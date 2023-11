Ισραηλινό ΥΠΕΞ: Η Βολιβία συντάσσεται με τη Χαμάς και «παραδίδεται στην τρομοκρατία»

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ισραήλ Λιόρ Χαιάτ ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ότι η απόφαση της Βολιβίας να διακόψει τις διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ σημαίνει πως η χώρα «παραδίδεται στην τρομοκρατία και στο καθεστώς των Αγιατολάχ στο Ιράν».

«Με αυτό το βήμα, η κυβέρνηση της Βολιβίας συντάσσεται με την τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς, η οποία δολοφόνησε περισσότερους από 1.400 Ισραηλινούς και απήγαγε 240 άτομα, συμπεριλαμβανομένων παιδιών, γυναικών, ηλικιωμένων και βρεφών.

Το Ισραήλ καταδικάζει [το γεγονός ότι] η Βολιβία υποστηρίζει την τρομοκρατία και παραδίδεται στο ιρανικό καθεστώς», αναφέρει μεταξύ άλλων ο εκπρόσωπος.

The government of Bolivia's decision to cut diplomatic ties with Israel is a surrender to terrorism and to the Ayatollah’s regime in Iran.

By taking this step, the Bolivian government is aligning itself with the Hamas terrorist organization, which slaughtered over 1,400 Israelis… pic.twitter.com/gqTdq58VUC