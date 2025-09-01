Ναι, είναι γνωστό ότι η Volvo δεν είναι μια τυχαία εταιρία – και αυτό σημαίνει πως όταν αυτή παρουσιάζει ένα καινούριο μοντέλο οι προσδοκίες και οι απαιτήσεις μας δεν μπορεί παρά να είναι υψηλές. Κάτι που όπως αντιλαμβάνεστε ισχύει πολύ περισσότερο στην περίπτωση της ολοκαίνουριας πλήρως ηλεκτρικής – και υψηλότατης τεχνολογίας - ναυαρχίδας της. Ο λόγος για το Volvo EX90 Twin Motor Performance των 517 ίππων που επιχειρεί να αποδείξει ότι δεν υπάρχουν όρια στην εξέλιξη…

Και μόνο που αντικρύζεις την ηλεκτρική ναυαρχίδα της Volvo, η οποία βασίζεται στην πλατφόρμα SPA 2 (Scalable Product Architecture 2) που προορίζεται αποκλειστικά για τα νέα ηλεκτρικά οχήματα της Volvo, εντυπωσιάζεσαι. Αυτό συμβαίνει αρχικά λόγω του μοντέρνου και σχετικά λιτού design, που ακολουθεί πιστά τα μοντέρνα σχεδιαστικά βήματα της Volvo. Ξεχωρίζουν τα εμπρός φώτα τεχνολογίας Pixel LED με λειτουργία “Welcome” & “Farewell” σε σχήμα… σφυριού «Θωρ», ενώ οι μικροί εξωτερικοί καθρέπτες, οι «χωνευτές» χειρολαβές των θυρών και οι ζάντες έχουν καταφέρει να κρατήσουν τον αεροδυναμικό συντελεστή (Cd) στο 0,29. Εντυπωσιακή επίδοση για ένα όχημα με τέτοιο όγκο – ο οποίος είναι ο άλλος βασικός λόγος που το EX90 τραβάει άμεσα την προσοχή.

Mιλάμε για ένα θηριώδες SUV, που ξεπερνά σε μήκος τα πέντε μέτρα και σε ύψος το 1,8 m, που παρατηρώντας το δεν μπορείς να μη σταθείς σε αυτό το «καρούμπαλο» το οποίο φιλοξενείται στο εμπρός παρμπρίζ και σηματοδοτεί το πέρασμα σε μια νέα εποχή αυτή των LiDAR (Light Detection and Ranging). Αυτό το σύστημα χρησιμοποιεί παλμικό λέιζερ για να εκτιμήσει την απόσταση, την ταχύτητα και τη μορφή αντικειμένων με υψηλή ανάλυση, ακόμη και σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού. Σε συνεργασία με κάμερες, ραντάρ και αισθητήρες υπερήχων, το LiDAR παρέχει μια λεπτομερή εικόνα του περιβάλλοντος γύρω από το όχημα, ενισχύοντας την ικανότητα ανίχνευσης ευάλωτων χρηστών του δρόμου σε αποστάσεις έως και 250 μέτρα.

Και είναι αυτό το στοιχείο που αποτελεί μια πρώτη ένδειξη για το γεγονός ότι το EX90 είναι ένα SDV (Software-Defined Vehicle) αυτοκίνητο. Τι σημαίνει αυτό; Πως όχι μόνο βασίζεται σε κάποιους υπολογιστές και το αντίστοιχο λογισμικό για να διαχειρίζεται και να ελέγχει πολλές από τις βασικές του λειτουργίες, αλλά είναι σε θέση να βελτιώνεται στην πορεία του χρόνου παραμένοντας τεχνολογικά επικαιροποιημένο, μέσω τακτικών ασύρματων (ΟΤΑ / over the air) ενημερώσεων.

Κεντρικό στοιχείο αυτής της υποδομής είναι το σύστημα NVIDIA DRIVE Orin, ένα σύστημα-σε-τσιπ (SoC) που παρέχει επεξεργαστική ισχύ κάποιων 250 τρισεκατομμυρίων λειτουργιών ανά δευτερόλεπτο (TOPS). Αυτή η υψηλή επεξεργαστική ισχύς επιτρέπει στο EX90 να διαχειρίζεται σε πραγματικό χρόνο δεδομένα από το σύνολο αισθητήρων του οχήματος, όπως ραντάρ, LiDAR, κάμερες και υπερηχητικούς αισθητήρες, υποστηρίζοντας την ανάπτυξη αυτόνομων δυνατοτήτων οδήγησης και προηγμένων συστημάτων υποβοήθησης οδηγού (ADAS).

Στο ταμπλό δεσπόζουν οι δύο ψηφιακές οθόνες, μια μικρή για τον πίνακα οργάνων, αρκετά ευανάγνωστη και μία μεγαλύτερη, την κεντρική των 14,5’’ για το infotainment, μέσω τις οποίας εκτελούνται οι βασικότερες λειτουργίες του αυτοκινήτου σε ένα φιλικό για τον χρήστη interface. Ενώ το πέρασμα στην ψηφιακή εποχή σηματοδοτείται επίσης κι από κάτι που δεν αποτελεί πια συγκλονιστική καινοτομία, καθώς ήδη Volvo το έχει από χρόνια στο μενού του εξοπλισμού της. Ο λόγος για τη δυνατότητα χρήσης του αυτοκινήτου με το κινητό τηλέφωνο ή την κάρτα που συνοδεύει το ΕΧ90.

Πέρα φυσικά από τα κορυφαία… digital δεδομένα, το ΕΧ90 σε εντυπωσιάζει και με το πολυτελές και τεράστιο σε μέγεθος εσωτερικό το οποίο εκμεταλλεύεται στο έπακρο το μεταξόνιο των 2.985 mm για να φιλοξενήσει μέχρι και 7 επιβάτες – τους 5 με «βασιλική» άνεση. Αίσθηση προκαλεί και το εσωτερικό πλάτος, αλλά και το ύψος το ΕΧ90 που αξιοποιώντας με το «τετραγωνισμένο» σχήμα του αυτοκινήτου προσφέρουν την αίσθηση της ευρυχωρίας ενός… living room, με την πανοραμική οροφή, τον εσωτερικό φωτισμό και τη γενικότερη αισθητική να υπογραμμίζουν αυτό το ιδιαίτερο σκανδιναβικό στυλ.

Στο κατασκευασμένο κατά κύριο λόγο από βιώσιμα υλικά (48 kg) υψηλής ποιότητας συναντάμε συνθετικό δέρμα, ανακυκλωμένα μαλακά πλαστικά και φυσικές ξύλινες επενδύσεις ευχάριστες στην αφή, που δημιουργούν ένα ευχάριστο περιβάλλον.

Βλέποντας τώρα τον πραγματικά τεράστιο χώρο αποσκευών που αποκαλύπτεται όταν ανοίγει η ηλεκτρική πίσω πόρτα (το σχετικό μπουτόν βρίσκεται κάπως πιο χαμηλά από ό,τι θα θέλαμε) συνειδητοποιείς ότι αυτό το αυτοκίνητο θα μπορούσε να ήταν φτιαγμένο και για μεταφορές εμπορευμάτων ή μετακομίσεις: Ανάλογα με τη διάταξη των καθισμάτων, η χωρητικότητα κυμαίνεται από 377 έως 2.019 λίτρα, ενώ διαθέσιμα είναι και 72 λίτρα κάτω από το εμπρός καπό.

Είναι πραγματικά μία πρόκληση που λες και σε καλεί να βάλεις μέσα όλα όσα θα ήθελες να πάρεις μαζί σου σε ένα ταξίδι. Σε αυτό συνηγορεί όμως και η τεράστια μπαταρία (μιλάμε για ονομαστική χωρητικότητα 111 kWh) του EX90 που δοκιμάσαμε και η οποία υπόσχεται 614 km με μια φόρτιση. Αυτή η μπαταρία ιόντων-λιθίου της CATL, μπορεί να φορτιστεί (από το 10% στο 80%) με μέγιστη ισχύ φόρτισης DC τα 250 kW, σε μόλις 30 λεπτά.

Από την άλλη, είναι αλήθεια πως πιέζοντας το γκάζι δεν εισπράττεις ακριβώς την αίσθηση επιτάχυνσης που περιμένεις από ένα αυτοκίνητο με τη συνδυασμένη απόδοση των δύο ηλεκτροκινητήρων στους 517 ίππους και τη ροπή στα 910 Nm. Ωστόσο, η κατάσταση διαφοροποιείται αν επιλέξεις την επιλογή Performance που υπάρχει στο σχετικό μενού.

Βέβαια σε αυτήν την περίπτωση, η μόνη επιλογή διαφοροποίησης της διαδικασίας ανάκτησης ενέργειας στην επιβράδυνση με τον κινητήρα είναι αυτή του one pedal drive, αλλά με τη λειτουργία Performance το αυτοκίνητο δείχνει με διαφορετικό – πιο άμεσο – τρόπο τις δυνατότητές του, καθώς βελτιώνεται σημαντικά η απόκριση στο γκάζι με στόχο το καλύτερο στον τομέα των επιδόσεων. Έχετε δε υπόψη ότι η Volvo υπόσχεται επιτάχυνση σχεδόν supercar κάνοντας λόγο για 4,9 δευτερόλεπτα για το κλασσικό 0-100 km/h, αν και η τελική ταχύτητα περιορίζεται ηλεκτρονικά στα 180 km/h (αυτός ο περιορισμός αφορά ούτως ή άλλως όλα τα Volvo στο πλαίσιο της πολιτικής ασφάλειας που ακολουθεί η εταιρία).

Με το πρόγραμμα Performance επιλεγμένο νιώθεις πως ελέγχεις καλύτερα το αυτοκίνητο, αν και δεν θα λέγαμε ότι EX 90 είναι φτιαγμένο για να διασκεδάζεις σε ορεινές διαδρομές. Είναι αλήθεια όμως πως μπορεί κανείς να το χειριστεί εύκολα και να κινηθεί γρήγορα παρά το τεράστιο βάρος του, που πλησιάζει τους 3 τόνους! Βλέπετε, από τη μια είναι η ηλεκτρική τετρακίνηση που εξασφαλίζει κορυφαία πρόσφυση σε συνδυασμό με τους τροχούς των 22 ιντσών (ελαστικά 255/40 εμπρός και 295/35 πίσω), το πλήρες ηλεκτρονικό οπλοστάσιο (υποστηρίζεται σουίτα 35 συστημάτων υποβοήθησης ΑDAS, 31 από τα οποία είναι στάνταρ) και τα δυνατά φρένα (με αεριζόμενους δίσκους 400 mm μπροστά και 390 mm πίσω), ενώ από την άλλη έχουμε τη στάνταρ αερανάρτηση.

Αυτή, υπό κανονικές συνθήκες, διατηρεί την απόσταση από το έδαφος στα 216 mm και την αυξομειώνει αυτόματα μεταξύ 210 και 250 mm (δεν προσφέρεται δυνατότητα χειροκίνητης επιλογής). Με λειτουργία που θυμίζει μαγικό χαλί, η ανάρτηση και συγκρατεί ιδανικά την κλίση και «ισοπεδώνει» ιδανικά τις ανωμαλίες του δρόμου. Στον αυτοκινητόδρομο, ταξιδεύεις εντελώς αθόρυβα ακόμη και σε υψηλές ταχύτητες απολαμβάνοντας τα μοναδικά επίπεδα άνεσης και πολυτέλειας μιας λιμουζίνας.

Συμπερασματικά θα λέγαμε πως αν το ζητούμενο είναι η μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση με ένα υψηλής τεχνολογίας, τεράστιο και πολυτελές SUV, που διαφοροποιείται από τον συνήθη ανταγωνισμό, τότε το Volvo EX90 είναι μια ξεχωριστή πρόταση και αξίζει να την κοιτάξει κάποιος που έχει την αντίστοιχη οικονομική δυνατότητα, μιας και η τιμή της έκδοσης δοκιμής ξεκινάει από 117.986 ευρώ (η στάνταρ έκδοση Τwin Motor είναι στα 112.654 ευρώ).

Volvo EX90 Twin Motor Performance AWD

Τεχνικά Χαρακτηριστικά