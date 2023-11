Βιέννη: Βανδαλίστηκε και πυρπολήθηκε το εβραϊκό τμήμα του νεκροταφείου

Το εβραϊκό τμήμα του κεντρικού νεκροταφείου στη Βιέννη πυρπολήθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας και βανδαλίστηκε με ζωγραφισμένες σβάστικες στους τοίχους της εισόδου, σύμφωνα με το ισραηλινό ειδησεογραφικό μέσο Ynetnews.

Οι τοπικές αρχές και η αστυνομία της αυστριακής πρωτεύουσας ξεκίνησαν έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών.

Όπως δείχνουν και σχετικές φωτογραφίες, που ανήρτησε ο πρόεδρος της Εβραϊκής Κοινότητας της Βιέννης, ο προθάλαμος της αίθουσας τελετών κάηκε, ενώ το σύμβολο του ναζισμού, η σβάστικα, ζωγραφίστηκε στους εξωτερικούς τοίχους.

In der Nacht wurde am jüdischen Teil des Zentralfriedhofs (IV. Tor) ein Brand gelegt. Der Vorraum der Zeremonienhalle ist ausgebrannt. An Außenmauern wurden Hakenkreuze gesprayt. Personen kamen nicht zu Schaden. Feuerwehr und Polizei ermitteln. pic.twitter.com/LLvCrrXIge