Πόλεμος στο Ισραήλ

Οι Ισραηλινές Δυνάμεις Άμυνας αναμένουν την «πολιτική απόφαση» για να προχωρήσουν στη χερσαία επιχείρησή τους στη Λωρίδα της Γάζας, η οποία βομβαρδίζεται συνεχώς σε αντίποινα για τις επιδρομές εναντίον αμάχων των τρομοκρατών της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου. «Η Χαμάς νόμιζε ότι θα διαλυθούμε αλλά εμείς θα τη συντρίψουμε», διαμηνύει ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Το Ισραήλ έχει καλέσει τους κατοίκους του βόρειου τμήματος του πολιορκημένου θύλακα (περίπου 1,1 εκατ. άνθρωποι) να φύγουν προς τα νότια, δηλώντας ότι στοχεύει την πόλη της Γάζας ώστε να καταστρέψει το επιχειρησιακό κέντρο της ισλαμιστικής οργάνωσης.

Σύμφωνα με την υπηρεσία του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες (UNRWA), περίπου ένα εκατομμύριο είναι οι εσωτερικά εκτοπισμένοι στη Γάζα.

Σε δύο διαφορετικές συνεντεύξεις Τύπου που παραχώρησαν, οι εκπρόσωποι του στρατού Ρίτσαρντ Χεχτ και Ντάνιελ Χαγκάρι, είπε ότι πριν από οποιαδήποτε χερσαία επιχείρηση θα πρέπει να προηγηθεί μια «πολιτική απόφαση».

«Θα έχουμε συνομιλίες με την πολιτική ηγεσία», είπε ο Χεχτ.

Νωρίτερα, ο υπουργός Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ συζήτησε το θέμα της εκκένωσης της Λωρίδας της Γάζας και «ανθρωπιστικά ζητήματα» με Αμερικανούς γερουσιαστές, όπως ανακοίνωσε το γραφείο του. Ο υπουργός υπογράμμισε «τη στρατιωτική ισχύ» του Ισραήλ και την «αποφασιστικότητά του να καταστρέψει τον εχθρό», προστίθεται σε αυτήν την ανακοίνωση.

Εκπρόσωποι του στρατού είχαν πει προηγουμένως σε δημοσιογράφους ότι ο στόχος των επιχειρήσεων στη Γάζα είναι η καταστροφή του δικτύου της Χαμάς, ώστε να μην μπορεί να διεξάγει άλλες επιθέσεις στο μέλλον. Σύμφωνα με τον Χεχτ, στο στόχαστρο βρίσκεται ο επικεφαλής της τρομοκρατικής οργάνωσης στη Γάζα, Γιαχία Σινουάρ, επειδή πιστεύεται ότι ήταν ο «εγκέφαλος» των επιθέσεων της 7ης Οκτωβρίου: «Είναι προγραμμένος και θα φτάσουμε σ’ αυτόν», είπε.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου συγκάλεσε σήμερα, για πρώτη φορά, συνεδρίαση του διευρυμένου υπουργικού συμβουλίου εκτάκτου ανάγκης, υπογραμμίζοντας ότι η εθνική ενότητα που επιδεικνύουν οι Ισραηλινοί στέλνει ένα μήνυμα, στο εσωτερικό και το εξωτερικό της χώρας.

«Η Χαμάς νόμιζε ότι θα διαλυθούμε αλλά εμείς θα συντρίψουμε τη Χαμάς», είπε ο Νετανιάχου στους υπουργούς του. «Οι ισραηλινές δυνάμεις γνωρίζουν ότι ολόκληρη η χώρα είναι στο πλευρό τους και κατανοούν ότι αυτή είναι μια αποφασιστική στιγμή», πρόσθεσε.

Η συνεδρίαση γίνεται στην έδρα του στρατού στο Τελ Αβίβ και ξεκίνησε με τους υπουργούς να τηρούν ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των 1.300 Ισραηλινών που σκοτώθηκαν στην επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου.

- Ισχυρότατες ισραηλινές δυνάμεις έχουν συγκεντρωθεί στα σύνορα με τη Γάζα αναμένοντας το «πράσινο φως» για την επίθεση.

14:19 Ισραηλινή Πρεσβεία: Η Χαμάς βάζει οδοφράγματα για να αποτρέψει την εκκένωση Παλαιστινίων αμάχων

«Υπάρχουν αποδείξεις ότι η Χαμάς βάζει οδοφράγματα για να αποτρέψει την εκκένωση Παλαιστινίων αμάχων από τη βόρεια προς τη νότια Γάζα», τονίζει σε ανάρτησή της η ισραηλινή Πρεσβεία στην Αθήνα.

Listen to this phone call.



A Gaza resident trying to evacuate southward tells an IDF Intelligence Officer about how Hamas is not letting them leave. pic.twitter.com/R9purqIZhs