Υπερχείλισε ο Πηνειός στα αναχώματα του Βαλομανδρίου και των Ρογκίων (pics)

Ο Πηνειός ποταμός δεν άντεξε τον τεράστιο όγκο νερού που έφερε η κακοκαιρία «Byron» και υπερχείλισε από τη βασική του κοίτη στα Τρίκαλα. Η κατάσταση είναι ιδιαίτερα κρίσιμη στα μεγάλα αναχώματα του Βαλομανδρίου και των Ρογκίων, όπου το νερό έχει διαχυθεί στα χωράφια, προκαλώντας εκτεταμένη πλημμύρα.

Σύμφωνα με το trikalaola.gr, ο ποταμός έχει ξεφύγει πλήρως από τα όρια της κοίτης του. Ο όγκος νερού που κατεβαίνει από την κακοκαιρία είναι τεράστιος, με αποτέλεσμα τα αναχώματα να μην καταφέρνουν πλέον να συγκρατήσουν τη ροή. Οι εικόνες από το σημείο δείχνουν το νερό να απλώνεται σε μεγάλη έκταση μέσα στις καλλιέργειες.

Στην περιοχή βρέθηκε πριν από λίγο η αντιπεριφερειάρχης Τρικάλων, Χρύσα Ντιντή, η οποία πραγματοποιεί περιπολίες και ελέγχει την εξέλιξη του φαινομένου. Οι αρχές παρακολουθούν στενά την πορεία της στάθμης και εκτιμούν την ανάγκη για πρόσθετα μέτρα προστασίας.

Η υπερχείλιση του Πηνειού έχει σημάνει συναγερμό στις τοπικές αρχές, καθώς η κακοκαιρία συνεχίζεται και ο κίνδυνος περαιτέρω επέκτασης της πλημμύρας παραμένει υψηλός.

Στην περιοχή υπάρχει μεγάλη ανησυχία, καθώς έχουν σημειωθεί δύο φορές καταστροφικές πλημμύρες, μία το 2016 και μία το 2023.

Οι φωτογραφίες έχουν τραβηχτεί με νυχτερινή λήψη / Πηγή φωτογραφιών: trikalaola.gr