Ισραηλινός στρατός - Ντοκουμέντο: Η Χαμάς παίρνει τα κλειδιά των αυτοκινήτων των Παλαιστινίων για να μην φύγουν

Επιβεβαιώνονται οι ισχυρισμοί του Ισραηλινού στρατού ότι οι τρομοκράτες της Χαμάς εμποδίζουν τους αμάχους Παλαιστινίους να εκκενώσουν την περιοχή, ενόψει της έναρξης της χερσαίας επιχείρησης στη Γάζα.

Συγκεκριμένα σε ηχητικό ντοκουμέντο που παρουσίασε ο ισραηλινός στρατός στον λογαριασμό που διατηρεί στο Twitter, ακούγεται ένας Παλαιστίνιος να λέει σε άνδρα των δυνάμεων του Ισραήλ «δε μας αφήνουν να φύγουμε», ενώ εκείνος τον ρωτάει «που ακριβώς βρίσκονται αυτοί που δε σας σταμάτησαν» για να πάρει την απάντηση «αυτοί που είναι κοντά στον σταθμό, παίρνουν τις ταυτότητες και τα κλειδιά των αυτοκινήτων». Στη συνέχεια ο Ισραηλινός στρατιώτης ρωτάει εάν αυτοί που δεν αφήνουν τον κόσμο να φύγει είναι η Χαμάς, παίρνοντας καταφατική απάντηση.

Ακούστε το ηχητικό:

Listen to this phone call.



A Gaza resident trying to evacuate southward tells an IDF Intelligence Officer about how Hamas is not letting them leave. pic.twitter.com/R9purqIZhs