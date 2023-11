Ταξίαρχος IDF: Είμαστε προ των πυλών της πόλης της Γάζας

Ο ταξίαρχος Ιτζίκ Κόεν ανέφερε ότι οι δυνάμεις των Ισραηλινών βρίσκονται αυτή τη στιγμή βαθιά μέσα στη Γάζα, «προ των πυλών της πόλης της Γάζας»

Ο Κοέν, μιλώντας σε δημοσιογράφους κοντά στη Λωρίδα της Γάζας, λέει ότι «η Χαμάς επέλεξε αυτόν τον πόλεμο, εμείς δεν επιλέξαμε αυτόν τον πόλεμο»

Ανέφερε δε ότι πριν από πέντε ημέρες, η μεραρχία του «έλαβε μια σημαντική αποστολή, να πάει και να τελειώσει αποφασιστικά τη Χαμάς»

Ο Κοέν λέει ότι τις τελευταίες πέντε ημέρες, «καταστρέψαμε μεγάλο μέρος των δυνατοτήτων της Χαμάς, επιτεθήκαμε στις στρατηγικές εγκαταστάσεις της, όλη τη συστοιχία εκρηκτικών της, τις υπόγειες σήραγγές της και άλλες εγκαταστάσεις που καταστρέψαμε πλήρως».

Καταλήγοντας είπε ότι πρόκειται για ένα «μακρύ έργο» και ότι πρόκειται για «έναν πόλεμο για την ύπαρξη του κράτους του Ισραήλ - και θα νικήσουμε».

The eyes of the whole world are on us, the nation of Israel trusts us and stands behind us

