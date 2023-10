Ισραήλ: Νεκρός ακόμη ένας διοικητής της Χαμάς - Έτοιμοι για πόλεμο σε πολλά μέτωπα

Νεκρός είναι ακόμη ένας διοικητής της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας από πυρά Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων, αναφέρουν οι Times of Israel. Από την πλευρά του, το Ισραήλ είναι προετοιμασμένο να πολεμήσει σε δύο ή περισσότερα μέτωπα, δήλωσε την Κυριακή 15 Οκτωβρίου ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, ναύαρχος Ντάνιελ Χαγκάρι, τονίζοντας ότι την ένταση στα σύνορα του Λιβάνου κλιμακώνει η φιλοϊρανική οργάνωση Χεζμπολάχ, για να παρακωλύσει την επίθεση του Ισραήλ στην Γάζα, όπως αναφέρει το Reuters.

Ο στρατιωτικός εκπρόσωπος δήλωσε ότι περισσότεροι από 600.000 κάτοικοι της Γάζας μετακινήθηκαν προς νότον μετά την σχετική ανακοίνωση του Ισραήλ, εν όψει της χερσαίας επιχείρησης.

Οι ισραηλινές αρχές ενημέρωσαν τις οικογένειες 155 ανθρώπων που κρατούνται όμηροι στην Γάζα, δήλωσε ο εκπρόσωπος και πρόσθεσε ότι 289 ισραηλινοί στρατιώτες σκοτώθηκαν όταν η Χαμάς εξαπέλυσε την επίθεση κατά ισραηλινών κοινοτήτων γύρω από την Γάζα στις 7 Οκτωβρίου.

Με το δάχτυλο στη σκανδάλη ο ισραηλινός στρατός - Συγκρούσεις στα σύνορα με τον Λίβανο

Στο μεταξύ, οι Ισραηλινές Δυνάμεις Άμυνας αναμένουν την «πολιτική απόφαση» για να προχωρήσουν στη χερσαία επιχείρησή τους στη Λωρίδα της Γάζας, η οποία βομβαρδίζεται συνεχώς σε αντίποινα για τις επιδρομές εναντίον αμάχων των τρομοκρατών της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου. «Η Χαμάς νόμιζε ότι θα διαλυθούμε αλλά εμείς θα τη συντρίψουμε», διαμηνύει ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Το Ισραήλ έχει καλέσει τους κατοίκους του βόρειου τμήματος του πολιορκημένου θύλακα (περίπου 1,1 εκατ. άνθρωποι) να φύγουν προς τα νότια, δηλώντας ότι στοχεύει την πόλη της Γάζας ώστε να καταστρέψει το επιχειρησιακό κέντρο της ισλαμιστικής τρομοκρατικής οργάνωσης.

Σε δύο διαφορετικές συνεντεύξεις Τύπου που παραχώρησαν, οι εκπρόσωποι του στρατού Ρίτσαρντ Χεχτ και Ντάνιελ Χαγκάρι, είπε ότι πριν από οποιαδήποτε χερσαία επιχείρηση θα πρέπει να προηγηθεί μια «πολιτική απόφαση».

«Θα έχουμε συνομιλίες με την πολιτική ηγεσία», είπε ο Χεχτ.

Νωρίτερα, ο υπουργός Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ συζήτησε το θέμα της εκκένωσης της Λωρίδας της Γάζας και «ανθρωπιστικά ζητήματα» με Αμερικανούς γερουσιαστές, όπως ανακοίνωσε το γραφείο του. Ο υπουργός υπογράμμισε «τη στρατιωτική ισχύ» του Ισραήλ και την «αποφασιστικότητά του να καταστρέψει τον εχθρό», προστίθεται σε αυτήν την ανακοίνωση.

Εκπρόσωποι του στρατού είχαν πει προηγουμένως σε δημοσιογράφους ότι ο στόχος των επιχειρήσεων στη Γάζα είναι η καταστροφή του δικτύου της Χαμάς, ώστε να μην μπορεί να διεξάγει άλλες επιθέσεις στο μέλλον. Σύμφωνα με τον Χεχτ, στο στόχαστρο βρίσκεται ο επικεφαλής της τρομοκρατικής οργάνωσης στη Γάζα, Γιαχία Σινουάρ, επειδή πιστεύεται ότι ήταν ο «εγκέφαλος» των επιθέσεων της 7ης Οκτωβρίου: «Είναι προγραμμένος και θα φτάσουμε σ’ αυτόν», είπε.

Νετανιάχου: Θα συντρίψουμε τη Χαμάς

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου συγκάλεσε σήμερα, για πρώτη φορά, συνεδρίαση του διευρυμένου υπουργικού συμβουλίου εκτάκτου ανάγκης, υπογραμμίζοντας ότι η εθνική ενότητα που επιδεικνύουν οι Ισραηλινοί στέλνει ένα μήνυμα, στο εσωτερικό και το εξωτερικό της χώρας.

«Η Χαμάς νόμιζε ότι θα διαλυθούμε αλλά εμείς θα συντρίψουμε τη Χαμάς», είπε ο Νετανιάχου στους υπουργούς του. «Οι ισραηλινές δυνάμεις γνωρίζουν ότι ολόκληρη η χώρα είναι στο πλευρό τους και κατανοούν ότι αυτή είναι μια αποφασιστική στιγμή», πρόσθεσε.

Η συνεδρίαση γίνεται στην έδρα του στρατού στο Τελ Αβίβ και ξεκίνησε με τους υπουργούς να τηρούν ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των 1.300 Ισραηλινών που σκοτώθηκαν στην επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου.

Επικίνδυνη κλιμάκωση στα σύνορα με τον Λίβανο

Η ένταση αυξάνεται επικίνδυνα στα σύνορα του Ισραήλ με τον Λίβανο, όπου αυξάνονται τα τελευταία 24ωρα οι συγκρούσεις ανάμεσα στην τρομοκρατική οργάνωση Χεζμπολάχ και τον ισραηλινό στρατό, τροφοδοτώντας τις ανησυχίες για τοπική κλιμάκωση του πολέμου ανάμεσα στο Ισραήλ και την Χαμάς.

Το Ισραήλ δήλωσε σήμερα ότι δεν θέλει πόλεμο στα σύνορά του με τον Λίβανο.

«Δεν ενδιαφερόμαστε για πόλεμο στον βορρά, δεν θέλουμε κλιμάκωση της κατάστασης», δήλωσε ο ισραηλινός υπουργός Αμυνας Γιόαβ Γκάλαντ διευκρινίζοντας ωστόσο ότι «αν η Χεζμπολάχ επιλέξει τον δρόμο του πολέμου, θα πληρώσει πολύ βαρύ τίμημα».

Η Ουάσινγκτον εξέφρασε ανησυχία για «κλιμάκωση» και «πιθανή εμπλοκή του Ιράν». Η Τεχεράνη, χορηγός και σύμμαχος της Χεζμπολάχ, απηύθυνε άλλωστε προειδοποίηση σήμερα κατά ενδεχόμενης «διεύρυνσης της σύρραξης».

Στην λιβανοϊσραηλινή μεθόριο, οι ανταλλαγές πυρών και από τις δύο πλευρές των συνόρων και οι απόπειρες διείσδυσης στο Ισραήλ ενόπλων Παλαιστινίων συμμάχων της Χεζμπολάχ πληθαίνουν.

Η σημερινή ημέρα χαρακτηρίσθηκε από την αύξηση των πολεμικώνεπιχειρήσεων. Ισραηλινός άμαχος σκοτώθηκε και πολλοί τραυματίσθηκαν στην Στούλα του βόρειου Ισραήλ, από επίθεση με πύραυλο την ευθύνη για την οποία την ευθύνη ανέλαβε η Χεζμπολάχ.

Ο ισραηλινός στρατός απάντησε βάλλοντας κατά θέσεων της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο και έκλεισε την συνοριακή ζώνη για τους πολίτες σε ακτίνα τεσσάρων χιλιομέτρων.

Η Χεζμπολάχ ανέλαβε με ανακοίνωσή της την ευθύνη για νέα επίθεση στην ζώνη της Χανίτα του βορείου Ισραήλ με κατευθυνόμενους πυραύλους υποστηρίζοντας ότι προκάλεσε απώλειες στις «τάξεις του εχθρού».

Παράλληλα, η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς, οι Ταξιαρχίες Εζεντίν αλ-Κάσαμ, ανακοίνωσε ότι εκτόξευσε 20 ρουκέτες από τον Λίβανο κατά δύο εβραϊκών οικισμών.

Ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη πλήττουν θέσεις της Χεζμπολά στον Λίβανο και ανταλλαγή πυρών έγινε στα σύνορα, ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός.

Ανησυχίες για νέο μέτωπο

Η αύξηση της έντασης δημιουργεί φόβους για το άνοιγμα νέου μετώπου με την είσοδο της φιλοϊρανικής Χεζμπολάχ στην σύρραξη, πράγμα που μπορεί να σύρει σε πόλεμο και τον Λίβανο.

Απέναντι στο φάσμα μίας γενικευμένης ανάφλεξης, πληθύνονται οι εκκλήσεις από όλες τις πλευρές προς τον Λίβανο, καθημαγμένο από τους πολέμους με το Ισραήλ και μία βαθιά κοινωνική και οικονομική κρίση, να μείνει στο περιθώριο της σύρραξης.

Η Γαλλία κάλεσε χθες τη Χεζμπολάχ και το Ιράν να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση ώστε να αποφευχθεί το άνοιγμα νέου μετώπου στην περιοχή. Η Ουάσινγκτον έχει επίσης προειδοποιήσει την Χεζμπολάχ να μην λάβει μία «κακή απόφαση».

Τις πρώτες ημέρες της σύρραξης, η επέμβαση της Χεζμπολάχ παρέμεινε αρκετά περιορισμένη. Αλλά πολλοί αναλυτές θεωρούν ότι μία χερσαία εισβολή του Ισραήλ στην Λωρίδα της Γάζας θα μπορούσε να αποτελέσει το έναυσμα για την επέμβαση της Χεζμπολάχ.

Όλες οι εξελίξεις λεπτό προς λεπτό

23:51 Γκουτέρες σε τρομοκράτες της Χαμάς: Απελευθερώστε όλους τους ομήρους

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, καλεί τη Χαμάς να απελευθερώσει αμέσως και άνευ όρων όλους τους ομήρους και το Ισραήλ να επιτρέψει «ταχεία και ανεμπόδιστη πρόσβαση ανθρωπιστικής βοήθειας» στη Λωρίδα της Γάζας.

23:36 Λευκός Οίκος: Ο Μπάιντεν δεν θα επισκεφθεί το Ισραήλ

Ο Λευκός Οίκος αναφέρει ότι ο Μπάιντεν δεν θα δεχθεί πρόσκληση επίσκεψης αλληλεγγύης από τον Νετανιάχου.

22:43 Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις: Σκοτώσαμε ανώτερο διοικητή της Χαμάς στη νότια Γάζα

Έναν ανώτερο διοικητή της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, τον Muataz Eid, επικεφαλής της νότιας περιφέρειας εθνικής ασφάλειας της τρομοκρατικής οργάνωσης, χτύπησαν οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις.

חוסל מפקד המחוז הדרומי בביטחון הלאומי של חמאס; צה"ל ממשיך לתקוף מטרות רבות בצפון רצועת עזה:



מטוסי קרב, מסוקי קרב וכלי טיס של צה"ל ממשיכים לתקוף בעוצמה יעדי טרור ברצועת עזה. במהלך היום צה"ל תקף כ-250 מטרות צבאיות כאשר מרביתן בצפון הרצועה >> pic.twitter.com/VeGELCV5yt — דובר צה״ל דניאל הגרי - Daniel Hagari (@IDFSpokesperson) October 15, 2023

22:36 Οι Ένοπλες Δυνάμεις πραγματοποιούν αεροπορικές επιδρομές κατά της Χεζμπολάχ

Οι νέες επιδρομές των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων έρχονται μετά την εκτόξευση τουλάχιστον έξι αντιαρματικών κατευθυνόμενων πυραύλων από την τρομοκρατική ομάδα εναντίον μιας ισραηλινής πόλης.

22:26 Ο Νετανιάχου προσκαλεί τον Μπάιντεν για επίσκεψη αλληλεγγύης στο Ισραήλ αυτή την εβδομάδα

Τον Αμερικανό πρόεδρο προσκαλεί ο Ισραηλινός πρωθυπουργός στο Ισραήλ. Το γραφείο του Νετανιάχου και ο Λευκός Οίκος εξετάζουν τις λεπτομέρειες και εξετάζουν θετικά την πρόσκληση.

22:16 Πρόεδρος Ισραήλ: Οι τρομοκράτες είχαν εγχειρίδια για το πώς να βασανίζουν και να απαγάγουν ανθρώπους

Εγχειρίδια για το πώς να βασανίζουν και να απαγάγουν ανθρώπους είχαν οι τρομοκράτες της Χαμάς, είπε ο πρόεδρος του Ισραηλινού Κράτους. Κατά τη διάρκεια της επίθεσης στις ισραηλινές συνοριακές κοινότητες, οι τρομοκράτες σκότωσαν περίπου 1.300 ανθρώπους, οι περισσότεροι από τους οποίους ήταν πολίτες, και πήραν τουλάχιστον 155 ομήρους, πολλοί από αυτούς ηλικιωμένοι ή παιδιά, διευκρίνισε ο Ιτσχάκ Χέρτζογκ.

21:53 Συναντήσεις Νετανιάχου με επικεφαλής των στρατιωτικών υπηρεσιών

Συναντήσεις με κορυφαίους στρατιωτικούς και επικεφαλής των υπηρεσιών πληροφοριών πραγματοποιηθεί ο πρωθυπουργός του Ισραήλ.

21:36 Μακρόν: Προειδοποίησε τον Ιρανό ομόλογό του έναντι οποιασδήποτε κλιμάκωσης ή επέκτασης της σύρραξης

Ο πρόεδρος της Γαλλίας προειδοποίησε τον Ιρανό ομόλογό του σε τηλεφωνική του επικοινωνία έναντι οποιασδήποτε κλιμάκωσης ή επέκτασης της σύρραξης ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς «κυρίως στον Λίβανο». «Υπενθύμισε την ανάγκη όλοι να καταδικάσουν απερίφραστα τις τρομοκρατικές επιθέσεις της Χαμάς στο Ισραήλ, το δικαίωμα του Ισραήλ να αμυνθεί και να εξουδετερώσει τις τρομοκρατικές ομάδες που χτύπησαν τον πληθυσμό του».

21:03 Επιμένει το Ιράν: Οι ΗΠΑ θα υποστούν σημαντικές ζημιές εάν επεκταθεί ο πόλεμος στη Γάζα

Σημαντικές ζημιές θα υποστούν οι ΗΠΑ εάν ο πόλεμος στη Γάζα εξελιχθεί σε μεγαλύτερη σύγκρουση, επιμένει ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Χοσεΐν Αμιραμπντολαχιάν. «Έχουμε μεταφέρει το μήνυμά μας στο σιωνιστικό καθεστώς μέσω των συμμάχων του ότι αν δεν σταματήσουν τις θηριωδίες τους στη Γάζα, το Ιράν δεν μπορεί απλά να παραμείνει παρατηρητής», είπε.

20:33 ΥΠΕΞ Γαλλίας: 19 νεκροί Γάλλοι πολίτες σε επιθέσεις της Χαμάς

Ο αριθμός των νεκρών Γάλλων πολιτών από τις επιθέσεις των τρομοκρατών της Χαμάς, στο Ισραήλ, αυξήθηκε σε 19, ενώ 13 άλλοι αγνοούνται ακόμη και ενδέχεται να έχουν κρατηθεί όμηροι.

20:06 Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις: Ολοκληρώνουμε τις προετοιμασίες μας για συντονισμένη επίθεση

Τις προετοιμασίες τους για μια «συντονισμένη επίθεση από αέρος, θαλάσσης και ξηράς» ολοκληρώνουν οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις, όπως αναφέρουν με σχετική ανακοίνωσή τους. Σύμφωνα με τους «Times of Israel», ο αρχηγός των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων λέει ότι ο στρατός θα εισέλθει σύντομα στη Λωρίδα της Γάζας για να αποδεκατίσει την τρομοκρατική ομάδα της Χαμάς.

19:56 Πόλεμος στο Ισραήλ -Ειρηνευτικές δυνάμεις του ΟΗΕ στον Λίβανο: Η βάση μας χτυπήθηκε από πυραύλους, χωρίς τραυματισμούς

Η βάση των ειρηνευτικών δυνάμεων του ΟΗΕ στον Λίβανο (UNIFIL) χτυπήθηκε από πυρά ρουκετών, αλλά δεν υπάρχουν τραυματίες.

19:44 Μπάιντεν: Συνομίλησε με τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν συνομίλησε και σήμερα με τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς σχετικά με την ανθρωπιστική βοήθεια προς τη Λωρίδα της Γάζας.

19:34 Συνεχίζει τις απειλές το Ιράν: Δεν μπορούμε να μείνουμε με σταυρωμένα τα χέρια

Συνεχίζει τις απειλές το Ιράν, αυτή τη φορά διαμηνύει ότι «δεν μπορούμε να μείνουμε με σταυρωμένα τα χέρια», «αν δεν σταματήσουν οι σιωνιστικές επιθέσεις, τα χέρια όλων των πλευρών στην περιοχή βρίσκονται στην σκανδάλη.

19:02 Πόλεμος στο Ισραήλ: Τα όπλα της Χαμάς που σκόρπισαν το θάνατο στο Φεστιβάλ

Όπλα των τρομοκρατών της Χαμάς συνέλεξε η ομάδα εξουδετέρωσης του ισραηλινού στρατού «καθαρίζοντας» τις περιοχές στις οποίες εισέβαλε η Χαμάς γύρω από τη Λωρίδα της Γάζας.

18:42 ΕΕ: Δικαίωμα του Ισραήλ να υπερασπιστεί τον εαυτό του σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο

Με τον πιο έντονο τρόπο καταδικάζει η ΕΕ τη Χαμάς για τις τρομοκρατικές επιθέσεις της στο Ισραήλ και την καλεί να απελευθερώσει τους ομήρους.

18:40 Σε καταφύγιο του Τελ Αβίβ ο πρέσβης των ΗΠΑ στο Ισραήλ

Σε καταφύγιο του Τελ Αβίβ πήγε για να προστατευθεί από τις ρουκέτες της Χαμάς ο πρέσβης των ΗΠΑ στο Ισραήλ, Τσακ Σούμερ.

18:31 Γερουσιαστές των ΗΠΑ θα επισκεφθούν τις επόμενες ημέρες Ισραήλ και Σ. Αραβία

Αντιπροσωπεία Αμερικανών γερουσιαστών θα ταξιδέψει στη Μέση Ανατολή για να ενθαρρύνει το Ισραήλ και τη Σαουδική Αραβία να συνεχίσουν τις συνομιλίες τους για την εξομάλυνση των σχέσεών τους.

18:03 Βίντεο: Στρατιωτικό ελικόπτερο του Ισραήλ εξουδετερώνει τρομοκράτες της Χαμάς

Η Ισραηλινή Αεροπορία δημοσίευσε για πρώτη φορά πλάνα από επιθετικά ελικόπτερα που χτύπησαν τρομοκράτες της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου.

New footage published by the military shows IAF combat helicopters striking and shooting at Palestinian terrorists infiltrating into Israel on the morning of October 7

17:48 Το Ισραήλ επιτίθεται σε στρατιωτικές υποδομές της Χεζμπολάχ στον Λίβανο

Επίθεση σε υποδομές των τρομοκρατών της Χεζμπολάχ στο Λίβανο με επιθετικά ελικόπτερα Apache πραγματοποιεί το Ισραήλ.

9 rockets were fired from Lebanon into Israeli territory.



The IDF Aerial Defense Array intercepted 5 rockets according to protocol.



The IDF is currently striking the launchsite in Lebanon.

⚡️View from southern Lebanon now pic.twitter.com/getK7uZKuP — War Monitor (@WarMonitors) October 15, 2023

17:43 Η Αεροπορία θα χτυπήσει «σκληρά» τη Χαμάς για να προετοιμάσει τη χερσαία επίθεση

Μαχητικά αεροσκάφη και drones θα χτυπήθηκαν «σκληρά» τη Γάζα για να απομακρύνουν όσο το δυνατόν περισσότερες απειλές προτού οι χερσαίες δυνάμεις ξεκινήσουν την αναμενόμενη επίθεσή τους.

17:42 Γιατί το Ισραήλ καθυστερεί τη χερσαία επέμβαση στη Γάζα

Τρεις είναι οι βασικοί λόγοι για τους οποίους το Ισραήλ καθυστερεί τη χερσαία επίθεσή του εναντίον της Χαμάς στη Γάζα, σύμφωνα με τον Βρετανό στρατιωτικό αναλυτή Σον Μπελ.

17:23 Η Ουάσιγκτον ανησυχεί για κλιμάκωση λόγω ενδεχόμενης εμπλοκής του Ιράν

Η ενδεχόμενη εμπλοκή του Ιράν στον πόλεμο στο Ισραήλ εγείρει ανησυχίες στην Ουάσιγκτον για πιθανή κλιμάκωση.

16:52 Ισραηλινός ΥΠΑΜ: Δεν θέλουμε πόλεμο στο βόρειο μέτωπο εάν η Χεζμπολάχ δείξει αυτοσυγκράτηση

Σειρήνες που προειδοποιούν για πιθανές επιθέσεις με ρουκέτες ηχούν στο βόρειο Ισραήλ για πέμπτη φορά το τελευταίο 24ωρο, ενώ ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Γιοάβ Γκαλάντ δήλωσε πως το Ισραήλ δεν θέλει πόλεμο στο βόρειο μέτωπο με την προϋπόθεση ότι η Χεζμπολάχ θα δείξει αυτοσυγκράτηση.

16:50 ΥΠΕΞ στους Έλληνες πολίτες: Να αποφεύγετε τις επισκέψεις σε Ισραήλ, Παλαιστινιακά Εδάφη και Λίβανο

Να αποφεύγουν οι Έλληνες πολίτες τις επισκέψεις στο Ισραήλ, τα Παλαιστινιακά Εδάφη και τον Λίβανο, συνιστά σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Εξωτερικών.

16:43 Ισραήλ: Εκκενώνεται το Σντερότ ενόψει της χερσαίας επιχείρησης στη Γάζα

Η εκκένωση δεν είναι υποχρεωτική αλλά «συστήνεται θερμά» ενόψει της χερσαίας επιχείρησης του στρατού στη Γάζα, αναφέρει η δημοτική αρχή της πόλης του νοτίου Ισραήλ.

16:36 Νέες απειλές από το Ιράν: Κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί τον έλεγχο της κατάστασης αν γίνει επίθεση στη Γάζα

Ο ΥΠΕΞ του Ιράν, ο οποίος συναντήθηκε και με τον επικεφαλής της Χαμάς, ισχυρίστηκε ότι «κανείς δεν θα μπορούσε να εγγυηθεί τον έλεγχο της κατάστασης» εάν το Ισραήλ προχωρήσει σε χερσαία επιχείρηση στη Λωρίδα της Γάζας.

16:00 Τρομοκράτης της Χαμάς που έχει εισβάλει σε κιμπούτς στο νότιο Ισραήλ πέφτει νεκρός από τα πυρά των Ισραηλινών στρατιωτών.

#BREAKING: New bodycam footage from a terrorist raid in an Israeli town shows the moment that the @IDF showed up.

15:58 Έκκληση στη συγγραφέα του Χάρι Πότερ για την 12χρονη με αυτισμό που απήχθη από τη Χαμάς

Έκκληση προς τη συγγραφέα του Χάρι Πούτερ, Τζόαν Ρόουλινγκ, προκειμένου να βρεθεί το 12χρονο κορίτσι με αυτισμό που απήχθη μέσα από το σπίτι της από τρομοκράτες της Χαμάς.

This beautiful 12 year old girl with autism was kidnapped from her home by Hamas terrorists and was taken to Gaza.



Noya, is sensitive, kind, funny and a massive Harry Potter fan. @jk_rowling can you help us get her story out?



Share this and help us bring Noya home ♥️…

15:29 Συγκλονίζει το βίντεο του CNN με τις εφιαλτικές στιγμές στο μουσικό φεστιβάλ

Οι εφιαλτικές στιγμές που έζησαν χιλιάδες νέοι και νέες στο μουσικό φεστιβάλ κατά τη διάρκεια της επιδρομής της Χαμάς αποτυπώνονται στο βίντεο του CNN.

15:24 Νετανιάχου: Θα συντρίψουμε τη Χαμάς

«Η Χαμάς νόμιζε ότι θα διαλυθούμε αλλά εμείς θα συντρίψουμε τη Χαμάς», δήλωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός κατά την πρώτη συνεδρίαση της κυβέρνησης εθνικής ενότητας.

14:38 Ισραήλ: Εκ νέου ήχησαν οι σειρήνες στο Τελ Αβίβ και τις γύρω περιοχές

Για άλλη μια φορά ήχησαν οι σειρήνες στο Τελ Αβίβ και τα γύρω προάστια, προειδοποιώντας για ενδεχόμενη επίθεση με ρουκέτες από την πλευρά της Γάζας.

14:19 Ισραηλινή Πρεσβεία: Η Χαμάς βάζει οδοφράγματα για να αποτρέψει την εκκένωση Παλαιστινίων αμάχων

«Υπάρχουν αποδείξεις ότι η Χαμάς βάζει οδοφράγματα για να αποτρέψει την εκκένωση Παλαιστινίων αμάχων από τη βόρεια προς τη νότια Γάζα», τονίζει σε ανάρτησή της η ισραηλινή Πρεσβεία στην Αθήνα.

Υπάρχουν αποδείξεις ότι η #Χαμάς βάζει οδοφράγματα για να αποτρέψει την εκκένωση Παλαιστινίων αμάχων από τη βόρεια προς τη νότια Γάζα.



Η Χαμάς υπερηφανεύεται ότι βάζει τους αμάχους σε κίνδυνο όμως είναι υπεύθυνη για τα θύματα αμάχων.



📸 @IDF#Hamas_is_ISIS pic.twitter.com/JGhlMPsgAy — Israel in Greece 🇮🇱🇬🇷 (@IsraelinGreece) October 15, 2023

Listen to this phone call.



A Gaza resident trying to evacuate southward tells an IDF Intelligence Officer about how Hamas is not letting them leave.

14:14 Ισραηλινός στρατός - Ντοκουμέντο: Η Χαμάς παίρνει τα κλειδιά των αυτοκινήτων των Παλαιστινίων για να μην φύγουν

Επιβεβαιώνονται οι ισχυρισμοί του ισραηλινού στρατού ότι οι τρομοκράτες της Χαμάς εμποδίζουν τους αμάχους Παλαιστίνιους να εκκενώσουν την περιοχή, ενόψει της έναρξης της χερσαίας επιχείρησης στη Γάζα.

13:54 Πάπας Φραγκίσκος: Έτοιμος να συναντήσει τους συγγενείς των Εβραίων ομήρων

«Μπορεί, στους αγνοούμενους, να υπάρχουν και Εβραιοαργεντινοί φίλοι μου», είπε ο Πάπας Φραγκίσκος.

13:36 Έληξε η διορία για εκκένωση των αμάχων - Προ των πυλών η επίθεση στη Γάζα

Έληξε στις 13:00 η διορία που είχε δώσει ο ισραηλινός στρατός στους κατοίκους της πόλης της Γάζας και του βόρειου τμήματος της Λωρίδας της Γάζας για να κατευθυνθούν προς το νότιο τμήμα του θύλακα μέσω ασφαλούς διαδρόμου. Θέμα χρόνου η επίθεση των ισραηλινών δυνάμεων από στεριά, αέρα και θάλασσα.

13:00 Αποκλεισμός των συνόρων με τον Λίβανο και εκούσιες παρεμβολές στο GPS στις ζώνες πυρός

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι απαγορεύει την πρόσβαση σε μια απόσταση 4 χιλιομέτρων από τα σύνορα με τον Λίβανο, ενώ εμποδίζει την ομαλή λειτουργία του GPS στο βόρειο Ισραήλ και στη Γάζα.

12:48 Μπλίνκεν: Πολύ παραγωγικός ο διάλογος με τον Μπιν Σαλμάν της Σαουδικής Αραβίας

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν, σε συνάντηση που είχε με τον Σαουδάραβα πρίγκιπα Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν το πρωί της Κυριακής, κάλεσε για πίεση απέναντι στη Χαμάς.

12:47 IDF: 126 οι Ισραηλινοί όμηροι της Χαμάς

Ο επιβεβαιωμένος αριθμός των Ισραηλινών ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς στη Γάζα είναι 126 άνθρωποι, ανακοίνωσαν οι ισραηλινές δυνάμεις.

IDF spokesman says families of 126 hostages held in Gaza have been notified



https://t.co/V2qOx0GzqL — Mike Walker (@New_Narrative) October 14, 2023

12:42 ΥΠΕΞ Βρετανίας: Ζητά αυτοσυγκράτηση από τον ισραηλινό στρατό

Η Βρετανία εξακολουθεί να στηρίζει το δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα, όμως προέτρεψε τη χώρα να δείξει αυτοσυγκράτηση στις στρατιωτικές επιχειρήσεις της εναντίον της Χαμάς, ώστε να ελαχιστοποιήσει τα θύματα μεταξύ των αμάχων, δήλωσε σήμερα ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών Τζέιμς Κλέβερλι.

12:15 Γερμανία: Οδηγία προς τους πολίτες να μην ταξιδεύουν στο Ισραήλ, τα Παλαιστινιακά Εδάφη και τον Λίβανο

Το υπουργείο Εξωτερικών της Γερμανίας προειδοποίησε την Κυριακή τους Γερμανούς πολίτες να μην ταξιδεύουν στο Ισραήλ, τα Παλαιστινιακά Εδάφη και τον Λίβανο, επικαλούμενο τον κίνδυνο επιθέσεων.