ΥΠΕΞ Βρετανίας: Το πέρασμα της Ράφα στη Γάζα είναι πιθανό να ανοίξει για τους ξένους υπηκόους

Το συνοριακό πέρασμα της Ράφα μεταξύ της Αιγύπτου και της Γάζας αναμένεται να ανοίξει την Τετάρτη, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών, Τζέιμς Κλίβερλι σε ανάρτησή του στο X.

«Το πέρασμα της Ράφα είναι πιθανό να ανοίξει σήμερα για μια πρώτη ομάδα ξένων υπηκόων», ανέφερε.

Όπως συμπλήρωσε, «ομάδες του Ηνωμένου Βασιλείου είναι έτοιμες να βοηθήσουν τους Βρετανούς υπηκόους μόλις μπορέσουν να φύγουν. Είναι ζωτικής σημασίας να μπορεί να εισέλθει στη Γάζα το συντομότερο δυνατό η σωτήρια ανθρωπιστική βοήθεια».

