Τι καινούριο φέρνει το ανανεωμένο γαλλικό best seller; Πότε έρχεται στην Ελλάδα;

H ριζική ανανέωση που υπέστη το Peugeot 308, τόσο στην πεντάθυρη/χάτσμπακ (PEUGEOT 308) όσο και στη στέισον εκδοχή του (PEUGEOT 308 SW), έφερε αλλαγές στην εμφάνιση, αναβάθμισε τον εξοπλισμό και τόνισε το τεχνολογικό υπόβαθρο του γαλλικού οικογενειακού μικρομεσαίου, που όχι μόνο απέκτησε βελτιωμένες επιδόσεις, αλλά επιπλέον πατάει περισσότερο… πόδι στην premium πλευρά της κατηγορίας.

Μοντέρνα και κομψή, η τρέχουσα 3η γενιά του Peugeot 308 παρουσιάστηκε στη αγορά το 2021, τότε ως το επόμενο μοντέλο της σειράς «300», της πιο ολοκληρωμένης σειράς μοντέλων στην ιστορία της γαλλικής φίρμας. Η εν λόγω σειρά εγκαινιάστηκε το 1932 με το Peugeot 301 και μέχρι σήμερα έχουν κυκλοφορήσει 10 γενιές με πάνω από 90 χρόνια ιστορίας και εξέλιξης. Να σημειωθεί πως το Peugeot 303 είναι η μόνη γενιά που παραλείφθηκε, ενώ μια εξαίρεση στα διαδοχικά μοντέλα είναι το 309, το οποίο κυκλοφόρησε μεταξύ του 305 και 306, με τη σειρά «300» να έχει ως προίκα δύο τίτλους Ευρωπαϊκού Αυτοκινήτου της Χρονιάς μετά το 2000 (το 307 το 2002 και το δεύτερης γενιάς 308 το 2014), καθώς και αξιοσημείωτες επιτυχίες σε αγώνες ράλλυ. Οι δύο πρώτες γενιές του 308 πούλησαν πάνω από 7 εκατ. αυτοκίνητα, με την τρέχουσα 3η να συνεχίζει επάξια την επιτυχημένη εμπορική επιτυχία. Δεν είναι λοιπόν τυχαίο που το 308 είναι σήμερα ένα από τα σημαντικότερα μοντέλα της Peugeot.

Αναβάθμιση μέσα-έξω

Για να συνεχίσει όμως την καλή εμπορική του πορεία, η Peugeot προχώρησε σε μια αισθητική και τεχνολογική αναβάθμιση του μοντέλου, σκοπεύοντας στην τόνωση της ανταγωνιστικότητας απέναντι στον ανταγωνισμό. Η παρουσίαση του ανανεωμένου Peugeot 308 σε hatchback και station wagon έκδοση έγινε διαδικτυακά με την γαλλική φίρμα να αποκαλύπτει όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τις αναβαθμίσεις του μοντέλου.

Χωρίς αμφιβολία το 308 ήταν ένα από το εντυπωσιακά σε σχεδίαση οικογενειακά μικρομεσαία χάτσμπακ, με την ανανέωση να τονίζει ξεκάθαρα αυτό το πλεονέκτημα. Το 308 ΙΙΙ ήταν το πρώτο μοντέλο που φόρεσε το νέο λογότυπο της Peugeot και τώρα γίνεται το πρώτο μοντέλο της μάρκας με φωτιζόμενο έμβλημα. Το εμπρός μέρος χαρακτηρίζεται από κοφτερές γραμμές, νέα τρισδιάστατη μάσκα που ενσωματώνει τα λεπτά φώτα ημέρας LED-νυχιές του λιονταριού και τους φουλ LED προβολείς που έρχονται στάνταρ σε όλες τις εκδόσεις. Στο πίσω μέρος, τα χαρακτηριστικά LED «νύχια» παραμένουν σήμα κατατεθέν, τονίζοντας το δυναμισμό. Νέας σχεδίασης είναι επίσης οι ζάντες αλουμινίου, ενώ υπάρχουν και προσθήκες στην παλέτα των χρωμάτων βαφής, όπως για παράδειγμα η Lagoa Blue για το χάτσμπακ και η Ingaro Blue για το στέισον.

Δείτε βίντεο για τη σχεδίαση του ανανεωμένου Peugeot 308 κάνοντας κλικ εδώ.

Στο εσωτερικό, το 308 θα συνεχίζει να εντυπωσιάζει χάρη στο i-Cockpit, που συνδυάζει ψηφιακό πίνακα οργάνων σε 3D μορφή στις εκδόσεις GT και κεντρική οθόνη 10 ιντσών με πρόσβαση στο Chat GPT. Ακριβώς κάτω από την κεντρική οθόνη βρίσκονται τα i-Toggles, δηλαδή πέντε πλήρως παραμετροποιήσιμα κουμπιά αφής για άμεση πρόσβαση σε συχνά χρησιμοποιούμενες λειτουργίες, όπως ο κλιματισμός ή η πλοήγηση, ενώ η καμπίνα έχει ατμοσφαιρικό φωτισμό οκτώ χρωμάτων.

Σημειώνουμε πως στο 308 SW η πρακτικότητα ενισχύεται χάρη στο σύστημα αναδιπλούμενων καθισμάτων 40/20/40 και το μεγάλο πορτ-μπαγκάζ (598 έως 1.487 λίτρα με την αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων).

Στο νέο PEUGEOT 308 SW Hybrid, στις εκδόσεις Allure και GT, το διπλό δάπεδο του χώρου αποσκευών προσφέρει ευελιξία στη διαμόρφωση, με όγκο που κυμαίνεται από 598 λίτρα έως 1487 λίτρα. Επιπλέον, το ηλεκτρικό άνοιγμα της πόρτας του χώρου αποσκευών διευκολύνει την πρόσβαση στο πορτμπαγκάζ όταν κρατάτε στα χέρια σας πολλά πράγματα.

Τα καθίσματα είναι πιστοποιημένα από τον οργανισμό AGR για εργονομία και προσφέρονται με λειτουργίες μασάζ και θέρμανσης στις ανώτερες εκδόσεις. Το σύστημα κλιματισμού διαθέτει τεχνολογία AQS με αισθητήρες ποιότητας αέρα και φίλτρο Clean Cabin, ενώ μέσω της εφαρμογής MyPeugeot, ο οδηγός μπορεί να ανοίξει τον κλιματισμό πριν μπει στο αυτοκίνητο. Για τους φίλους της μουσικής, υπάρχει το ηχοσύστημα Focal Premium Hi-Fi με δέκα ηχεία και ενισχυτή 690W, ενώ η συνδεσιμότητα είναι πλήρης με τέσσερις θύρες USB-C και ασύρματο Apple CarPlay/Android Auto.

Ως προς τα συστήματα κίνησης υπάρχουν 3 επιλογές:

1. Στη βάση της γκάμας και κατά πάσα πιθανότητα πιο εμπορική επιλογή είναι το 48V υβριδικό σύστημα, με τον 1.2 turbo Puretech βενζινοκινητήρα, που αποδίδει 145 ίππους και συνδυάζεται αποκλειστικά με το αυτόματο κιβώτιο e-DCS6. Χάρη στη δυνατότητα για ηλεκτρικές εκκινήσεις, η Peugeot υπόσχεται πως το 50% της οδήγησης στην πόλη θα γίνεται αμιγώς ηλεκτρικά και ότι η κατανάλωση θα περιορίζεται στα 4,7–5 lit/100 km.

2. To 308 θα είναι ξανά διαθέσιμο ως επαναφορτιζόμενο υβριδικό (Plug-in) με το σχετικό σύστημα να βασίζεται στον 1.600άρη turbo κινητήρα των 150 ίππων και ένα ίδιας ισχύος ηλεκτροκινητήρα. Η συνδυασμένη ισχύς φτάνει τους 195 ίππους, με την μπαταρία των 17,2 kWh να υπόσχεται ηλεκτρική αυτονομία 85 km (WLTP) και φόρτιση σε περίπου 2 ώρες (σε παροχή 7,4 kW).

3. Το πλήρως ηλεκτρικό Peugeot e-308 διαθέτει μπαταρία 58,4 kWh (55,4 kWh ωφέλιμη χωρητικότητα), η οποία υπόσχεται 34 χιλιόμετρα μεγαλύτερη αυτονομία, με το μοντέλο να είναι πλέον σε θέση να κάνει έως 450 χλμ. με μια φόρτιση σύμφωνα με τον κύκλο WLTP. Υποστηρίζει λειτουργίες Plug & Charge (είναι ήδη διαθέσιμη σε περισσότερους από 10.000 σταθμούς φόρτισης στην κεντρική Ευρώπη) και V2L (μπορεί να παρέχει ρεύμα έως 3,5 kW / 16 A, επαρκές για τη λειτουργία ενός φορητού ψυγείου και τη φόρτιση ενός ηλεκτρικού ποδήλατου κλπ.). Η ισχύς ταχείας φόρτισης φτάνει τα 100 kW εξασφαλίζοντας την αναπλήρωση της ενέργειας της μπαταρίας (20-80%) σε 32 λεπτά.

Τόσο το 308 hatchback όσο και το 308 SW θα κατασκευάζονται στο εργοστάσιο της Mulhouse στην Γαλλία και θα είναι διαθέσιμα στην Ελλάδα στα τέλη του 2025. Σημειώστε ότι όπως όλα τα ηλεκτρικά Peugeot - τόσο επιβατικά όσο και LCV - τα νέα Peugeot Ε-308 επωφελούνται από το πρόγραμμα Peugeot ELECTRIC PROMISE, με 8ετή εγγύηση / 160.000 km.