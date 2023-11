Τρομοκράτης της Χαμάς περιγράφει πώς σκότωσε μικρά παιδιά (vid)

Η δολοφονία αμάχων, ακόμα και παιδιών, ήταν η αποστολή των τρομοκρατών της Χαμάς κατά την εισβολή τους στο ισραηλινό έδαφος την 7η Οκτωβρίου.

Οι Ισραηλινές Δυνάμεις Άμυνας (IDF) έδωσαν την Τετάρτη στη δημοσιότητα βίντεο στο οποίο στέλεχος της τρομοκρατικής οργάνωσης, ονόματι Αμέρ Αμπού Γκόσα, μέλος της ομάδας κομάντο Νάκμπα, παραδέχθηκε κατά τη διάρκεια της ανάκρισής του από την ισραηλινή υπηρεσία Ασφαλείας Σιν Μπετ πως η μοναδική αποστολή τους ήταν να σκοτώσουν.

«Η μοναδική αποστολή μας ήταν να σκοτώσουμε, όχι να απαγάγουμε. Να σκοτώσουμε κάθε άτομο που βλέπαμε και να επιστρέψουμε στη Γάζα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Περιγράφοντας την ημέρα της σφαγής, είπε πως ομάδα τρομοκρατών κινήθηκε προς το κιμπούτς Κφαρ Άζα με τζιπ και στη συνέχεια εισέβαλε στον οικισμό αφού ένας εξ αυτών ανατίναξε την πύλη με εκρηκτικό μηχανισμό. Μέσα στον οικισμό, οι τρομοκράτες πήγαιναν από σπίτι σε σπίτι βάζοντας τους φωτιά και πυροβολώντας με τα Καλάσνικόφ τους όποιον έβρισκαν μπροστά τους ή ρίχνοντας χειροβομβίδες.

Σε ένα σημείο της ανάκρισης, ο συλληφθείς τρομοκράτης περιγράφει πως όταν εισέβαλε σε ένα σπίτι άκουσε κλάματα μικρών παιδιών από το δωμάτιο ασφάλειας και πυροβόλησε στην πόρτα. Οι φωνές σίγησαν και συμπέρανε ότι τα παιδιά σκοτώθηκαν.

Σε ερώτηση γιατί σκότωσαν γυναίκες και παιδιά ο τρομοκράτης απάντησε πως «μας είπαν ότι όλοι οι έποικοι ήταν στρατιώτες».

Όταν καλείται να απαντήσει σχετικά με το τι διαφοροποιεί τη Χαμάς από τον ISIS, ο τρομοκράτης δεν βρίσκει κάτι να πει και, μάλιστα, αναφέρει ότι έχει δει πράγματα που ξεπερνούν τη φρίκη του Ισλαμικού Κράτους.

Τέλος, ο τρομοκράτης καλείται να απαντήσει στο αν οι γονείς τους είναι περήφανοι για εκείνον. «Ο πατέρας μου δεν ξέρει καν ότι είμαι στη Χαμάς», ανέφερε, επισημαίνοντας πως αν το ήξερε θα τον σκότωνε για όσα έχει κάνει.

Hamas terrorist confirms: Their mission is simply to kill. pic.twitter.com/sHfvhIOssl