IDF: Καταλάβαμε οχυρό της Χαμάς στην Τζαμπαλίγια και σκοτώσαμε περίπου 50 τρομοκράτες

Οι Ισραηλινές Δυνάμεις Άμυνας ανακοίνωσαν ότι τα χερσαία στρατεύματα έθεσαν υπό τον έλεγχό τους ένα «στρατιωτικό οχυρό» της Χαμάς στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας και σκότωσαν περίπου 50 τρομοκράτες κατά τη διάρκεια των σημερινών επιχειρήσεων.

«Δυνάμεις πεζικού και άρματα μάχης, με επικεφαλής την Ταξιαρχία Γκιβάτι, κατέλαβαν το συγκρότημα στη δυτική Τζαμπαλίγια, το οποίο χρησιμοποιείται από το Τάγμα Τζαμπαλίγια της Χαμάς.

Το συγκρότημα περιλαμβάνει σήραγγες και θέσεις εκτόξευσης πυραύλων, καθώς και χώρους αποθήκευσης όπλων», ανέφεραν οι IDF.

Σύμφωνα με τις IDF, τα στρατεύματα συγκρούστηκαν με τη Χαμάς στο συγκρότημα, σκοτώνοντας «πολυάριθμους» τρομοκράτες, ενώ η Πολεμική Αεροπορία έπληξε χώρους και άλλους πράκτορες στην περιοχή.

Μετά την κατάληψη του χώρου, τα στρατεύματα εντόπισαν και αργότερα κατέστρεψαν τις εισόδους των τούνελ και των όπλων.

