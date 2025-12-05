Ένταση στα «Πράσινα Φανάρια»: Αγρότες επιτέθηκαν με τρακτέρ σε πεζούς αστυνομικούς, «φονική επίθεση»

Ένταση σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (5/12) στα «Πράσινα Φανάρια», όπου αγρότες από την ανατολική Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική συγκεντρώθηκαν με σκοπό να προχωρήσουν στον αποκλεισμό του δρόμου που οδηγεί στο αεροδρόμιο «Μακεδονία». Λίγο μετά τη 1 μμ έφτασαν στο σημείο, όπου είχε στηθεί φραγμός από δυνάμεις της ΕΛΑΣ. Ακολούθησαν στιγμές έντασης που αποτυπώθηκαν σε βίντεο, με τρακτέρ να κινείται απειλητικά προς τις δυνάμεις των πεζών αστυνομικών και ομάδες αγροτών να επιχειρούν να σπάσουν τον κλοιό.

Διαβάστε περισσότερο στο mkdn.gr