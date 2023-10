Εικόνες ντροπής στο Παρίσι: Σημαδεύουν σπίτια Εβραίων με το αστέρι του Δαυίδ (pics&vid)

Σε τακτικές που ξυπνούν μνήμες από το βαθύ σκοτάδι του ναζισμού επιδίδονται τις τελευταίες ώρες άγνωστοι στη γαλλική πρωτεύουσα, σημαδεύοντας με το αστέρι του Δαυίδ δεκάδες οικίες και επιχειρήσεις Ισραηλινών.

Υπενθυμίζεται ότι οι ίδιες πρακτικές ναζισμού σημειώθηκαν προ 10 ημερών περίπου από αγνώστους και στο Βερολίνο, εντείνοντας τις ανησυχίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τις επιθέσεις αντισημιτισμού που εκδηλώνονται από ακραία στοιχεία.

Όπως μεταδίδουν τα γαλλικά ΜΜΕ επί του θέματος έχει επιληφθεί η εισαγγελία του Παρισιού η οποία και ξεκίνησε έρευνα για τον εντοπισμό των ατόμων που ζωγράφισαν «γύρω στα εξήντα» Αστέρια του Δαυίδ στους τοίχους πολλών κτιρίων στο 14ο διαμέρισμα του Παρισιού.

«Διερευνώνται οι φθορές σε περιουσιακά στοιχεία τρίτων με ρατσιστικά κίνητρα που οφείλονται στην καταγωγή, τη φυλή, την εθνικότητα ή τη θρησκεία», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Disturbing. Jewish homes in Paris are being marked with Stars of David. pic.twitter.com/qza8TADGBB

Όπως μεταδίδει το France24, σύμφωνα με την Ένωση Εβραίων Φοιτητών της Γαλλίας, τα αστέρια του Δαυίδ σχεδιάστηκαν ώστε να θυμίζουν τις πρακτικές των Ναζί όταν εξαπέλυαν πογκρόμ κατά των Εβραίων τη δεκαετία του 1930 στη Γερμανία και στη διάρκεια του Ολοκαυτώματος.

«Αυτή η ενέργεια θυμίζει τις διαδικασίες της δεκαετίας του 1930 και του δεύτερου παγκοσμίου πολέμου που οδήγησαν στην εξόντωση εκατομμυρίων Εβραίων», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο πρόεδρός της Ένωσης Εβραίων Φοιτητών της Γαλλίας, Σαμυέλ Λεζουαγιέ. «Οι άνθρωποι που το έκαναν αυτό, ήθελαν ξεκάθαρα να τρομοκρατήσουν», πρόσθεσε.

Η δήμαρχος του Aubervilliers, Karine Franclet, καταδίκασε τα γκράφιτι και τόνισε πως έρχονται «σε πλήρη αντίθεση με τις θεμελιώδεις αξίες που έχουμε, συμπεριλαμβανομένης της ανεκτικότητας, της ισότητας και του αμοιβαίου σεβασμού», ενώ το δημαρχείο του Saint-Ouen υπέβαλε καταγγελία στον εισαγγελέα.

Meanwhile in France: buildings belonging to French Jews in Paris were marked with a Star of David pic.twitter.com/7WGQ7UD6si