’eri.

21:16 Επικοινωνία ΥΠΕΞ Τουρκίας με τον ηγέτη της Χαμάς: Συζήτησαν και για την απελευθέρωση των ομήρων

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον ηγέτη της Παλαιστινιακής μαχητικής οργάνωσης Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγια είχε ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν είχε αργά το απόγευμα της Δευτέρας, σύμφωνα με τουρκική πηγή του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών την οποία επικαλείται το Reuters.

21:02 Τεχεράνη: Προειδοποιεί ότι ο χρόνος εξεύρεσης λύσης εξαντλείται

O Ιρανός υπουργός Εξωτερικών προειδοποίησε σήμερα ότι ο χρόνος πιέζει «για την εξεύρεση πολιτικών λύσεων» ώστε «η εξάπλωση» του πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς να μην γίνει «αναπόφευκτη».

20:54 ΕΕ: Εγκαινιάζει την επιχείρηση «Ανθρωπιστική αεροπορική γέφυρα» για την αποστολή βοήθειας στη Γάζα

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εγκαινιάζει την επιχείρηση «Ανθρωπιστική αεροπορική γέφυρα» για την αποστολή βοήθειας στη Γάζα, όπως γνωστοποίησε η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter).

20:31 Επίσκεψη στη Μ. Ανατολή σχεδιάζει ο Κυρ. Μητσοτάκης - Τι συζήτησε με Ερντογάν

«Πυρετώδεις» είναι οι διπλωματικές διεργασίες σε Ευρώπη, ΗΠΑ, Ρωσία και στη Μέση Ανατολή για τον πόλεμο στο Ισραήλ. Την ίδια στιγμή σύμφωνα με πληροφορίες ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης δεν αποκλείεται να επισκεφθεί χώρες της Μέσης Ανατολής. Προηγουμένως υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ταγίπ Ερντογάν, ενώ είχαν προηγηθεί τα σαφή μηνύματα του Μπενιαμίν Νετανιάχου στους τρομοκράτες της Χαμάς και της Χεζμπολάχ, αλλά και προς το Ιράν.

Αεροπορική επιδρομή πλήττει την περιοχή γύρω από το πέρασμα της Ράφα



Αεροπορική επιδρομή έπληξε την περιοχή γύρω από το πέρασμα της Ράφα μεταξύ της Γάζας και της Αιγύπτου, επιβεβαίωσε ο ανταποκριτής του BBC στη Λωρίδα της Γάζας, Ρουσντί Αμπού Αλούφ.

Από την επιδρομή το κτίριο στην παλαιστινιακή πλευρά της διάβασης έχει υποστεί ζημιές καθώς και ο δρόμος.

20:17 Τηλεφωνική επικοινωνία Νετανιάχου - Πούτιν

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν είπε στον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου σε τηλεφωνική επικοινωνία τη Δευτέρα ότι η Ρωσία είναι έτοιμη να βοηθήσει να τερματιστεί η αντιπαράθεση μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστινίων, ανακοίνωσε το Κρεμλίνο.

20:00 Βίντεο: Νεκρός ο επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών της Χαμάς

Νεκρός από βομβαρδισμό στην περιοχή της Γάζας φέρεται να έχει πέσει ο επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών της Χαμάς, σύμφωνα με ανακοίνωση της ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας.

19:55 Ραϊσί σε Πούτιν: Ο πόλεμος στο Ισραήλ πιθανόν να επεκταθεί και σε άλλα μέτωπα

Η υποστήριξη των Παλαιστινίων είναι προτεραιότητα της εξωτερικής πολιτικής του Ιράν αλλά οι «ομάδες αντίστασης» λαμβάνουν τις δικές τους ανεξάρτητες αποφάσεις, δήλωσε ο Ιρανός πρόεδρος Εμπραχίμ Ραϊσί στον Ρώσο ομόλογό του κατά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν σήμερα, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, όπως μεταδίδει το Reuters.

19:22 Επικεφαλής Υπηρεσίας Ασφαλείας Ισραήλ: Αποτύχαμε να προειδοποιήσουμε για την επίθεση, η ευθύνη είναι δική μου

Ο επικεφαλής της υπηρεσίας ασφαλείας Shin Bet, Ρόναν Μπαρ, ανέφερε σε δηλώσεις του ότι είναι προσωπικά υπεύθυνος για την έλλειψη έγκαιρης προειδοποίησης για τη δολοφονική επίθεση της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου.

19:10 Υπ. Άμυνας Ισραήλ: «Θα είναι ένας μακρύς πόλεμος, αλλά θα νικήσουμε» (vid)

Την πεποίθηση ότι ο πόλεμος με την τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς θα είναι μακρύς εξέφρασε ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Γιοάβ Γκαλάντ, κατά την συνάντησή του με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν.

19:06 Νόαμ Κατς: Δεν είναι μάχη μόνο του Ισραήλ, αλλά όλης της πολιτισμένης Δύσης

Για την αιματηρή επίθεση της Χαμάς, το κύμα αλληλεγγύης από τους Έλληνες, το δίκαιο του πολέμου και τη δύσκολη επόμενη ημέρα στη Μέση Ανατολή μίλησε ο πρέσβης του Ισραήλ στην Ελλάδα Νοάμ Κατς, στο newsbomb.gr.

18:58 Μπλίνκεν: Θα παρέχουμε στο Ισραήλ ό,τι χρειάζεται για να προστατεύσει τους πολίτες του



Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Άντονι Μπλίνκεν επέστρεψε σήμερα, Δευτέρα στο Ισραήλ για να συναντηθεί με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Ματ Μίλερ σήμερα Δευτέρα, ο Μπλίνκεν συζήτησε τις δεσμεύσεις του με τους εταίρους στην περιοχή και ενημερώθηκε για την κατάσταση.

18:51 Ισραηλινός πρέσβης στη Γερμανία: Εξαιρετικά σημαντική η επικείμενη επίσκεψη Σολτς στο Ισραήλ

Ο Ισραηλινός πρεσβευτής στη Γερμανία Ρον Πρόσορ χαρακτήρισε «πραγματικό σημάδι αλληλεγγύης» την επικείμενη επίσκεψη του καγκελάριου Όλαφ Σολτς στο Ισραήλ.

18:37 Σούνακ: Έξι Βρετανοί νεκροί από την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Ρίσι Σούνακ χαρακτήρισε «πογκρόμ» τις επιθέσεις της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου στο Ισραήλ, ανακοινώνοντας παράλληλα αύξηση της βρετανικής ανθρωπιστικής βοήθειας στους Παλαιστινίους.

18:31 Τραυματισμένες Ισραηλινές στρατιωτικοί εκτελούνται εν ψυχρώ από ενόπλους της Χαμάς

Στιγμιότυπο από τη στιγμή που τρομοκράτες της Χαμάς εισβάλλουν σε ένα γραφείο όπου βρίσκονται ήδη τραυματισμένες ισραηλινές γυναίκες στρατιωτικοί και τις εκτελούν εν ψυχρώ, ήρθε στη δημοσιότητα.

18:23 Βερολίνο: Προειδοποίησε το Ιράν να μην αναμιχθεί στη διένεξη Χαμάς- Ισραήλ

Ηγερμανική κυβέρνηση προειδοποίησε σήμερα το Ιράν να μην αναμιχθεί στη διένεξη μεταξύ της Χαμάς και του Ισραήλ. Συγκεκριμένα, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Γερμανίας Σεμπάστιαν Φίσερ δήλωσε: «Όποιος παίζει με τη φωτιά σε αυτήν την κατάσταση, ρίχνει λάδι στη φωτιά ή την ανάβει με οποιονδήποτε άλλον τρόπο, θα πρέπει να το σκεφτεί προσεκτικά. Σας συμβουλεύουμε να μην το κάνετε», αναφερόμενος στη συνάντηση του υπουργού Εξωτερικών του Ιράν Χοσεΐν Αμίρ-Αμπντολαχιάν το Σάββατο στο Κατάρ με τον ηγέτη της Χαμάς Ισμαήλ Χανίγια.

17:56 Ιράν: Απειλεί το Ισραήλ με «νέα μέτωπα» εάν συνεχίσει τον πόλεμο εναντίον της Χαμάς στη Γάζα

Το Ιράν απειλεί με «επέκταση των πολεμικών μετώπων» εάν ο πόλεμος στη Γάζα δεν σταματήσει, είπε ο υπουργός Εξωτερικών του Χοσεΐν Αμιραμπντολαχιάν σε συνέντευξή του στο Al Jazeera, όπως μετέδωσαν οι Times of Israel.

17:35 ΠΟΥ: Χωρίς άμεση βοήθεια, η Γάζα θα βρεθεί σε 24 ώρες στην απόλυτη καταστροφή

Έχουν απομείνει 24 ώρες μέχρι να τελειώσει το νερό, η ηλεκτροδότηση και τα καύσιμα» στη Γάζα και αν δεν φτάσει βοήθεια, οι γιατροί δεν θα έχουν παρά να «ετοιμάζουν πιστοποιητικά θανάτου», δήλωσε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Αχμέντ αλ Μαντχάρι, επικεφαλής του τμήματος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) στην περιοχή.

17:28 Νετανιάχου: Η μάχη με τη «ναζιστική» Χαμάς είναι πόλεμος μεταξύ φωτός και σκότους

Με τη Ναζιστική Γερμανία παρομοίασε την τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου κατά τη διάρκεια ομιλίας του στην Κνεσέτ, σημειώνοντας ότι ο πόλεμος του Ισραήλ κατά των τρομοκρατικών ομάδων στη Λωρίδα της Γάζας είναι μια υπαρξιακή μάχη ενάντια στις δυνάμεις του σκότους.

17:15 Μπάιντεν: Ακύρωσε το ταξίδι του στο Κολοράντο - Σενάρια για ενδέχομενη επίσκεψη στο Ισραήλ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν ακύρωσε ένα προγραμματισμένο για σήμερα Δευτέρα ταξίδι στο Κολοράντο, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος, εν μέσω αναφορών σε μέσα ενημέρωσης ότι ο Αμερικανός πρόεδρος ενδέχεται να επισκεφτεί το Ισραήλ μέσα στην εβδομάδα.

17:01 Πούτιν: Επικοινωνία με ηγέτες της Αιγύπτου, του Ισραήλ, του Ιράν, της Συρίας και της Παλαιστίνης

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν αναμένεται να έχει σήμερα τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αιγύπτιο πρόεδρο Αλ-Σίσι, τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς και τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, μετά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε νωρίτερα με τον Ιρανό πρόεδρο Εμπραχίμ Ραϊσί και τον Σύρο πρόεδρο Μπασάρ αλ Άσαντ.

17:00 Ισραήλ: Ξεκίνησε την ταχεία ανάπτυξη του συστήματος αεράμυνας λέιζερ Iron Beam (vid)

Στην ταχεία εφαρμογή του συστήματος αεράμυνας λέιζερ Iron Beam, προκειμένου να αποτρέψει μια μαζική πυραυλική επίθεση από την τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς ή τη Χεζμπολάχ, προχωράει το Ισραήλ, σύμφωνα με τα διεθνή μέσα ενημέρωσης που επικαλούνται ισραηλινές πηγές.

16:54 Ισραήλ: Δεν συμφώνησε με την επίσκεψη του Ζελένσκι στη χώρα - «Δεν είναι η κατάλληλη στιγμή»

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ζήτησε να πραγματοποιήσει επίσκεψη στο Ισραήλ, ως ένδειξη αλληλεγγύης στο εβραϊκό κράτος, στον απόηχο της επίθεσης της Χαμάς, αλλά του ειπώθηκε από την ισραηλινή πλευρά ότι τώρα «δεν είναι η κατάλληλη στιγμή» για μια τέτοια επίσκεψη, αναφέρουν ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.

16:44 «Κάποτε αυτό το σπίτι ήταν γεμάτο ζωή, τώρα επικρατεί μόνο εκκωφαντική σιωπή» (pics)

Φωτογραφίες ενός σπιτιού στο Ισραήλ το οποίο καταστράφηκε από την επίθεση των τρομοκρατών της Χαμάς δημοσίευσε η πρεσβεία του Ισραήλ στην Ελλάδα στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter).

15:55 Ξεκίνησε η εκκένωση Αμερικανών πολιτών με κρουαζιερόπλοιο - Προορισμός η Κύπρος

Κρουαζιερόπλοιο της Royal Caribbean που μετέφερε υπηκόους των ΗΠΑ αναχώρησε από το ισραηλινό λιμάνι της Χάιφα με προορισμό την Κύπρο, σύμφωνα με το CNN.

Η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Ισραήλ ανακοίνωσε την Κυριακή ότι το πλοίο θα αναχωρήσει τη Δευτέρα και θα περάσει περίπου 10 έως 12 ώρες στη θάλασσα πριν φτάσει στο λιμάνι της Λεμεσού στην Κύπρο, όπου οι πολίτες θα είναι υπεύθυνοι για τη διευθέτηση της διαμονής τους και του περαιτέρω ταξιδιού τους.

15:19 Μπλίνκεν: Σε αναζήτηση κοινού μετώπου μετά την περιοδεία του σε αραβικές χώρες

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Αντονι Μπλίνκεν επέστρεψε σήμερα στο Ισραήλ έπειτα από περιοδεία σε έξι αραβικές χώρες με στόχο τον συντονισμό των προσπαθειών για την αντιμετώπιση του ισλαμικού κινήματος της Χαμάς σε συνδυασμό με την άμβλυνση της ανθρωπιστικής κρίσης στην Λωρίδα της Γάζας.

14:38 Πρωθυπουργός Λιβάνου: Θέλουμε να κρατήσουμε απόσταση από τον πόλεμο στη Γάζα

Ο πρωθυπουργός του Λιβάνου, Νατζίμπ Μικάτι, δήλωσε ότι η χώρα του «βρίσκεται στο κέντρο της καταιγίδας. Η περιοχή βρίσκεται σε μια δύσκολη κατάσταση και κανείς δεν μπορεί να προβλέψει τι μπορεί να συμβεί», σύμφωνα με απόσπασμα που δημοσιεύτηκε στο Al-Jazeera.

13:49 Ένοπλες Δυνάμεις Ισραήλ: Πλήγματα σε δεκάδες επιχειρησιακά κέντρα της Χαμάς

Οι Ένοπλες Δυνάμεις του Ισραήλ πραγματοποίησαν πλήγματα εναντίον δεκάδων επιχειρησιακών αρχηγείων της Χαμάς σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας, καθώς και ενός εκτοξευτή όλμων, ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός τη Δευτέρα.

13:21 Τουρκία: Συντριπτικά υπέρ των Παλαιστινίων η κοινή γνώμη

Συντριπτικά υπέρ των Παλαιστινίων τάσσεται η τουρκική κοινή γνώμη στη σύγκρουση του Ισραήλ με τη Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, όπως καταδεικνύει δημοσκόπηση που δημοσιεύεται στην αντιπολιτευόμενη ενημερωτική ιστοδελίδα Gazete Duvar.

13:19 Ισραήλ: Στους 351 οι τραυματίες, οι 310 σε κρίσιμη κατάσταση

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας του Ισραήλ αυτή τη στιγμή νοσηλεύονται 351 τραυματίες εκ των οποίων οι 310 είναι σε κρίσιμη κατάσταση.

12:13 Μπλίνκεν: Επέστρεψε στο Ισραήλ - Νέος γύρος συναντήσεων με Νετανιάχου και άλλους αξιωματούχους

Ουπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν επέστρεψε στο Τελ Αβίβ, όπου αναμένεται να συναντηθεί με τον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και το ισραηλινό υπουργικό συμβούλιο διαχείρισης πολέμου, σύμφωνα με το αμερικανικό CNN.

Ο κορυφαίος διπλωμάτης των ΗΠΑ βρέθηκε στο Ισραήλ την περασμένη εβδομάδα, λίγες ημέρες αφότου η Χαμάς εξαπέλυσε τις πολύνεκρες επιθέσεις της στο Ισραήλ, σε μια επίδειξη υποστήριξης από την κυβέρνηση Μπάιντεν, καθώς προσπαθεί να ενισχύσει την άμυνα της χώρας και να αποτρέψει την περαιτέρω κλιμάκωση της σύγκρουσης.

12:10 Haaretz: Καμία εκεχειρία, μόνο νερό επιτρέπεται να περάσει στο νότιο τμήμα της Γάζας

H ισραηλινή εφημερίδα Haaretz επικαλούμενη πηγές από την κυβέρνηση αναφέρει πως δεν επιτρέπεται το πέρασμα κανενός είδους αγαθού, πλην νερού στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.



Μια πηγή σχολιάζοντας τις φήμες σχετικά με τον ανθρωπιστικό εξοπλισμό που παρέχεται στη Γάζα μέσω του περάσματος Ράφα, τόνισε πως «δεν υπάρχει κατάπαυση του πυρός. Δεν επιτρέπεται η είσοδος κανενός είδους αγαθών. Υπάρχουν αμερικανικά ανθρωπιστικά αιτήματα.

11:38 «Αν η Χεζμπολάχ κάνει το λάθος να μας δοκιμάσει, η αντίδραση θα είναι θανατηφόρα»

Σαφή προειδοποίηση προς την τρομοκρατική οργάνωση του Λιβάνου απέστειλε ο ναύαρχος Ντάνιελ Χαγκάρι στην ενημέρωση των ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων.

11:17 Ισραηλινός στρατός: Νεκροί έξι υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι της Χαμάς στη Γάζα

Οισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι έξι υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι της Χαμάς έχουν σκοτωθεί μέχρι στιγμής στις επιθέσεις του στη Λωρίδα της Γάζας.



Μεταξύ αυτών που σκοτώθηκαν βρίσκονται μέλη της πολιτικής, όπως και της στρατιωτικής πτέρυγας του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος που κυβερνά τη Γάζα, διευκρίνισε εκπρόσωπος των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων.

Στην ανακοίνωση κατονομάζονται δύο διοικητές της Χαμάς οι οποίοι φέρεται ότι είχαν ανάμιξη στην σφαγή που διαπράχθηκε στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου. Επιπλέον σκοτώθηκε διοικητής που ευθύνεται για την ασφάλεια στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, προστίθεται.

11:06 ΥΠΕΞ Ισραήλ: Ετοιμαζόμαστε για το επόμενο βήμα κατά της Χαμάς

Με στόχο την καταστροφή του «τρομοκρατικού στρατού» και την απελευθέρωση των ομήρων συνεχίζονται οι επιχειρήσεις κατά της Χαμάς, σύμφωνα με το Υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ.

«Το Ισραήλ καλεί τους κατοίκους της βόρειας Λωρίδας της Γάζας να αποχωρήσουν δια των οδών που έχουν υποδειχθεί προς τα νότια της Λωρίδας της Γάζας» προσθέτει το υπ. Εξωτερικών του Ισραήλ το οποίο κατηγορεί τη Χαμάς ότι «προσπαθεί με τη βια να εμποδίσει πολίτες να αποχωρήσουν και τους χρησιμοποιεί ως ανθρώπινες "ασπίδες"».

11:03 Μπέρμποκ: Κατάρ και Τουρκία έχουν διαύλους επικοινωνίας με τη Χαμάς

Το Κατάρ και η Τουρκία έχουν διαύλους επικοινωνίας με τη Χαμάς, υπογράμμισε η υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας, Αναλένα Μπέρμποκ, σε συνέντευξή της στο πρώτο κανάλι της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης ARD. Τόνισε ότι «αν δεν αντιμετωπίσουμε τον τρόμο της Χαμάς, δεν υπάρχει ειρήνη και ασφάλεια», και επανέλαβε ότι το Ισραήλ έχει «δικαίωμα, αλλά και καθήκον», να προστατεύει τους πολίτες του. Παραδέχτηκε επίσης ότι το Βερολίνο έχει ελάχιστες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση των Γερμανών ομήρων, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

10:49 Στο Ισραήλ μεταβαίνει αύριο Τρίτη ο Όλαφ Σολτς

Ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς θα ταξιδέψει στο Ισραήλ την Τρίτη, μετέδωσε ο ραδιοτηλεοπτικός σταθμός ntv, επικαλούμενος κυβερνητικές πηγές.

Η υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας Ανναλένα Μπέρμποκ βρέθηκε στο Ισραήλ την περασμένη εβδομάδα, όπου εξέφρασε τη σταθερή υποστήριξη του Βερολίνου προς τη χώρα να αμυνθεί απέναντι στην επίθεση που εξαπέλυσε η παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου, κατά την οποία εκατοντάδες Ισραηλινοί σκοτώθηκαν ή κρατήθηκαν όμηροι.

Στη συνέχεια η Μπέρμποκ ταξίδεψε στην Αίγυπτο, καθώς τα δυτικά έθνη σπεύδουν να αποτρέψουν την κλιμάκωση της σύγκρουσης στην περιοχή.

10:42 Ο πόλεμος στο Ισράηλ στην ατζέντα της συνάντησης Λαβρόφ - κινέζου ΥΠΕΞ

Ο υπουργός Εξωτερικών της Κίνας Γουάνγκ Γι συναντήθηκε τη Δευτέρα με τον Ρώσο ομόλογό του Σεργκέι Λαβρόφ στο Πεκίνο και αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με τη σύγκρουση Ισραήλ-Χαμάς, ανακοίνωσε το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών.

Το επείγον καθήκον είναι η κατάπαυση του πυρός και η δημιουργία ενός διαύλου ανθρωπιστικής βοήθειας, δήλωσε ο Γουάνγκ στη συνάντηση.

Ο Γουάνγκ προέτρεψε επίσης την Κίνα και τη Ρωσία να εμβαθύνουν τη στρατηγική αμοιβαία εμπιστοσύνη, ανέφερε το υπουργείο του.

10:36 Ο νεότερος απολογισμός των θυμάτων στη Λωρίδα της Γάζας

Περισσότεροι από 2.750 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 9.700 τραυματίστηκαν από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς στη Λωρίδα της Γάζας από τις 7 Οκτωβρίου, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Υγείας του θύλακα. Το υπουργείο Εσωτερικών δε ανέφερε ότι περισσότεροι από 1.000 Παλαιστίνιοι έχουν παγιδευτεί κάτω από τα ερείπια προειδοποιώντας για ανθρωπιστική και περιβαλλοντική κρίση.

10:26 Ισραήλ: Δεν θα στοχοθετεί για κάποιες ώρες σήμερα τους οδικούς άξονες της Γάζας

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα ότι θα «αποφύγει» να πλήξει τους οδικούς άξονες που συνδέουν το βόρειο με το νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, την ώρα που ετοιμάζει χερσαία επιχείρηση εναντίον του θύλακα.

09:16 Πόλεμος στο Ισραήλ: Επίθεση με ρουκέτες της Χαμάς στα σύνορα - Σειρήνες στη Ναχάλ Οζ

ι σειρήνες ήχησαν στη Ναχάλ Οζ, κοντά στα σύνορα με τη Γάζα, σηματοδοτώντας τον πρώτο γύρο ρίψης ρουκετών από τη Λωρίδα της Γάζας προς το Ισραήλ.

07:46 Εκπρ. ισραηλινού στρατού: Οι λόγοι της καθυστέρησης της χερσαίας επιχείρησης δεν είναι ο καιρός

Δεν ήταν οι αντίξοες καιρικές συνθήκες ο λόγος της αναβολής της προβλεπόμενης ευρείας κλίμακας χερσαίας επιχείρησης του ισραηλινού στρατού στη Λωρίδα της Γάζας εναντίον του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς, δήλωσε εκπρόσωπος του στη γερμανική τηλεόραση χθες Κυριακή το βράδυ.



«Όχι, επ’ ουδενί», διαβεβαίωσε ο Άριε Σαρούζ Σαλικάρ, εκπρόσωπος των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ, το δημόσιο γερμανικό τηλεοπτικό δίκτυο ARD. Υποστήριξε πως ένας από τους βασικούς λόγους ήταν να επιτραπεί να διαφύγουν περισσότεροι Παλαιστίνιοι προς νότο.

07:28 Μπάιντεν: Η επιβολή νέας κατοχής στη Λωρίδα της Γάζας από το Ισραήλ θα ήταν «μεγάλο λάθος»

Οποιαδήποτε προσπάθεια του Ισραήλ να επιβάλει εκ νέου κατοχή στη Λωρίδα της Γάζας θα ήταν «μεγάλο λάθος», έκρινε ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν σε συνέντευξή του που μεταδόθηκε χθες Κυριακή, καθώς συνεχίζονται οι προετοιμασίες ισραηλινών στρατευμάτων για τη διεξαγωγή ευρείας κλίμακας χερσαίας επιχείρησης εναντίον της Χαμάς.

Μετά την πιο πολύνεκρη επίθεση στο έδαφός του από το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα την 7η Οκτωβρίου, το Ισραήλ εξαπέλυσε αντίποινα, προχωρώντας σε χιλιάδες αεροπορικά πλήγματα, και διέταξε τους κατοίκους της βόρειας Γάζας να φύγουν, να κινηθούν προς νότο, ενόψει της αναμενόμενης χερσαίας εισβολής.

07:24 Τουρκία: Χιλιάδες διαδηλωτές στους δρόμους υπέρ της Παλαιστίνης

Χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν χθες Κυριακή στην Κωνσταντινούπολη για να εκφράσουν την υποστήριξή τους στους Παλαιστίνιους, καθώς ο στρατός του Ισραήλ συγκεντρώνει στρατεύματα ενόψει ευρείας κλίμακας χερσαίας επιχείρησης στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, έπειτα από μια εβδομάδα βομβαρδισμών.

«Ξεσπιτώνουν τον κόσμο επί χρόνια. Πλέον δεν τους σκοτώνουν έναν κάθε μέρα, τους σκοτώνουν μαζικά. Αυτό κάνει το Ισραήλ και εναντίον αυτού διαδηλώνουμε», είπε ο Μπαϊράμ Αταμπέι, τριαντάρης έμπορος, παρών σε συγκέντρωση στην οποία κάλεσε ριζοσπαστική ισλαμιστική οργάνωση προσκείμενη στο κυβερνών AKP (ισλαμοσυντηρητικό) του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

07:09 Αμπάς: Οι ενέργειες της Χαμάς δεν εκπροσωπούν τον παλαιστινιακό λαό

Ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς δήλωσε ότι οι ενέργειες και οι πολιτικές της οργάνωσης Χαμάς δεν εκπροσωπούν τον παλαιστινιακό λαό, μετέδωσε το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων WAFA, και απηύθυνε έκκληση για την απελευθέρωση των «πολιτών, φυλακισμένων και κρατουμένων και των δύο πλευρών».

Κατά την διάρκεια τηλεφωνικής του επικοινωνίας με τον πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, ο Αμπάς δήλωσε επίσης ότι η Οργάνωση για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (PLO) είναι «ο μόνος νόμιμος εκπρόσωπος του παλαιστινιακού λαού», σύμφωνα με το WAFA.