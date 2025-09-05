Τι κρύβει το διπλό παιχνίδι της Dacia

Συνδυάζοντας ήπια υβριδικό σύστημα κίνησης το οποίο διαθέτει κινητήρα διπλού καυσίμου (βενζίνη/LPG) και «ηλεκτρική» τετρακίνηση, το κινητήριο σύνολο Hybrid-G 150 4x4, που λανσάρει σε παγκόσμια πρεμιέρα η Dacia, αποδεικνύει περίτρανα πως «value for money» δε σημαίνει απαραίτητα και εκπτώσεις σε θέματα προηγμένης τεχνολογίας και καινοτομίας.

Μόνο τυχαία δεν είναι η επιτυχία που σημειώνει τα τελευταία χρόνια η Dacia μετά από την ενσωμάτωσή της στο Renault Group. Χτίζοντας γερά θεμέλια πάνω στο value for money και επενδύοντας σε αξίες, όπως η λειτουργικότητα και η στιβαρότητα, έχει καταφέρει να γίνει μια ιδιαίτερα επιτυχημένη μάρκα μέσα στον γαλλικό όμιλο προσφέροντας μια άκρως ελκυστική γκάμα σύγχρονων μοντέλων με κορυφαία σχέση αξίας τιμής, τα περισσότερα από τα οποία έχουν καταφέρει να γίνουν best seller στις ευρωπαϊκές πωλήσεις λιανικής. Με αυτόν τον τρόπο, τελευταία χρόνια η Dacia έχει μια ξεκάθαρη απάντηση για τους πελάτες που αναζητούν οικονομικά προσιτά αυτοκίνητα, χωρίς όμως να κάνει εκπτώσεις σε θέματα ασφάλειας και τεχνολογίας.

Το πιο πρόσφατο παράδειγμα είναι το καινοτόμο σύστημα κίνησης Hybrid-G 150 4x4 που η Dacia λανσάρει άμεσα στο Duster και το Bigster, και το οποίο χαρακτηρίζεται από υβριδικό σύστημα κίνησης με τετρακίνηση (4x4) και διπλό καύσιμο (βενζίνη/υγραέριο LPG).

Στον εμπρός άξονα υπάρχει ένας 3κύλινδρος 1.2 turbo κινητήρας, με 48-βολτο ήπια υβριδικό σύστημα και ισχύ 103 kW (140 ίππων), τη στιγμή που ένας ηλεκτροκινητήρας 23 kW (31 ίππων) κινεί τους πίσω τροχούς. Έτσι η συνδυαστική ισχύς φτάνει τα 113 kW (154 ίπποι) με ροπή 230 Nm από τον θερμικό κινητήρα και έως 87 Nm από τον ηλεκτροκινητήρα. Ο κινητήρας εσωτερικής καύσης συνεργάζεται με αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη 6 σχέσεων, με χειριστήρια αλλαγής ταχυτήτων (paddles) στο τιμόνι, τα οποία για πρώτη φορά τα βλέπουμε σε μοντέλο της Dacia και είναι ιδιαίτερα χρήσιμα σε συνθήκες εκτός δρόμου, σε ρυμούλκηση ή στις ορεινές διαδρομές.

Από την άλλη, ο ηλεκτροκινητήρας συνδυάζεται με κιβώτιο 2 σχέσεων και αποσυνδεόμενο πίσω άξονα. Η διάταξη του 2-τάχυτου κιβωτίου με τον πίσω ηλεκτροκινητήρα αποτελεί μια πρωτιά για την κατηγορία και εξασφαλίζει υψηλή ροπή σε χαμηλές ταχύτητες, ενώ μειώνει τις στροφές του ηλεκτροκινητήρα στις υψηλές ταχύτητες, διατηρώντας την τετρακίνηση ενεργή έως και τα 140 km/h. Στη θέση «neutral» (συμπλέκτης αποσυνδεδεμένος) ελαχιστοποιείται η τριβή, συμβάλλοντας σε χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου σε λειτουργία 2WD.

Το νέο υβριδικό σύστημα κίνησης προσφέρει εξι λειτουργίες: Auto (αυτόματη εναλλαγή 4x2 / 4x4), Eco (εκκίνηση σε ηλεκτρική λειτουργία, με ενεργοποίηση 4x4 αν ανιχνευτεί απώλεια πρόσφυσης), Snow (μεγαλύτερη ασφάλεια σε ολισθηρά οδοστρώματα), Mud/Sand (μόνιμη τετρακίνηση για χαλαρά εδάφη), Lock («κλείδωμα» τετρακίνησης για εκτός δρόμου οδήγηση σε δύσβατες διαδρομές με χαμηλή ταχύτητα) και Hill Descent Control (ελεγχόμενη ταχύτητα σε κατηφορικές διαδρομές με 4 – 30 km/h).

Ο ηλεκτροκινητήρας στον πίσω άξονα και η μπαταρία 48V (0,84 kWh) φορτίζουν αυτόματα κατά την πέδηση και την επιβράδυνση, επιτρέποντας στο σύστημα να λειτουργεί συχνά σε αμιγώς ηλεκτρική λειτουργία. Η Dacia ισχυρίζεται πως στην πόλη, το Duster και το Bigster μπορούν να κινούνται έως και κατά 60% του χρόνου αποκλειστικά ηλεκτρικά.

Το μοναδικό αυτό υβριδικό 4x4 σύστημα κίνησης διπλού καυσίμου αξιοποιεί τη χαμηλή τιμή του LPG, μειώνοντας το κόστος χρήσης έως και 30% και τις εκπομπές CO₂ κατά 20 gr/km σε σύγκριση με την τρέχουσα έκδοση 4x4, που εξοπλίζεται με θερμικό κινητήρα. Επιπλέον υπόσχεται τεράστια αυτονομία έως και 1.500 km με ένα γέμισμα των δύο δεξαμενών καυσίμου των 50 λίτρων (βενζίνης και LPG). Το υβριδικό σύστημα 48V επιτυγχάνει μέση κατανάλωση 7,1 – 7,2 lit./100 km με LPG και 5,5 – 5,6 lit./100 km με βενζίνη, με εκπομπές CO₂ 116 – 118 g/km (LPG) και 124 – 126 g/km (βενζίνη) αντίστοιχα.

Ταυτόχρονα με την υιοθέτηση του συστήματος κίνησης Hybrid-G 150 4x4, το Duster ανανεώνει ολόκληρη τη γκάμα κινητήρων του. Έτσι, εξοπλίζεται πλέον με το νέο full υβριδικό σύστημα Hybrid 155. Ο συνδυασμός τετρακύλινδρου βενζινοκινητήρα 109 ίππων, δύο ηλεκτροκινητήρων (50 ίππων + υψηλής τάσης μίζας/γεννήτριας), μπαταρίας 1,4 kWh (230V) και αυτόματου ηλεκτρικού κιβωτίου υπόσχεται έως και 80% κίνηση αμιγώς ηλεκτρικά στην πόλη, με εκκίνηση πάντα σε ηλεκτρική λειτουργία. Η κατανάλωση καυσίμου περιορίζεται στα 4,6 lit./100 km (-8% έναντι του απερχόμενου Hybrid 140), ενώ οι εκπομπές CO₂ περιορίζονται στα 105 g/km (μείωση κατά 7,0 g).

Eπιπλέον, η νέα έκδοση Mild Hybrid 140 συνδυάζει 3κύλινδρο 1.2 turbo κινητήρα βενζίνης που λειτουργεί σε κύκλο Miller και σύστημα 48V mild hybrid με χειροκίνητο κιβώτιο 6 σχέσεων. Η υποβοήθηση κατά την εκκίνηση και την επιτάχυνση βελτιώνει την οδηγική αίσθηση, μειώνοντας την κατανάλωση στα 5,4 lit./100 km και τις εκπομπές σε 122 g/km, ήτοι -10% σε σχέση με έναν ισοδύναμο θερμικό κινητήρα.

Τέλος, η έκδοση διπλού καυσίμου του Duster αποκτά περισσότερη ισχύ (+20 ίππους), παραμένοντας η πιο οικονομική σε χρήση επιλογή λόγω της χαμηλή της τιμής του LPG. Με αυτονομία έως 1.380 km (50 λίτρα βενζίνη + 50 λίτρα LPG), ο νέος κινητήρας Eco-G 120 προσφέρει 10% χαμηλότερες εκπομπές CO₂, έναντι της αντίστοιχης βενζινοκίνητης έκδοσης, χωρίς καμία μείωση στον χώρο αποσκευών.