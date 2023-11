Άνοιξε το συνοριακό πέρασμα της Ράφα - Ξεκίνησε η αποχώρηση ξένων υπηκόων

Δεκάδες ξένοι, αλλά και με διπλή υπηκοότητα, συνολικά πάνω από 500 άτομα θα φύγουν από τη Λωρίδα της Γάζας προς την Αίγυπτο μέσω της μεθοριακής διάβασης στη Ράφα που άνοιξε σήμερα για πρώτη φορά μετά την έναρξη του πολέμου Ισραήλ - Χαμάς.

Το άνοιγμα του συνοριακού περάσματος θα επιτρέψει σε ξένους υπηκόους και πολίτες με διπλή υπηκοότητα να εγκαταλείψουν τη Λωρίδα της Γάζας, ενώ αναμένεται να μεταφερθούν στην Αίγυπτο 90 ασθενείς και τραυματίες Παλαιστίνιοι για ιατρική περίθαλψη.

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Reuters, δεν υπάρχει συμφωνία για το πόσο θα παραμείνει ανοιχτή η διάβαση.

Το AFP μεταδίδει ότι δεκάδες ξένοι και άνθρωποι με διπλή υπηκοότητα έφυγαν σήμερα από τη Λωρίδα της Γάζας προς την Αίγυπτο μέσω της μεθοριακής διάβασης της Ράφα. Δεύτερη πηγή, που είναι ενήμερη για την συμφωνία και τις απομακρύνσεις, δήλωσε ότι υπάρχει κατάλογος με έως και 500 κατόχους ξένων διαβατηρίων που θα φύγουν από τη Λωρίδα της Γάζας, αλλά προσέθεσε ότι δεν αναμένεται όλοι να το επιτύχουν αυτό σήμερα.

Περίπου 200 άνθρωποι περίμεναν στην παλαιστινιακή πλευρά των συνόρων σήμερα το πρωί, πρόσθεσε η πηγή αυτή σε δηλώσεις που έκανε στο Reuters. Κατάλογος με τα ονόματά τους, την υπηκοότητα και τον αριθμό διαβατηρίου είχε κοινοποιηθεί από την διοίκηση στην παλαιστινιακή πλευρά της διάβασης.

Παράλληλα σύμφωνα με Παλαιστίνιο αξιωματούχο στον τερματικό σταθμό, συνολικά 88 τραυματίες, μεταξύ των οποίων 40 παιδιά, γυναίκες και ηλικιωμένοι αναμενόταν να απομακρυνθούν σήμερα μέσω της Ράφα για να νοσηλευτούν σε αιγυπτιακά νοσοκομεία. "Τα παιδιά και ορισμένοι ηλικιωμένοι θα έχουν συνοδούς μαζί τους", διευκρίνισε ο αξιωματούχος.

Η Αίγυπτος έχει ετοιμάσει νοσοκομείο εκστρατείας στο Σέιχ Ζουγάγεντ στο Σινά, σύμφωνα με ιατρικές πηγές. Επίσης δέκα ασθενοφόρα είχαν σταλεί στη Ράφα αναμένοντας αυτούς που θα απομακρυνθούν.

Νωρίτερα, το Κατάρ μεσολάβησε για τη σύναψη συμφωνίας ανάμεσα στην Αίγυπτο, το Ισραήλ και τη Χαμάς, σε συντονισμό με τις ΗΠΑ, για να επιτραπεί η απομάκρυνση κατόχων ξένων διαβατηρίων και κάποιων τραυματιών σε κρίσιμη κατάσταση από την πολιορκημένη Λωρίδα της Γάζας, δήλωσε στο Reuters πηγή που ενημερώθηκε για τη συμφωνία.

Επίσης, ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν και ο μονάρχης της Ιορδανίας Αμπντάλα Β΄ επαναβεβαίωσαν χθες Τρίτη τη δέσμευσή τους να αυξηθεί η ανθρωπιστική βοήθεια που φθάνει στους κατοίκους της Λωρίδας της Γάζας εν μέσω του πολέμου Ισραήλ-Χαμάς, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.

Οι δυο άνδρες επανέλαβαν επίσης ότι έχει σημασία η προστασία των αμάχων και ότι είναι «κρίσιμο» να εξασφαλιστεί ότι οι Παλαιστίνιοι δεν θα υποστούν βίαιο εκτοπισμό από τον θύλακα, σύμφωνα με δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε η προεδρία των ΗΠΑ.

Πολεμικά Ισραηλινά πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα

Στην Ερυθρά Θάλασσα αναπτύχθηκαν ισραηλινά πολεμικά πλοία σύμφωνα με ανακοίνωση των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF). «Σύμφωνα με την αξιολόγηση της κατάστασης και στο πλαίσιο των αμυντικών προσπαθειών στην περιοχή, χθες, πυραυλάκατοι του Ισραηλινού Ναυτικού έφτασαν στην περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας» αναφέρεται σε ανακοίνωση των IDF.

בהתאם להערכת המצב וכחלק מתגבור מאמץ ההגנה במרחב, ספינות טילים של זרוע הים הגיעו אתמול למרחב ים סוף pic.twitter.com/UCrQl3bUTO — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) November 1, 2023

Η απόφαση ελήφθη μετά την επίθεση που δέχτηκε το Ισραήλ από drones που εκτόξευσαν οι Χούθι της Υεμένης, όπως ανακοίνωσαν και οι ίδιοι, απαντώντας στον ισραηλινό πόλεμο κατά της Χαμάς. Χθες ο στρατός αναχαίτισε έναν πύραυλο και δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη που εκτοξεύτηκαν από την Υεμένη, ενώ ένας άλλος στόχος αναχαιτίστηκε νωρίς σήμερα το πρωί κοντά στη νοτιότερη πόλη Εϊλάτ.

Ο ισραηλινός στρατός διαβεβαιώνει ότι διαθέτει πολλά επίπεδα αεράμυνας στην περιοχή για προστασία από τις επιθέσεις των Χούθι, ενώ στην Ερυθρά Θάλασσα υπάρχει και έντονη αμερικανική παρουσία και σύντομα ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μπλίνκεν θα επισκεφθεί για τρίτη φορά το Ισραήλ από την ημέρα έναρξης του πολέμου.

Την ίδια στιγμή συνεχίζονται το σφυροκόπημα των ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων κατά στόχων της οργάνωσης Χαμάς, με τις χερσαίες δυνάμεις να προελαύνουν στο έδαφος της Λωρίδας της Γάζας, κυρίως από βορρά και από το νότο για να εγκλωβίσει τους τρομοκράτες, ενώ ισχυρό πλήγμα προκάλεσε σε «κέντρο επιχειρήσεων» της τρομοκρατικής οργάνωσης.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν σήμερα πως έχουν πλήξει περισσότερους από 11.000 στόχους στη Λωρίδα της Γάζας από την αρχή του πολέμου που ξέσπασε με την επίθεση της Χαμάς από το παλαιστινιακό αυτό έδαφος στις 7 Οκτωβρίου.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, συνδυασμένα στρατεύματα του ισραηλινού στρατού έπληξαν αρκετούς τρομοκρατικούς στόχους σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας, συμπεριλαμβανομένων επιχειρησιακών κέντρων διοίκησης, σηράγγων, καθώς και πυρήνων τρομοκρατών της Χαμάς επισημαίνει το Ισραήλ.

Για «κέντρο τρομοκρατών» σε πολυώροφο κτίριο και δίκτυο σηράγγων της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς κάνουν λόγο οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF), αναφερόμενες στο αεροπορικό πλήγμα στα περίχωρα της πόλης της Γάζας, Τζαμπαλίγια, το απόγευμα της Τρίτης.

Μάλιστα, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν την Τρίτη πως και ο διοικητής της Χαμάς στην περιοχή της Τζαμπαλίγια σκοτώθηκε σε αεροπορική επιδρομή. Υπογραμμίστηκε ότι «πολλοί τρομοκράτες» σκοτώθηκαν μαζί με τον Μπιάρι, ενώ ο βομβαρδισμός προκάλεσε την κατάρρευση υπόγειου καταφυγίου που χρησιμοποιούσαν ως ορμητήριο για τις επιθέσεις τους.

Χωρίς τηλεπικοινωνίες και διαδίκτυο η Λωρίδα της Γάζας

Ο βασικός τηλεπικοινωνιακός πάροχος στη Λωρίδα της Γάζας ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες μέσω X (του πρώην Twitter) ότι διακόπηκε «πλήρως» η λειτουργία των δικτύων σταθερής και κινητής τηλεφωνίας και η πρόσβαση στο διαδίκτυο στον θύλακα, στον οποίο έχει επιβάλει πολιορκία ο ισραηλινός στρατός από την 9η Οκτωβρίου.

Η Palestine Telecommunication Company (Paltel) εξήγησε πως κόπηκαν ξανά διεθνείς συνδέσεις που είχαν αποκατασταθεί. Δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου στη Γάζα επιβεβαίωσε τη διακοπή, διευκρινίζοντας πως έχει πρόσβαση σε δίκτυα τηλεπικοινωνιών μόνο μέσω διεθνούς κάρτας SIM που διαθέτει.

Ο οργανισμός Netblocks, ο οποίος παρακολουθέι την κυκλοφορία στο Ίντερνετ, επιβεβαίωσε πως οι συνδέσεις έχουν κοπεί. «Επιβεβαιώθηκε: Μετρήσεις δείχνουν πως η Λωρίδα της Γάζας βρίσκεται εν μέσω ενός νέου διαδικτυακού μπλακάουτ με μεγάλο αντίκτυπο στον τελευταίο εναπομείναντα διαχειριστή, την Paltel· οι περισσότεροι κάτοικοι θα αντιμετωπίσουν εξαιτίας του επεισοδίου πλήρη απώλεια των τηλεπικοινωνιών», ανέφερε ο Netblocks μέσω της πλατφόρμας X.

⚠️ Confirmed: Live metrics show that the #Gaza Strip is in the midst of a new internet blackout with high impact to the last remaining major operator, Paltel; the incident will be experienced as a total loss of telecommunications by most residents 📉 pic.twitter.com/uYAFEHLH7x — NetBlocks (@netblocks) November 1, 2023

Live οι κυριότερες εξελίξεις

12:03 Η Κνεσέτ θα συνεδριάσει αύριο Πέμπτη για να συζητήσει νομοσχέδιο για την οικονομική βοήθεια λόγω του πολέμου, μεταδίδει η ισραηλινή Haaretz.

11:46 Βιέννη: Βανδαλίστηκε και πυρπολήθηκε το εβραϊκό τμήμα του νεκροταφείου

Το εβραϊκό τμήμα του κεντρικού νεκροταφείου στη Βιέννη πυρπολήθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας και βανδαλίστηκε με ζωγραφισμένες σβάστικες στους τοίχους της εισόδου, σύμφωνα με το ισραηλινό ειδησεογραφικό μέσο Ynetnews.

11:33 Μια ρουκέτα έπεσε σε περιοχή κοντά στην πόλη Ασντόντ, αναφέρει η Haaretz. Δεν υπάρχουν ακόμη πληροφορίες για θύματα.

11:29 Ο Χαμενεΐ απειλεί: «Αυτός ο πόλεμος δεν είναι πόλεμος μεταξύ Ισραήλ και Γάζας»

«Αυτός ο πόλεμος δεν είναι πόλεμος μεταξύ Ισραήλ και Γάζας. Είναι ένας πόλεμος μεταξύ του ψεύδους και της αλήθειας, ένας πόλεμος μεταξύ των Αλαζονικών Δυνάμεων και της πίστης», αναφέρει σε ανάρτησή του.

This war isn’t a war between Israel and Gaza. It’s a war between falsehood and truth, a war between the Arrogant Powers and faith. — Khamenei.ir (@khamenei_ir) November 1, 2023

Νωρίτερα κατά τη διάρκεια σημερινής ομιλίας του, κάλεσε τα μουσουλμανικά κράτη να σταματήσουν τις εξαγωγές πετρελαίου και τροφίμων προς το Ισραήλ, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν.

11:20 Η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς, οι Ταξιαρχίες Εζεντίν Αλ-Κάσαμ, ανακοίνωσε ότι 7 πολίτες όμηροι σκοτώθηκαν στον καταυλισμό της Τζαμπαλίγια, ανάμεσά τους και τρεις κάτοχοι ξένων διαβατηρίων.

11:19 Ο Παλαιστίνιος υπουργός Επικοινωνιών καλεί την Αίγυπτο να ενεργοποιήσει την υπηρεσία περιαγωγής κινητής τηλεφωνίας εν μέσω της τρέχουσας διακοπής στις τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες.

11:18 Μετά από μια ηρεμία περίπου έντεκα ωρών, ηχούν οι σειρήνες καθώς ένα μπαράζ ρουκετών εκτοξεύεται από τη Γάζα προς το νότιο Ισραήλ, σύμφωνα με τους Times of Israel.

Ακούγονται ειδοποιήσεις σε πολλές τοποθεσίες, συμπεριλαμβανομένων των παράκτιων πόλεων Ασκελόν και Ασντοντ, καθώς και σε ορισμένες από τις γύρω πόλεις και κοινότητες.

🚨 Large barrage of outgoing rockets from Gaza 🇵🇸 right pic.twitter.com/5XhKr0iaii — Azad | آزاد (@AzadAli7786) November 1, 2023

11:10 Ακόμα ένας στρατιώτης ​​σκοτώθηκε χθες στη Λωρίδα της Γάζας, αναφέρουν οι αρχές. Πρόκειται για τον υπολοχαγό Pedayah Mark ο οποίος σκοτώθηκε πολεμώντας τρομοκράτες της Χαμάς. Πρόκειται για τον γιο του ραβίνου Miki Mark, ο οποίος και αυτός σκοτώθηκε σε επίθεση με πυροβολισμούς στη Δυτική Όχθη το 2016.

עם של יהלומים. סג"מ פדיה מרק מעותניאל נפל בקרב בעזה. פדיה היה בנו של הרב מיכי שנרצח בפיגוע בדרום הר חברון בשנת 2016 במהלכו גם נפצעו רעייתו וילדיו ובהם פדיה, אחיו של שלומי איש כוחות הביטחון שנפל בתאונת דרכים ובן דוד של אלחנן קלמנזון שנפל בלחימה בשמחת תורה.

אחי גיבורי התהילה💔 pic.twitter.com/4SxFp5Hm5v — בצלאל סמוטריץ' (@bezalelsm) November 1, 2023

10:46 Νετανιάχου: Θα είναι ένας μακρύς, δύσκολος πόλεμος - Έχουμε επιτεύγματα, αλλά και οδυνηρές απώλειες

Τη θλίψη του για τους εννέα Ισραηλινούς στρατιώτες που έχασαν τη ζωή τους στη Γάζα, εξέφρασε σε νέες δηλώσεις του ο Νετανιάχου τονίζοντας σήμερα ότι ο πόλεμος θα είναι μακρύς και μέχρι να επιτευχθεί η νίκη.

אנחנו במלחמה קשה. זאת תהיה מלחמה ארוכה. יש לנו בה הישגים חשובים, אבל גם אבידות כואבות.



אנחנו יודעים - כל חייל שלנו הוא עולם ומלואו. עם ישראל כולו מחבק אתכן, המשפחות, מעומק ליבנו. כולנו אתכן בשעת יגונכם הכבד.



חיילינו נפלו במלחמה שאין צודקת ממנה, המלחמה על הבית.



אני מבטיח לכם… pic.twitter.com/BMsIxK7MdV — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) November 1, 2023

10:30 IDF: Συνελήφθη διαβόητος τρομοκράτης σε νυχτερινή επιχείρηση στην Τζενίν

Τη σύλληψη ενός γνωστού τρομοκράτη της Χαμάς κατά τη διάρκεια επιχείρησης στη Δυτική Οχθη τη νύχτα της Τρίτης προς την Τετάρτη ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός. Σύμφωνα με όσα ανέφεραν οι IDF το πρωί της Τετάρτης, «κατά τη διάρκεια της αντιτρομοκρατικής επιχείρησης στη Τζενίν, οι μονάδες ασφαλείας συνέλαβαν τον 63 ετών τρομοκράτη Ατα Αμπού Ραμίλ, ο οποίος υποκίνησε, προπαγάνδισε και χρηματοδότησε την τρομοκρατία».

10:12 Άνοιξε προ ολίγου το συνοριακό πέρασμα της Ράφα όπως μεταδίδει το BBC.

10:04 Τζέιμς Κλίβερλι: Το πέρασμα της Ράφα στη Γάζα είναι πιθανό να ανοίξει για τους ξένους υπηκόους

Το συνοριακό πέρασμα της Ράφα μεταξύ της Αιγύπτου και της Γάζας αναμένεται να ανοίξει την Τετάρτη, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών, Τζέιμς Κλίβερλι σε ανάρτησή του στο X.

The Rafah crossing is likely to open today for a first group of foreign nationals.



UK teams are ready to assist British nationals as soon as they are able to leave.



It’s vital that lifesaving humanitarian aid can enter Gaza as quickly as possible. — James Cleverly🇬🇧 (@JamesCleverly) November 1, 2023

09:51 Ισραηλινό ΥΠΕΞ: Η Βολιβία συντάσσεται με τη Χαμάς και «παραδίδεται στην τρομοκρατία»



Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ισραήλ Λιόρ Χαιάτ ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ότι η απόφαση της Βολιβίας να διακόψει τις διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ σημαίνει πως η χώρα «παραδίνεται στην τρομοκρατία και στο καθεστώς των Αγιατολάχ στο Ιράν».

09:43 Μπλίνκεν: Δεν είναι ξεκάθαρο ακόμη το μέλλον της Γάζας εφόσον εκδιωχθεί η Χαμάς

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν, σε ακρόασή του ενώπιον της Επιτροπής Πιστώσεων της Γερουσίας την Τρίτη δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον, μαζί με άλλες χώρες, εξετάζουν μια σειρά από πιθανά σενάρια για το μέλλον της Λωρίδας της Γάζας, από τη στιγμή που η Χαμάς θα απομακρυνθεί από τον έλεγχο του παλαιστινιακού θύλακα.

09:43 Σε 500 κατόχους ξένων διαβατηρίων θα επιτραπεί να εγκαταλείψουν τη Γάζα σήμερα σε συμφωνία με τη μεσολάβηση Κατάρ και Αιγύπτου.

08:57 IDF: Πλήξαμε 11.000 τρομοκρατικούς στόχους στη Γάζα από την έναρξη του πολέμου

Συνολικά 11.000 στόχους της Χαμάς και άλλων τρομοκρατικών ομάδων έχουν πλήξει οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις από την αρχή του πολέμου – οι χερσαίες επιχειρήσεις του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας συνεχίστηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας, αναφέρουν οι Times of Israel.

08:44 Ειδικός του ΟΗΕ: Ο πόλεμος του Ισραήλ με τη Χαμάς επέτεινε «την καταστολή» στο Ιράν

Το ξέσπασμα του πολέμου ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς την 7η Οκτωβρίου διευκόλυνε «την καταστολή» στο Ιράν, εκτρέποντας την προσοχή από τις επικρίσεις εναντίον του καθεστώτος στο εσωτερικό της χώρας, ανέφερε χθες Τρίτη ειδικός εισηγητής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Ισλαμική Δημοκρατία.

08:34 IDF για επίθεση σε Τζαμπαλίγια: Εντοπίστηκαν τρομοκράτες σε πολυώροφο κτίριο και τούνελ

Για «κέντρο τρομοκρατών» σε πολυώροφο κτίριο και δίκτυο σηράγγων της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς κάνουν λόγο οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF), αναφερόμενος στο αεροπορικό πλήγμα στα περίχωρα της πόλης της Γάζας, Τζαμπαλίγια, το απόγευμα της Τρίτης.

07:21 Ισραηλινός στρατός: Ανακοίνωσε ότι εννιά μέλη του σκοτώθηκαν στη Γάζα

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα πως εννιά μέλη του σκοτώθηκαν χθες Τρίτη σε μάχες στη Λωρίδα της Γάζας εναντίον της Χαμάς, δίνοντας στη δημοσιότητα τα ονόματά τους, μαζί με τις φωτογραφίες τους.

07:12 Βέτο Μπάιντεν σε νομοσχέδιο των Ρεπουμπλικάνων που προβλέπει τη χορήγηση βοήθειας μόνο στο Ισραήλ

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν έχει αποφασίσει να ασκήσει βέτο σε νομοσχέδιο των Ρεπουμπλικάνων στη Βουλή των Αντιπροσώπων, που προβλέπει τη χορήγηση βοήθειας στο Ισραήλ - αλλά όχι στην Ουκρανία - και ως αντιστάθισμα περικοπές στον προϋπολογισμό της ομοσπονδιακής εφορίας, σε περίπτωση που εγκριθεί κι από τα δύο σώματα του Κογκρέσου, κατέστησε σαφές χθες Τρίτη ο Λευκός Οίκος.

07:07 Ο Μπάιντεν και ο μονάρχης της Ιορδανίας δεσμεύθηκαν να αυξηθεί η ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα

ΟΑμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν και ο μονάρχης της Ιορδανίας Αμπντάλα Β΄ επαναβεβαίωσαν χθες Τρίτη τη δέσμευσή τους να αυξηθεί η ανθρωπιστική βοήθεια που φθάνει στους κατοίκους της Λωρίδας της Γάζας εν μέσω του πολέμου Ισραήλ-Χαμάς, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.

Πρώτη ημερομηνία δημοσίευσης: 01 Νοεμβρίου 2023, ώρα 8:37