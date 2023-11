Α. Μπλίνκεν: Δεν είναι ξεκάθαρο ακόμη το μέλλον της Γάζας εφόσον εκδιωχθεί η Χαμάς

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν, σε ακρόασή του ενώπιον της Επιτροπής Πιστώσεων της Γερουσίας την Τρίτη δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον, μαζί με άλλες χώρες, εξετάζουν μια σειρά από πιθανά σενάρια για το μέλλον της Λωρίδας της Γάζας, από τη στιγμή που η Χαμάς θα απομακρυνθεί από τον έλεγχο του παλαιστινιακού θύλακα. Το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν θα συνεχιστεί η εξουσία της Χαμάς στην περιοχή, όμως ούτε το Ισραήλ θέλει να αναλάβει τον έλεγχο εκεί, ανέφερε ο επικεφαλής του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Testified before the Senate Appropriations Committee on critical national security funding needs for the 2024 fiscal year. To advance America’s national security, our defense, diplomacy and development must work hand-in-hand and we must continue to lead from a source of strength. pic.twitter.com/0DTxDLo1ft