Ισραήλ: Ρουκέτα της Χαμάς εξερράγη σε αυτοκινητόδρομο (vid)

Σε αυτοκινητόδρομο του Ισραήλ εξερράγη ρουκέτα που εκτόξευσε η Χαμάς, όπως φαίνεται σε βίντεο που αναρτήθηκε στη σελίδα του κράτους του Ισραήλ στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter).

Η ρουκέτα κατέπεσε στο μέσο του δρόμου την ώρα που διέρχονταν αυτοκίνητα και από θαύμα δεν υπήρξαν θύματα, μόνο μικροτραυματισμοί.

Οι ισραηλινές Αρχές καλούν τους πολίτες να εφαρμόζουν τις οδηγίες που δίνονται από την ισραηλινή Πολιτική Προστασία, καθώς όπως τονίζεται χαρακτηριστικά, μπορούν να σώσουν ζωές.

This is footage of a Hamas rocket which exploded in the middle of a major highway in Israel.



Miraculously there were only minor injuries.



Israelis please pay attention to the guidelines of the Home Front Command.



They can save lives. pic.twitter.com/YAOtEEBDqq