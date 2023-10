Πρόεδρος Ισραήλ: Οι τρομοκράτες είχαν εγχειρίδια για το πώς να βασανίζουν και να απαγάγουν ανθρώπους

Εγχειρίδια για το πώς να βασανίζουν και να απαγάγουν ανθρώπους είχαν οι τρομοκράτες της Χαμάς, όπως δήλωσε στο CNN ο πρόεδρος του Ισραηλινού Κράτους, Ιτσχάκ Χέρτζογκ, σύμφωνα με τους «Times of Israel».

«Αυτό βρέθηκε στο σώμα ενός από τους τρομοκράτες, αυτό είναι ένα βιβλιαράκι, αυτό το βιβλιαράκι είναι ένας κατάλογος οδηγιών, πώς να μπεις σε μη στρατιωτικές περιοχές, σε ένα κιμπούτς, σε μια πόλη, σε ένα μοσχάβ, πώς να εισβάλεις», λέει ο Ισραηλινός πρόεδρος.

«Και το πρώτο πράγμα που κάνεις όταν βρεις τους πολίτες, τους βασανίζεις. Αυτό είναι το φυλλάδιο, λέει ακριβώς πώς να τους βασανίσετε, πώς να τους απαγάγετε», προσθέτει, κρατώντας ένα αντίγραφο του φυλλαδίου.

Υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της επίθεσης στις ισραηλινές συνοριακές κοινότητες, οι τρομοκράτες σκότωσαν περίπου 1.300 ανθρώπους, οι περισσότεροι από τους οποίους ήταν πολίτες, και πήραν τουλάχιστον 155 ομήρους, πολλοί από αυτούς ηλικιωμένοι ή παιδιά, διευκρίνισε ο Ιτσχάκ Χέρτζογκ.

«Ποιοι είναι αυτοί οι όμηροι; Μωρά, έγκυες γυναίκες, ηλικιωμένοι με άνοια, ακόμη και με φροντιστές, οικογένειες, αθώοι πολίτες, από 36 έθνη - άνθρωποι σκοτώθηκαν ή απήχθησαν από 36 έθνη», λέει.

Αφηγείται επίσης μερικές από τις φρικαλεότητες που είδε ενώ περιόδευε σήμερα το πρωί στο Κιμπούτς Μπε'ερί, ένα από τα πιο σκληρά πληγέντα μέρη.

«Είδα τις πιο φρικτές σκηνές. Είδα το κρανίο της γυναίκας σε ένα σπίτι που επισκέφθηκα, ένα σπίτι που καταστράφηκε ολοσχερώς, καταστράφηκε ολοσχερώς. Και απλά της έκοψαν το κεφάλι», είπε.

It's hard to breathe here in Be'eri - along with all the other communities that were destroyed. The Garden of Eden turned into Hell. The horrific sights, the stench of death, homes burned and ruined, the walls that witnessed the slaughter of Jews in a brutal and vile murder spree… pic.twitter.com/22GyZNPHW5