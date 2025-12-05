Τα 79 έργα που παραδίδονται στην περίοδο 2026-2027 αλλάζοντας την εικόνα της Βόρειας Ελλάδας και η μέριμνα Μητσοτάκη για την περιφερειακή ανάπτυξη

Η περιφερειακή ανάπτυξη αποτελεί απαράβατη προτεραιότητα της κυβερνητικής πολιτικής, καθώς συνδέεται άμεσα με την κοινωνική συνοχή, την οικονομική ισορροπία σε όλη την επικράτεια και τη βιώσιμη πρόοδο της χώρας.Στο πλαίσιο αυτό, η μέριμνα του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, για την ενίσχυση κάθε γωνιάς της χώρας εστιάζει στη μείωση των ανισοτήτων μεταξύ του κέντρου και της περιφέρειας, στην αξιοποίηση και ανάδειξη των τοπικών πλεονεκτημάτων και στην υλοποίηση στοχευμένων και εμβληματικών έργων που βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών, αναβαθμίζουν τις υποδομές και προσφέρουν πολύτιμες υπηρεσίες σε όλους τους παραγωγικούς τομείς.

Διαβάστε περισσότερα στο makedonikanea.gr