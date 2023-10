Σε καταφύγιο Μπλίνκεν και Νετανιάχου εν μέσω σειρήνων στο Τελ Αβίβ

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν και ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου παρέμειναν σε καταφύγιο για πέντε λεπτά τη Δευτέρα όταν ήχησαν οι σειρήνες στο Τελ Αβίβ κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους.

U.S. Secretary of State, Antony Blinken and Members of the Israeli War Cabinet are currently in a Bomb Shelter beneath Tel Aviv due to the ongoing Rocket Attack on the City. pic.twitter.com/5nvRXg9zN8 — Megatron (@Megatron_ron) October 16, 2023

Οι δυο τους συνέχισαν τις συζητήσεις στο κέντρο διοίκησης του υπουργείου Άμυνας.

Prime Minister Benjamin Netanyahu met today with US Secretary of State Antony Blinken for the 2nd time since the outbreak of the war. They are currently meeting with the streamlined War Cabinet – Minister Gallant, Minister Gantz, Minister Eisenkot, Minister Dermer and MK Deri. pic.twitter.com/3ldQg77VMV — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) October 16, 2023

Μέλη της δημοσιογραφικής αποστολής που ακολουθεί τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, βρήκαν καταφύγιο σε μια σκάλα στο Υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ.

⚡️Scenes from Tel Aviv a short while ago pic.twitter.com/KIFPKZmQat — War Monitor (@WarMonitors) October 16, 2023

Όπως φαίνεται στο βίντεο που ακολουθεί οι σειρήνες ήχησαν στο Τελ Αβίβ ενώ ήταν σε εξέλιξη η συνάντηση του Α. Μπλίνκεν με το πολεμικό υπουργικό συμβούλιο του Ισραήλ.