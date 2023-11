Βίντεο από την πυραυλική επίθεση των Χούθι στο Ισραήλ

Οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν αντάρτες Χούθι δημοσίευσαν βίντεο που δείχνει εκτοξεύσεις πυραύλων και drone από την Υεμένη που πραγματοποίησαν χθες κατά του Ισραήλ.

Ορισμένα από τα βλήματα αναχαιτίστηκαν από ισραηλινά συστήματα αεράμυνας και από μαχητικά πολεμικά αεροσκάφη, ενώ τουλάχιστον ένας αναφέρθηκε ότι προσγειώθηκε στην έρημο της Ιορδανίας.

Το IDF είπε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για τους ισραηλινούς αμάχους εν μέσω των επιθέσεων, καθώς οι πύραυλοι και τα drones αναχαιτίστηκαν πάνω από την Ερυθρά Θάλασσα.

Houthis publish a video showing the missile and drone launches from Yemen at Israel yesterday. Not one reached their target. pic.twitter.com/hefOe8Mooa