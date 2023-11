IDF για επίθεση σε Τζαμπαλίγια: Εντοπίστηκαν τρομοκράτες σε πολυώροφο κτίριο και τούνελ

Για «κέντρο τρομοκρατών» σε πολυώροφο κτίριο και δίκτυο σηράγγων της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς κάνουν λόγο οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF), αναφερόμενες στο αεροπορικό πλήγμα στα περίχωρα της πόλης της Γάζας, Τζαμπαλίγια, το απόγευμα της Τρίτης.

«Κατά τη διάρκεια των μαχών χθες (Τρίτη), τα στρατεύματα των IDF αναγνώρισαν αρκετούς τρομοκράτες της Χαμάς που εγκλωβίστηκαν σε ένα πολυώροφο κτίριο - που βρισκόταν κοντά σε σχολείο, ιατρικό κέντρο και κυβερνητικά γραφεία - στην περιοχή Τζαμπαλίγια στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας. Τα στρατεύματα των IDF ζήτησαν από την IAF (Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία) να χτυπήσει τους τρομοκράτες» αναφέρεται.

Σύμφωνα με το BBC ο εκπρόσωπος των IDF δήλωσε ότι το χτύπημα έγινε ανάμεσα τα κτήρια με στόχο το σύμπλεγμα τούνελ που βρισκόταν από κάτω τους. Μίλησε για ένα «τεράστιο υπόγειο συγκρότημα σηράγγων» που είχε στοχοποιηθεί. Η κατάρρευση των τούνελ ήταν αυτή που προκάλεσε την κατάρρευση των κτηρίων, είπε ακόμα, προσθέτοντας ότι «αυτό δεν μπορούσε να αποφευχθεί».

Κατά τον ίδιο το χτύπημα έγινε με περισσότερες από μια βόμβες χωρίς, όμως, να δώσει περισσότερες πληροφορίες και κατέληξε ότι η βόρεια Γάζα είναι «η καρδιά της Χαμάς».

Χθες, τρομοκράτες της Χαμάς ανέφεραν ότι υπήρξαν τουλάχιστον έξι αεροπορικές επιδρομές στην Τζαμπαλίγια, σκοτώνοντας περισσότερους από 50 ανθρώπους και τραυματίζοντας περίπου 150 άτομα.

🔴 Additional documentation from the Hamas base that operated under a building in Jabaliya, the rocket blew up the building and the headquarters below and buried a lot of Hamas terrorists under it. pic.twitter.com/k1tLiZdlQ1