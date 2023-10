Το Ισραήλ έπληξε στόχους της Χεζμπολάχ στον Λίβανο

Επίθεση σε στρατιωτικές υποδομές της Χεζμπολάχ στον Λίβανο πραγματοποιεί το Ισραήλ, ενώ η Χαμάς εκτόξευσε 20 ρουκέτες στο κιμπούτς Χανίτα.

Σημειώνεται πως η επιχείρηση του Ισραήλ γίνεται την ίδια ώρα που η Χαμάς επιτίθεται στο Τελ Αβίβ με ρουκέτες.

Επιπλέον, η ισραηλινή πλευρά έλαβε αναφορές για πυροβολισμούς του Ισραηλινού στρατού, στα σύνορα του Λιβάνου. Οι ισραηλινές δυνάμεις απαντούν με πυρά.

⚡️Exchange of gunfire heard on the Lebanese border near Kiryat Shmona pic.twitter.com/3sDVT2C3MM