Αυτό το νέο ηλεκτρικό SUV έχει τρομερό value for money

Η Leapmotor, η κινέζικη μάρκα του ομίλου Stellantis που διπλασίασε την εμπορική της ταχύτητα το πρώτο εξάμηνο του 2025, έφτιαξε το πρώτο “μικρομεσαίο” της SUV, το οποίο πήρε το όνομα B10 και είναι έτοιμο να ξεκινήσει το εμπορικό του ταξίδι στην ευρωπαϊκή, αλλά και την ελληνική αγορά, υποσχόμενο ένα ασυναγώνιστο value for money.

H Leapmotor είναι η εταιρία που κατέκτησε την πρώτη θέση των πωλήσεων ανάμεσα στις νεοφυείς New Energy Vehicle μάρκες της Κίνας για το πρώτο εξάμηνο του 2025. Είναι χαρακτηριστικό το ότι μέσα στο 2025 οι μηνιαίες πωλήσεις της Leapmotor αυξήθηκαν κατά 91%, φτάνοντας από τις 25.170 του Ιανουαρίου στις 48.006 του Ιουνίου, ενώ η παρουσίαση του Leapmotor B10 που είναι το πρώτο δείγμα γραφής της μάρκας στη δημοφιλή κατηγορία των λεγομένων C-SUV, αναμένεται να δώσει ακόμα περισσότερη ώθηση στην εταιρία. Να σημειωθεί πως το εν λόγω μοντέλο μέσα σε μία ώρα είχε 15.000 προπαραγγελίες.

Δεν είναι λοιπόν τυχαίο που ο Όμιλος Stellantis (από το Μάιο του 2024, η κοινοπραξία Leapmotor International B.V. έχει πλειοψηφικό μέτοχο τη Stellantis με ποσοστό 51%) αποφάσισε να φέρει το μοντέλο και στην Ευρώπη.

Οι πωλήσεις των μοντέλων της Leapmotor στη Γηραιά Ήπειρο ξεκίνησαν από τον Σεπτέμβρη του 2024 σε εννέα ευρωπαϊκές αγορές, μεταξύ των οποίων και η ελληνική, με επίσημο εισαγωγέα της μάρκας την Italian Motion, του ομίλου Βασιλάκη, επίσημη αντιπροσωπεία των Fiat, Jeep και Alfa Romeo. Αρχικά στην Ελλάδα γνωρίσαμε το εξαιρετικά ευέλικτο και αποδοτικό μικρό ηλεκτρικό T03 και το εντυπωσιακό, ευρύχωρο και υψηλής ποιότητας, επίσης ηλεκτρικό C10.

Mάλιστα το C10 είναι διαθέσιμο και σε επαναφορτιζόμενη υβριδική έκδοση REEV, για την οποία μπορείτε να μάθετε κάνοντας κλικ εδώ.

Το Leapmotor B10, το οποίο θα κατασκευάζεται στη Σαραγόσα της Ισπανίας για την αποφυγή των σχετικών δασμών στα «made in China» αυτοκίνητα, έχει μήκος 4,52 m, πλάτος 1,89 m και ύψος 1,66 m, στοχεύοντας στον ιδανικό συνδυασμό compact αμαξώματος και μεγάλης καμπίνας. Χάρη στο μεταξόνιο των 2,74 m, οι χώροι στο πίσω κάθισμα αναμένονται από τους μεγαλύτερους στα C-SUV, ενώ υπάρχουν 22 αποθηκευτικοί χώροι για μικροπράγματα.

Στο ταμπλό δεσπόζει η οθόνη αφής με διαγώνιο 14,6” και ανάλυση 2,5Κ, η οποία χρησιμοποιεί επεξεργαστή Snapdragon 8155, υποσχόμενη εμπειρία χρήσης σχεδόν ίδιας με ενός smartphone. Υπάρχει συμβατότητα με Android Auto και Apple CarPlay, ενώ το λειτουργικό σύστημα LEAP OS 4.0 Plus δίνει τη δυνατότητα πλήρους προσαρμογής του interface, καθώς και τηλεχειρισμού μέσω της εφαρμογής Leapmotor app.

Το πρώτο μικρομεσαίο οικογενειακό SUV μοντέλο της Leapmotor βασίζεται στην πλατφόρμα LEAP 3.5 και για την κίνηση του αυτοκινήτου φροντίζει ένας ηλεκτρικοκινητήρας 218 ίππων και 240 Nm ροπής. Έτσι, το B10 σύμφωνα με τις επίσημες προδιαγραφές επιταχύνει από τα 0 στα 100 km/h μέσα σε 8 δευτερόλεπτα, ενώ η τελική ταχύτητα φτάνει τα 170 km/h.

Σε ό,τι αφορά στην μπαταρία υπάρχουν δύο επιλογές: Η πρώτη έχει χωρητικότητα 56,2 kWh και εξασφαλίζει αυτονομία 361 km στον μικτό κύκλο WLTP, ενώ η δεύτερη 67,1 kWh με αυτονομία 434 km. Σε κάθε περίπτωση υποστηρίζεται φόρτιση ισχύος 11 kW στο εναλλασσόμενο ρεύμα (AC) καθώς και 168 kW στο συνεχές ρεύμα (DC), κάτι που ισοδυναμεί με πλήρωση 30-80% της ενεργειακής χωρητικότητας σε μόλις 20 λεπτά.

Σύμφωνα δε πάντα με την εταιρία, το B10 έχει ισορροπημένη κατανομή βάρους εμπρός-πίσω (50:50), η οποία σε συνδυασμό με το πίσω σύστημα ανάρτησης πολλαπλών συνδέσμων, τις ρυθμίσεις από τους μηχανικούς της Stellantis και την ποιοτική-αθόρυβη κύλιση υπόσχονται μια ενδιαφέρουσα οδηγική εμπειρία.

Τα πρώτα στοιχεία κάνουν λόγο για δύο επίπεδα εξοπλισμού. Το εισαγωγικό Life προσφέρει μεταξύ άλλων πανοραμική γυάλινη οροφή, ζάντες αλουμινίου 18 ιντσών και κάμερα 360 μοιρών. Στην κορυφαία έκδοση Design προστίθενται στοιχεία όπως, επενδύσεις από vegan δέρμα, θερμαινόμενα και αεριζόμενα εμπρός καθίσματα, καθώς επίσης και ατμοσφαιρικός φωτισμός. Από τη βασική έκδοσή του, το Leapmotor B10 προσφέρει ένα πλήρες ηλεκτρονικό «πακέτο» με 17 συστήματα υποβοήθησης του οδηγού - ADAS.

Το νέο B10 αναμένεται το τέταρτο τρίμηνο του 2025 και υπόσχεται το ίδιο ασυναγώνιστο, με τα άλλα δύο μοντέλα, value for money.