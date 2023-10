Βίντεο: Στρατιωτικό ελικόπτερο του Ισραήλ εξουδετερώνει τρομοκράτες της Χαμάς

Η Πολεμική Αεροπορία του Ισραήλ δημοσιεύει για πρώτη φορά πλάνα από επιθετικά ελικόπτερα που χτυπούν τρομοκράτες της Χαμάς κατά την πρώτη μέρα των επιχειρήσεων, στις 7 Οκτωβρίου.



Τα ελικόπτερα να χτυπούν τρομοκράτες της Χαμάς καθώς διέσχιζαν τα από τη Γάζα.

Το βίντεο δείχνει πυραύλους να χτυπούν αυτοκίνητα, φορτηγά, μοτοσυκλέτες και ανθρώπους να τρέχουν, καθώς οι πιλότοι αναφέρουν ότι εκατοντάδες ένοπλοι εισχωρούν στο Ισραήλ για να επιτεθούν σε κοντινές ισραηλινές κοινότητες.

Δείτε το βίντεο:

