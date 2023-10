The Times of Israel

Tις προετοιμασίες τους για μια «συντονισμένη επίθεση από αέρος, θαλάσσης και ξηράς» ολοκληρώνουν οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις, όπως αναφέρουν με σχετική ανακοίνωσή τους. Σύμφωνα με τους «Times of Israel», ο αρχηγός των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων λέει ότι ο στρατός θα εισέλθει σύντομα στη Λωρίδα της Γάζας για να αποδεκατίσει την τρομοκρατική ομάδα της Χαμάς.

«Η ευθύνη μας τώρα είναι να εισέλθουμε στη Γάζα, να πάμε στα μέρη όπου η Χαμάς προετοιμάζεται, δρα, σχεδιάζει, εξαπολύει. Να τους επιτεθούμε παντού, σε κάθε διοικητή, σε κάθε πράκτορα, να καταστρέψουμε τις υποδομές», είπε νωρίτερα σήμερα ο αρχηγός του επιτελείου των IDF αντιστράτηγος, Herzi Halevi σε στρατεύματα στο νότιο Ισραήλ.

«Με μια λέξη, για να νικήσουμ», προσέθεσε.

IDF: The Chief of the General Staff in a discussion with commanders and soldiers in the south: "I trust you, both in spirit and in strength, and in the State of Israel - everyone trusts us."



Israel Defence Forces are all set for a Ground Assault against Hamas in Gaza. pic.twitter.com/69Xk6kOwiu