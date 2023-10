Σε καταφύγιο του Τελ Αβίβ ο πρέσβης των ΗΠΑ στο Ισραήλ

Σε καταφύγιο του Τελ Αβίβ πήγε για να προστατευθεί από τις ρουκέτες της Χαμάς ο πρέσβης των ΗΠΑ στο Ισραήλ, Τσακ Σούμερ.

Ο Σούμερ έβγαλε μια φωτογραφία από το καταφύγιο και σχολίασε χαρακτηριστικά:

«Ενώ βρισκόταν στο Τελ Αβίβ σήμερα, η αντιπροσωπεία μας μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε ένα καταφύγιο για να αποφύγει τους πυραύλους της Χαμάς. Αυτό δείχνει τι περνούν καθημερινά οι Ισραηλινοί. Πρέπει να παρέχουμε στο Ισραήλ την υποστήριξη που απαιτείται για να αμυνθεί», είπε ο Τσακ Σούμερ.

While in Tel Aviv today, our delegation was rushed to a shelter to wait out rockets sent by Hamas. It shows you what Israelis have to go through. We must provide Israel with the support required to defend itself. pic.twitter.com/wS3kq6xFVJ