Σειρήνες που προειδοποιούν για πιθανές επιθέσεις με ρουκέτες ηχούν σε όλο το βόρειο Ισραήλ την τελευταία ώρα.

Συγκεκριμένα, οι σειρήνες ηχούν στις πόλεις Ναχαρίγια, Ρος ΧαΝίκρα, Χανίτα, Σλόμι και Μπετζέτ.

Αυτή είναι η πέμπτη φορά μέσα στην ημέρα όπου ηχούν οι σειρήνες που προειδοποιούν για πιθανά χτυπήματα με κατευθυνόμενους αντιαρματικούς πυραύλους από τον Λίβανο.

Προς το παρόν, δεν υπάρχουν άμεσες αναφορές για τραυματισμούς ή ζημιές.

Το βίντεο φαίνεται να δείχνει να αναχαιτίζονται ρουκέτες πάνω από το βόρειο Ισραήλ.

