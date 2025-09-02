Οι Κινέζοι έσπασαν το ρεκόρ ταχύτητας για ηλεκτρικό αυτοκίνητο

Το ηλεκτρικό supercar Yangwang U9 Track Edition αναδείχθηκε πρόσφατα το ταχύτερο ηλεκτρικό αυτοκίνητο στο κόσμο, καταγράφοντας στην πίστα δοκιμών Automotive Testing Papenburg στη Γερμανία νέο παγκόσμιο ρεκόρ τελικής ταχύτητας με 472,41 km/h.

H Yangwang είναι μια πολύ νεαρή σε ηλικία μάρκα που ιδρύθηκε το 2022, ως premium θυγατρική της BYD, ωστόσο έχει καταφέρει να προκαλέσει μεγάλο ντόρο στο χώρο της ηλεκτροκίνησης ειδικά με το ηλεκτρικό supercar U9.

Διαθέτοντας τέσσερις ηλεκτροκινητήρες το κινεζικό υπεραυτοκίνητο U9 είναι χτισμένο πάνω στη νέα πλατφόρμα e4 της BYD και προικισμένο με το σύστημα ελέγχου αμαξώματος οχήματος DiSus, που οι Κινέζοι δεν έχουν πρόβλημα να το χαρακτηρίσουν ως το «πιο προηγμένο στην παγκόσμια βιομηχανία». Μάλιστα το… καθημερινό U9 των 1.306 ίππων, που κάνει το 0-100 km/h σε 2 δευτερόλεπτα, χάρη στο DiSus μπορεί να κινηθεί και με μόνο 3 τροχούς αν χρειαστεί!

Τώρα η Yangwang προκαλεί αίσθηση με την ανακοίνωση πως κατάφερε να επιτύχει παγκόσμιο ρεκόρ ταχύτητας στα ηλεκτρικά οχήματα με 472,41 km/h στην πίστα δοκιμών Automotive Testing Papenburg στη Γερμανία. Το ρεκόρ καταρρίφθηκε από τον Γερμανό επαγγελματία οδηγό Marc Basseng που οδήγησε την κορυφαία έκφανση του U9 με την ονομασία «Track Edition». Να σημειωθεί πως ο ίδιος άνθρωπος είχε βρεθεί στη θέση του οδηγού και κατά το προηγούμενο παγκόσμιο ρεκόρ ταχύτητας για ηλεκτρικά οχήματα το 2024.

Φυσικά, για να πετύχει το ρεκόρ αυτό το Yangwang U9 Track Edition έχει συγκεκριμένες προδιαγραφές «πατώντας» όμως στην ίδια πλατφόρμα e4 και τη βασική τεχνική αρχιτεκτονική DiSus-X του YANGWANG U9, που διατίθεται στην αγορά της Κίνας.

Επιπλέον, υιοθετεί την πρώτη πλατφόρμα οχημάτων εξαιρετικά υψηλής τάσης 1200V μαζικής παραγωγής στον κόσμο, σε συνδυασμό με ένα σύστημα θερμικής διαχείρισης, βελτιστοποιημένο για ακραίες συνθήκες. Το νέο σύστημα βελτιώνει θεαματικά την αποδοτικότητα της θερμικής ανταλλαγής στο ηλεκτρικό σύστημα κίνησης, εξασφαλίζοντας σταθερή μέγιστη απόδοση ακόμη και σε συνθήκες παρατεταμένης μέγιστης ισχύος και ανάκτησης ενέργειας.

Αυτός ο συνδυασμός της υπάρχουσας τεχνικής υποδομής με τις πρωτοποριακές βελτιώσεις ανέβασε τις επιδόσεις του U9 Track Edition σε πρωτοφανή επίπεδα. Για παράδειγμα, η πλατφόρμα e4 του YANGWANG U9 Track Edition διαθέτει το πρώτο σύστημα τεσσάρων κινητήρων υψηλής απόδοσης στον κόσμο με ικανότητα περιστροφής στις 30.000 σ.α.λ. και μέγιστη ισχύ 555 kW (754,8 ίππους) ανά κινητήρα.

Η συνδυαστική ισχύ συστήματος ξεπερνά τους 3.000 ίππους. Για την ακρίβεια μιλάμε για 3.018 ίππους, που προσδίδουν στο κινέζικο υπεραυτοκίνητο μια αναλογία ισχύος – βάρους, που φτάνει τα 1.217 άλογα ανά τόνο ή αν προτιμάτε 0,8 κιλά ανά ίππο (!!!), καθιστώντας το ένα από τα κορυφαία μοντέλα στην παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία.

Επιπλέον, το σύστημα τεσσάρων κινητήρων της πλατφόρμας e4, το οποίο κατανέμει ανεξάρτητα την ροπή, «διαβάζει» σε πραγματικό χρόνο την κατάσταση της επιφάνειας του οδοστρώματος, ρυθμίζοντας τη ροπή σε κάθε τροχό με πολύ υψηλή συχνότητα που υπερβαίνει τις 100 φορές ανά δευτερόλεπτο. Ακόμη και σε υψηλές ταχύτητες, διατηρεί τον πλήρη έλεγχο του αμαξώματος, χωρίς ολίσθηση των τροχών ή απώλεια πρόσφυσης.

Το DiSus-X Intelligent Body Control System πραγματοποιεί γρήγορες και ανεξάρτητες ρυθμίσεις στην ανάρτηση κατά τον κατακόρυφο άξονα, σε κάθε γωνία του οχήματος στη δυναμική επιτάχυνση, στις στροφές ή σε ανώμαλες επιφάνειες. Αυτό όχι μόνο καταστέλλει τις κλίσεις κατά τον διαμήκη και εγκάρσιο άξονα στην επιτάχυνση και τις στροφές— ενισχύοντας την άνεση και την αυτοπεποίθηση του οδηγού — αλλά βελτιστοποιεί επίσης ενεργά την επιφάνεια επαφής των ελαστικών με το δρόμο, μεγιστοποιώντας την πρόσφυση. Σε συνεργασία με την πλατφόρμα e4, διασφαλίζει τόσο τη σταθερότητα του οχήματος όσο και την ασφάλεια στην οδήγηση.

Σε αντίθεση με τα «παραδοσιακά» supercars, το Yangwang U9 υιοθετεί την αρχιτεκτονική «e4 Platform + DiSus-X», εισάγοντας τον «έλεγχο αμαξώματος» σε αγωνιστικά σενάρια και εξερευνώντας τα όρια ασφάλειας και απόδοσης των supercars σε περιβάλλον πίστας. Επιπλέον, το U9 Track Edition διατηρεί τον αεροδυναμικό σχεδιασμό του «κανονικού» U9 όντας εξοπλισμένο με ενισχυμένο, προαιρετικό εμπρόσθιο αεροδυναμικό βοήθημα από ανθρακονήματα, που βρίσκεται ήδη σε μαζική παραγωγή.

Με στόχο τη βελτίωση της απόδοσης και της αντοχής των ελαστικών σε ακραίες συνθήκες οδήγησης, η Yangwang μαζί με την κινεζική επίσης Giti Tire, ανέπτυξε ένα semi-slick ελαστικό αποκλειστικά για την πίστα. Το υψηλών επιδόσεων αυτό ελαστικό διαθέτει γόμα με βελτιστοποιημένη σύνθεση υλικών και ειδική χάραξη πέλματος. Παράλληλα, μια καινοτόμος επεξεργασία οδόντωσης στη ζώνη επαφής ελαστικού–ζάντας, σε συνδυασμό με λιπαντικό υψηλού ιξώδους, μειώνει την ολίσθηση μεταξύ ελαστικού και ζάντας κατά την απότομη επιτάχυνση ή το φρενάρισμα. Έτσι περιορίζονται οι άσκοπες απώλειες ροπής και η φθορά του ελαστικού, ενώ βελτιώνεται η προβλεψιμότητα και η σταθερότητα κατά τους δυναμικούς ελιγμούς.

Σημαντικό ρόλο στη διαχείριση της απίστευτης ιπποδύναμης παίζει φυσικά και το πλαίσιο. Το Υangwang U9 είναι το πρώτο όχημα μαζικής παραγωγής της Κίνας με μονοκόκ πλαίσιο εξ ολοκλήρου από ανθρακονήματα. Το όχημα χρησιμοποιεί ανθρακονήματα συνολικού βάρους άνω των 110 κιλών, δημιουργώντας έτσι το μεγαλύτερο ανθρακονημάτινο μονοκόκ στην παραγωγή παγκοσμίως μέχρι σήμερα. Το ανθρακόνημα είναι αεροδιαστημικής ποιότητας T700/12K με υψηλή απόδοση και πυκνότητα ίση με μόλις το ένα πέμπτο του χάλυβα - αλλά με αντοχή μεγαλύτερη κατά πέντε έως έξι φορές. Η μονοκόκ δομή από ανθρακονήματα χρησιμοποιείται ευρέως στις κορυφαίες μορφές του μηχανοκίνητου αθλητισμού, προσφέροντας εξαιρετική ασφάλεια, καθώς κατανέμει τις δυνάμεις πρόσκρουσης σε όλη την επιφάνειά της, διαχέοντας έτσι ομοιόμορφα την ενέργεια και διασφαλίζοντας την ακεραιότητα του cockpit. Έχοντας εξελιχθεί σύμφωνα με τα πιο αυστηρά πρότυπα ασφάλειας σε περίπτωση σύγκρουσης, η τριπλής σύνθεσης αρχιτεκτονική ενσωματώνει ανθρακονήματα αεροδιαστημικής ποιότητας, θερμής διαμόρφωσης χάλυβα με εξαιρετικά υψηλή αντοχή και κράμα αλουμινίου υψηλής αντοχής, προσφέροντας αδιαπραγμάτευτη προστασία των επιβατών σε κάθε είδους σύγκρουση.

Στον παρακάτω πίνακα μπορείτε να δείτε το Yangwang U9 Track Edition συγκριτικά με το Yangwang U9 που διατίθεται ήδη στην αγορά.