Ισραήλ: Έκκληση στη συγγραφέα του Χάρι Πότερ για την 12χρονη με αυτισμό που απήχθη από τη Χαμάς

Έκκληση προς τη συγγραφέα του Χάρι Πότερ, Τζόαν Ρόουλινγκ, προκειμένου να βρεθεί το 12χρονο κορίτσι με αυτισμό που απήχθη μέσα από το σπίτι της από τρομοκράτες της Χαμάς, κάνει ο επίσημος λογαριασμός του κράτους του Ισραήλ στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter).

Όπως εξηγεί η 12χρονη Noya είναι ένα κορίτσι ευαίσθητο, ευγενικό, αστείο και φανατική θαυμάστρια του Χάρι Πότερ και γι αυτό ζητά από τη γνωστή συγγραφέα να διαδώσει την ιστορία της προκειμένου η νεαρή κοπέλα να γυρίσει σύντομα στο σπίτι της.

This beautiful 12 year old girl with autism was kidnapped from her home by Hamas terrorists and was taken to Gaza.



Noya, is sensitive, kind, funny and a massive Harry Potter fan. @jk_rowling can you help us get her story out?



Share this and help us bring Noya home ♥️… pic.twitter.com/MW4jKnz7Uc